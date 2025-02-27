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РФ не будет обсуждать статус "новых субъектов РФ", которые записаны в конституцию, - Песков

РФ не будет обсуждать вопрос оккупированных территорий

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать статус оккупированных территорий Украины, поскольку это является "территорией РФ, которая записана в российскую Конституцию".

Об этом он сказал в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Все территории, которые стали субъектами Российской Федерации, которые записаны в конституцию нашей страны, являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Это абсолютно неоспоримый факт", - сказал он.

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Автор: 

оккупация (10112) Песков Дмитрий (1854) россия (95352) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+32
Це щоб у трампістів не було іллюзій що з рашкою можно про щось домовитись.
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27.02.2025 12:12
+30
***** ,піздєц !Більшого нахабства,ще не було!
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27.02.2025 12:09
+30
Значит мокшары придётся вас всех уничтожить.
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27.02.2025 12:12
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***** ,піздєц !Більшого нахабства,ще не було!
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27.02.2025 12:09 Ответить
а чого інакшого ви очікували від *****, його підручних та орків?
Ну, ви ж не агент Краснов!
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27.02.2025 12:29 Ответить
В українській конституції ці області ЗАВЖДИ були, є і будуть!
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27.02.2025 12:35 Ответить
конституция Украины административные образования предкавказский край Приволжье мухосранкс Москва фино-петербуржье Заволжье Предуралье Зауралье сибирская равнина район восходящего солнца
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27.02.2025 12:51 Ответить
Ви що -- здивовані? Не дивуйте мене!
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27.02.2025 13:04 Ответить
Та чого ж? Ось що "дістав з чемоданчика" його керівник:
"Саме бійці «спецоперації» своєю доблестю та перемогами створили умови для початку діалогу про вирішення української та інших криз. рф ніколи не відмовлялася вирішувати українську кризу мирним шляхом."
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27.02.2025 15:05 Ответить
То про які поступки від росії Рубіо хотів дізнатися?
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27.02.2025 12:11 Ответить
мова швидше за все про заморожене бабло.
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27.02.2025 12:15 Ответить
Навить на Сам, а його шістки, витирають свої *** о губи рудого...
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27.02.2025 12:11 Ответить
Значит мокшары придётся вас всех уничтожить.
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27.02.2025 12:12 Ответить
Думаю кацапів дуже скоро спустять з неба на землю і поставлять на місце якщо вони не зговірливі будуть. Так що нехай говорять що хочуть,просто клоуни ))
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27.02.2025 12:12 Ответить
Хто це зробить Краснов? Не треба чекати від когось чогось і питати ні в кого нічого не потрібно,просто їбошити по підарашкам з всього що є цілодобово, і не по окраїнам,а по центру,тоді щось можна буде вже обговорювати,а так та дипломатія,вже бачимо до чого все скатилося,щоб якась руда собака безпорадна ось так принижувала ...нема слів вже🤦
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27.02.2025 12:18 Ответить
Ракети треба, по центру бити. А хрипата тварина їх як не робила, падлюка, так і не робе, бо окрім краснова, ще козир працює. Якісь босяки в пустелі з палок їх роблять, а у цих все ніяк, лише у відосиках
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27.02.2025 12:29 Ответить
Вже давно розумні люди сказали - зрадників та диверсантів слід викривати, затримувати і судити не після, а заради Перемоги.
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27.02.2025 15:08 Ответить
Піськов може свою канстітуцию засунути собі в одне місце. Вона нелегітимна, як і орган, що її прийняв. І царь (прєзідєнт) у них нелегітимний, прострочений.
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27.02.2025 12:12 Ответить
Це щоб у трампістів не було іллюзій що з рашкою можно про щось домовитись.
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27.02.2025 12:12 Ответить
+100500!!! Так!
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27.02.2025 13:05 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.02.2025 13:15 Ответить
А у того і не було ілюзій. Він просто буде "домовляти" агресора - Україну!
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27.02.2025 14:09 Ответить
спи@див, тупо на очах у свідків підробив документи про право власності та кричить, шо то його
їпанутий вусатий @андон
тобі у світі не вірять!
