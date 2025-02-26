Будут судить двух российских военных, которые угрожали гражданским расстрелом во время оккупации Бучи, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении двух оккупантов, которые угрожали гражданским расстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Установлено, что 3 марта 2022 года, во время временной оккупации Бучи, механик-водитель 9-й десантно-штурмовой роты 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ жестоко обращался с гражданскими. В частности он приставил к голове женщины автоматическое стрелковое оружие и угрожал ей расстрелом.

Другой обвиняемый - командир отделения-командир боевой машины 4 десантно-штурмовой роты этого же подразделения, также угрожал гражданскому оружием. В частности он совершил около четырех выстрелов в воздух, после чего оккупант вытащил чеку из гранаты и угрожал взорвать потерпевшего.

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Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом уже направлены в суд.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что идентифицированы все 12 военнослужащих РФ, которые расстреляли гражданских в Буче. Командиру российских десантников сообщено о подозрении.