Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях, - ГПСУ
Кабмин внес изменения в Правила пересечения госграницы для отдельных категорий граждан Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.
Ранее решение об их выезде принимали Министерство развития громад и территорий Украины, или военные администрации, но эта норма больше не действует", - пояснили в Госпогранслужбе.
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+4 Роман Шевченко #501594
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+4 CrossFirenko
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+4 Jeka Takix Takix
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тракторбусік!"
Тобто, возити медикаменти та гуманітарку буде нікому. Можемо самі себе привітати: нас очікує дефіцит ліків.
якась дівна зельона логіка
заділ на майбутнє, так би мовити