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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Будут судить двух российских военных, которые угрожали гражданским расстрелом во время оккупации Бучи, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении двух оккупантов, которые угрожали гражданским расстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Установлено, что 3 марта 2022 года, во время временной оккупации Бучи, механик-водитель 9-й десантно-штурмовой роты 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ жестоко обращался с гражданскими. В частности он приставил к голове женщины автоматическое стрелковое оружие и угрожал ей расстрелом.

Другой обвиняемый - командир отделения-командир боевой машины 4 десантно-штурмовой роты этого же подразделения, также угрожал гражданскому оружием. В частности он совершил около четырех выстрелов в воздух, после чего оккупант вытащил чеку из гранаты и угрожал взорвать потерпевшего.

Также читайте: Идентифицированы все 12 военнослужащих РФ, расстрелявшие гражданских в Буче. Командир российских десантников извещен о подозрении, - Нацполиция

оккупанты получили подозрение

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Военные преступления).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

Материалы уголовного производства с обвинительным актом уже направлены в суд.

Следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что идентифицированы все 12 военнослужащих РФ, которые расстреляли гражданских в Буче. Командиру российских десантников сообщено о подозрении.

Автор: 

Киевская область (4114) оккупация (10112) Нацполиция (16425) Буча (458) подозрение (482) Бучанский район (49)


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Не бачу уточнення, ці кацапи у нас в полоні і поїдуть далі по етапу, чи це чергова "заочна" палочка для поліцаїв, лиш би показати, що вони щось роблять?
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26.02.2025 14:23 Ответить
Саме так , але ще суддів штат потрібно розширити , бо не справляються .
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26.02.2025 14:29 Ответить
Ці виродки не заарештовані їх треба просто знищувати,чому немає позовів в міжнародний розшук на рашиських пропагандонів : соловйова ,сімонян ,скабеєву ,кісельова та іншу рашиську мерзоту
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26.02.2025 14:35 Ответить
нащо цей показовий ідіотизм?
чи в нас є баунті хантери?
навіщо ви дратуете людей падли зелені тупі
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26.02.2025 14:42 Ответить
 
 