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27.02.2025 12:12 Ответить
Піськов, я записав сраку твоєї дружини своєю власністю. І розмовляти з тобою про це не бажаю.
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27.02.2025 12:12 Ответить
Воно Вам треба-оте смердюче кацапське репнуте?
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27.02.2025 12:15 Ответить
Можна було б вам як альтернативу запропонувати його доцю - Лізу, але там вже Кадиров припаркувався
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27.02.2025 15:10 Ответить
Я так розумію, Кадиров її спереді ішака, якого гвалтує, ставить. Для візуалізації акту.
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27.02.2025 16:30 Ответить
це не факт це фікція, ніхто не визнав ніяких "нових суб'єктів *********" записаних на туалетному папері, що вони іменують у себе конституцією.
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27.02.2025 12:12 Ответить
Цікаво, Гітлер записував у конституцію Німеччини захоплені землі? Здається, він взагалі не переймався такими дрібницями, як конституція.
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27.02.2025 12:13 Ответить
В них був Lebensraum, як частина ідеології. російська "конституція" не виконує юридичні функції конституції, вона виконує суто пропагандистські ідеологічні функції
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27.02.2025 12:24 Ответить
Гэбня в принципе есть создатель русизма. И именно она совместно с госпропагандой производит селлекцию человеков в РФ создает картину мира рядового ватника. Именно поэтому им так важны липовые референдумы. А именно с целью высечь в граните тезис "к нам сами все хотят присоединиться а значит мы успешнее".
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27.02.2025 12:30 Ответить
дозволю собі уточнит - рашизму, аналог гітлерівського фашизму
бу русизм, то якось ближче до лінгвістки
а от гебня - то прямі нащадки троцького, членіна, кагановича, молотова,берії за своїм світоглядом
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27.02.2025 12:37 Ответить
А якої національності цей Троцький, каганович, членін? Вам це ні про що не говорить.?
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27.02.2025 13:40 Ответить
треба срочно записати до нашої конституцію курщину брянщину та ще декілька.
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27.02.2025 12:13 Ответить
Краще вас треба ,с ******,як подохших,у церковну книгу.
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27.02.2025 12:14 Ответить
За шо ж вони з Трампом будуть домовлятися? - шоб ше більше Украіни загарбати?
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27.02.2025 12:14 Ответить
рудий донні ще той шахрай на досвіді
пообіцяє стіки, шо не вивезеш, а потім раз - а друг "владімір" @уйло вже без штанів
сциться @уйло із донні справи мати, сциться
от і кричить придворний глашатай: то наше, не віддамо
а шо там донні замутить певно ще й сам донні не в курсі
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27.02.2025 12:19 Ответить
Звичайно! Обговорювати чужі території - це як обговорювати чужу дружину.
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27.02.2025 12:15 Ответить
Яка цинічна істота, вони окупували території і записали їх в так звану рашиську конституцію ,тільки варвари таке роблять.Ну невже президент не може сказати ми ніколи не поступимось своїми територіями окуповані ворогом.
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27.02.2025 12:16 Ответить
Саме цікаве, що вони навіть їх не окупували певністю, але вже внесли. Навіть за їхньою тупорилою логікою ці території потрапили до конституції на підставі "референдумів". Вата ніяк не може пояснити, коли мешканці міста Запоріжжя, наприклад, на ньому голосували ))
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27.02.2025 12:21 Ответить
Так той "президент" і дав можливість підорам заявляти те, що вони зараз несуть. А дав він можливість своєю бурхливою діяльністю за два з половиною роки до вторгнення, "готуючи" країну до оборони. Так класно готував, що кацапи за пару днів захопили південь, потім встигли провести "референдум", а біосміття, готового проголосувати за входження до складу "росії" там вдосталь. Звісно, з огляду на міжнародне право, той "референдум" - ніщо, і землі окуповані, але ж у ********* світі, як, втім, і раніше, править сила, і скільки б ми не розповідали про законність чи незаконність дій агресора, майже нікому у світі це не цікаво. От і догрався блазень, який вліз у крісло президента, а діяв, як міністр інфраструктури, бо для нього було критично, з його слів, не забезпечення обороноздатності країни, що є обов'язком президента, а будівництво доріг і мостів. І це в той час, коли вже йшла війна і частина території була окупована кацапами. Отакий "державник"...
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27.02.2025 13:49 Ответить
Ну і навіщо цей фарс з так званими переговорами коли вже відомий результат.
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27.02.2025 12:17 Ответить
Я вважаю це добре коли федерасти про таке кажуть, що вони не хочуть ні вчому поступатися.

