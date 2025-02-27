Операторы дронов 5-й ОШБр сбросами уничтожают вражеских пехотинцев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов 5-й ОШБр сбросами уничтожают вражеских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка успешных атак украинских воинов.

"Операторы БПЛА 5-й ОШБр работают - россияне ликвидируются! Наши дроны продолжают уничтожать оккупантов там. Четкая разведка, точные удары, в результате - ликвидирована вражеская пехота", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также: Операторы дронов 5-й ОШБр сбили пять вражеских разведывательных БПЛА - два Supercam и три Zala. ВИДЕО