Операторы дронов 5-й ОШБр сбросами уничтожают вражеских пехотинцев. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов 5-й ОШБр сбросами уничтожают вражеских штурмовиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка успешных атак украинских воинов.
"Операторы БПЛА 5-й ОШБр работают - россияне ликвидируются! Наши дроны продолжают уничтожать оккупантов там. Четкая разведка, точные удары, в результате - ликвидирована вражеская пехота", - отмечается в комментарии к видео.
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Ігор Сірко
показать весь комментарий27.02.2025 12:49 Ответить Мне нравится 6
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий27.02.2025 14:39 Ответить Мне нравится 3
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