але Трампон казав що московитам потрібно буде поступитися ....

Чекаємо як він їх примушувати )))
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27.02.2025 12:17 Ответить
Та просто. Засуне собі до рота свого прутня і відсмокче від душі
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27.02.2025 13:43 Ответить
Куди, куди, ви там щось записали?
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27.02.2025 12:17 Ответить
Рудому ідіоту кацапи поводили хером по всій морді. Обтікай,миротворець всратий.
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27.02.2025 12:17 Ответить
Вони навіть не захопили ті області, але вже внесли до своєї конституції. Хай ще Марс туди запишуть, бо вони там теж ніколи не були
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27.02.2025 12:17 Ответить
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27.02.2025 16:27 Ответить
А Украіна, що не може записати курську область в Конституцію Украіни? І буде невід'ємною територію Украіни. І це буде абсолютно беззаперечний факт.
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27.02.2025 12:18 Ответить
В тому і справа, що це маячня, а не "факт".
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27.02.2025 12:20 Ответить
Ну що поговорили з рашистами? Скільки ще потрібно вам поїсти гівна щоб ви поняли що переговори з московським режимом це все одно що їсти гівно з путінського чемодана. Нам теж потрібно внести в Конституцію Курську, Білгородську і Кубанську Народні Республіки.
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27.02.2025 12:18 Ответить
Так, подивився (через вебархів) -- Ви маєте рацію. Стираю свої повідомлення...
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27.02.2025 12:33 Ответить
Чудово, піська, чудово. Нехай твої господарі стоять на цій позиції, ні шагу назад.
Подивимось, як Трамп буде переконувати увесь світ, що Україна заради миру має віддати росії дві області з великими містами, одне з яких росія сама ж і ******** (за часів Байдена), а до другого навіть на гарматний постріл не наблизилась.
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27.02.2025 12:19 Ответить
А в нього (трампона), буде вибір, послати на *** орків, включити відповідь, тобто, на всю міць, включаючи озброєну до зубів ******** озброєнням Україну і виглядати світовим лідером, або ж мовчки ковтати далі, ведучись на хотіння мордора, та виглядати повним лузером, разом з народом США, котрий мовчки терпе, оцей увесь пистець, що коїться.
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27.02.2025 12:47 Ответить
Щось мені не здається, що Трамп з тих, хто ковтає мовчки.
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27.02.2025 12:50 Ответить
Конгрес з народом так само готовий до мінету? як думаєте?
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27.02.2025 13:12 Ответить
Думаю, що ні. Отже, якщо ***** таки впиратиметься рогом і наполягатиме на передачі йому Запорізької та Херсонської областей у адмінкордонах, Трамп особисто і увесь Конгрес може таки розлютитись.
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27.02.2025 13:15 Ответить
ні. Проковтнуть
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27.02.2025 18:01 Ответить
Трамп діє у відповідності зі своїм світоглядом. Судячи з його висловлювань він схильний вважати всю Україну, а не тільки декілька областей, частиною раїсі.
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27.02.2025 13:32 Ответить
А ще він схильний швидко і феєрично укладати угоди.
І дуже не любить, коли йому в цьому заважають.
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27.02.2025 13:34 Ответить
Будемо надіятись.
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27.02.2025 17:43 Ответить
Тобто росія залишається державою в невизнаних кордонах.
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27.02.2025 12:19 Ответить
Вона давно так. Японія не визнала Куріли радянськими
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27.02.2025 12:22 Ответить
То було часткове невизнання, а тут ніхто взагалі не визнає.
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27.02.2025 12:27 Ответить
Як записала, так могла б і виписати, якби трампакс не робив реверанси перед терористами, а всім світом допомогли поставити пуйла в своє стойло. Видно мало ще рашка натворила зла скрізь, куди всунула своє підле рило.
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27.02.2025 12:22 Ответить
"Вопрос о возвращении Судет в лоно материнского Рейха-решен навсегда" (А.Гитлер).
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27.02.2025 12:25 Ответить
Це повинно стати холодним душем для тих хто вірить що ***** зупинять переговори і воно відмовиться від подальшої окупації України.
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27.02.2025 12:26 Ответить
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27.02.2025 12:27 Ответить
Это называется мантра. Главное ее почаще себе повторять, что бы верить в не.
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27.02.2025 12:30 Ответить
На х#й топай, разом з патлатим фашистом трампом, черв'як парашний.
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27.02.2025 12:31 Ответить
Я понимаю эмоции. Но нет смысла бить по домам. Россияне верят в свою правоту и в целом очень патриотичны. Это не сработает. Надо бить по стратегическим объектам. При чем всем роем по одному. Всем что накопили за несколько дней. Вражеское ПВО усилилось и набралось опыта к сожалению. Поэтому нам очень нужно чтоб их ПВО облажалось. Тогда только россияне поймут что безнаказанности не будет.
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27.02.2025 12:33 Ответить
Мексика включает в свою Конституцию пару штатов США, Венесуэла нефтеносные районы соседей и все "пыхтят"! Маск вообще может аннексировать Марс! Он же первым туда лететь собирался! Чукчи, кстати, могут предъявить свои права на части российской империи! Империя так чукчей и не покорила! Чукчи победили в той войне!
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27.02.2025 12:34 Ответить
як записали так і випишете
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27.02.2025 12:37 Ответить
А ви Аляску не пробували "включити" в вашу Конституцію? Це ж "исконно русские земли"...
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27.02.2025 12:38 Ответить
Правительство РФ вводит запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа. У бензоколонки нехватает бензина . А что же случилось?
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27.02.2025 12:39 Ответить
Як "записали" так і випишете...
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27.02.2025 12:41 Ответить
Треба й нам записати з десяток кацапських регіонів собі в Конституцію...А що їм можна а нам ні?
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27.02.2025 12:41 Ответить
Наприклад Зелений клин.
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27.02.2025 15:19 Ответить
Товарисчь Си сейчас понаписывает в китайскую конституцию! Ваши новы друзья, США, замахаються впягаться за ваши разворованные земли, а ваш ареал обитания скукожиться до границ МКАД! Бред, имеет свойство сбываться!
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27.02.2025 12:42 Ответить
Оно вспомнило про свою конституцию. А как быть с Конституцией Украины, в которой написано, что Украина стремится стать членом ЕС и НАТО? А как быть с украинским законом, о невозможности проводить любые выборы при военном положении? А как быть с Законом о государственном языке? А как быть с положением Конституции о суверинете и государственной целостности Украины? Или Украина должна в угоду оркостану переписать свои законы и Конституцию?
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27.02.2025 12:48 Ответить
Таракан усатий ху хо не хо хо.Тобі і молі твоїй.В палатах приватизуйте.А краще у "кремлевской стены".В конституцію запишіть.
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27.02.2025 12:55 Ответить
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27.02.2025 13:05 Ответить
Хто ця "Ванга"?
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27.02.2025 13:24 Ответить
кого цікавить шо там у цих придурків бдуднодупих руськіх в конституції написано що вони постійно про неї говорять? вони так кажуть наче прям візьмуть вони і відвалять від відповідальності
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27.02.2025 13:06 Ответить
Херсон там в туалетной бумаге записан.
А вот хер вам на морду, а не Херсон
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27.02.2025 13:07 Ответить
І тут Трамп такий до Зеленського: "Ну що ж... Треба домовлятись!" )))))))
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27.02.2025 13:07 Ответить
та що всі сполошились.

