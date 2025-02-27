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Новости Война
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Операторы дронов 5-й ОШБр сбросами уничтожают вражеских пехотинцев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов 5-й ОШБр сбросами уничтожают вражеских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка успешных атак украинских воинов.

"Операторы БПЛА 5-й ОШБр работают - россияне ликвидируются! Наши дроны продолжают уничтожать оккупантов там. Четкая разведка, точные удары, в результате - ликвидирована вражеская пехота", - отмечается в комментарии к видео.

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армия РФ (19035) война (1364) уничтожение (6823) 5 ОШБр (91)


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На це можна дивитись вічно... Творчої наснаги Вам - військові метці.. Здоров"я і бережи Вас Бог
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27.02.2025 12:49 Ответить
5+)
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27.02.2025 14:39 Ответить
 
 