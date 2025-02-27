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РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ", которые записаны в конституцию, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных территорий Украины, поскольку это является "территорией РФ, которая записана в российскую Конституцию".
Об этом он сказал в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Все территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в конституцию нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт", - сказал он.
Топ комментарии
+32 varankam
показать весь комментарий27.02.2025 12:12
+30 Олег Андрущенко #589594
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+30 Стас #592531
показать весь комментарий27.02.2025 12:12
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Ну, ви ж не агент Краснов!
"Саме бійці «спецоперації» своєю доблестю та перемогами створили умови для початку діалогу про вирішення української та інших криз. рф ніколи не відмовлялася вирішувати українську кризу мирним шляхом."
їпанутий вусатий @андон
тобі у світі не вірять!
бу русизм, то якось ближче до лінгвістки
а от гебня - то прямі нащадки троцького, членіна, кагановича, молотова,берії за своїм світоглядом
пообіцяє стіки, шо не вивезеш, а потім раз - а друг "владімір" @уйло вже без штанів
сциться @уйло із донні справи мати, сциться
от і кричить придворний глашатай: то наше, не віддамо
а шо там донні замутить певно ще й сам донні не в курсі
але Трампон казав що московитам потрібно буде поступитися ....
Чекаємо як він їх примушувати )))
Подивимось, як Трамп буде переконувати увесь світ, що Україна заради миру має віддати росії дві області з великими містами, одне з яких росія сама ж і ******** (за часів Байдена), а до другого навіть на гарматний постріл не наблизилась.
І дуже не любить, коли йому в цьому заважають.
А вот хер вам на морду, а не Херсон
очікування: от тепер трамп прозріє, що параша не піде на жодні поступки, а значить її треба давити
реальність: трампу і республіканцям доведеться потужніше звинувачувати Україну, що вона відмовляється зупиняти війну.
Окей. Вони вписали в конституцію області, які повністю не контролюють. Тоді Україні треба вписати собі Курську, а після того, як візьмуть пару хуторів - ще й Брянську та Білгородську. Це ж так повинно працювати?
Геніально.
А їхні статки в Єаропі так переписувати можна?
Дебіли, блдть.
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