очікування: от тепер трамп прозріє, що параша не піде на жодні поступки, а значить її треба давити

реальність: трампу і республіканцям доведеться потужніше звинувачувати Україну, що вона відмовляється зупиняти війну.
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27.02.2025 13:12 Ответить
А чогоб не вписати всю планету Земля?
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27.02.2025 13:17 Ответить
Напевно песьков- це ще один клоун з погорілого масляковсього цирку. Хто би йому підказав, що на конституцію россійської федерастії всім в світи глибоко нас-рати.
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27.02.2025 13:28 Ответить
І з ким ми будем мир заключати ?
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27.02.2025 13:28 Ответить
Вони вже одержали перемогу? Чи це тільки їх агент іх одержав ?
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27.02.2025 13:32 Ответить
Згоден, нема чого обговорювати статут українських територій с кацапією
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27.02.2025 13:41 Ответить
Тобто вони могли б усю Україну і всі свої хотєлки вписати в свою конституцію і це б означало, що Україна негайно повинна здатись? Оце лохи, не додумались до такого геніального ходу.
Окей. Вони вписали в конституцію області, які повністю не контролюють. Тоді Україні треба вписати собі Курську, а після того, як візьмуть пару хуторів - ще й Брянську та Білгородську. Це ж так повинно працювати?
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27.02.2025 13:49 Ответить
Тобто, якщо мені (старому перд*ну) знайома в РАГСі оформить свідоцтво про одруження з Навкою (дружина піськова, якщо хто не знав), то сам пісков проти не буде? Бо так записано в МОЄМУ документі.
Геніально.
А їхні статки в Єаропі так переписувати можна?
Дебіли, блдть.
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27.02.2025 14:05 Ответить
Давай-давай! Понти дороже денег!

Роман Цимбалюк: Военкоры умоляют Путина притормозить: понты Лаврова не находят отклика из-за ситуации на фронте! https://www.youtube.com/watch?v=leQK5ibrpjg
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27.02.2025 14:31 Ответить
І про які "довгострокові гарантії безпеки" ми тоді говоримо?
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27.02.2025 15:21 Ответить
Це розуміємо ми. Це розуміє Європа. Хотілося б, щоб і американський друг ***** теж це зрозумів.
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27.02.2025 16:33 Ответить
 
 