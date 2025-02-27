Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях, - ГПСУ

Кабмин внес изменения в Правила пересечения госграницы для отдельных категорий граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.



Ранее решение об их выезде принимали Министерство развития громад и территорий Украины, или военные администрации, но эта норма больше не действует", - пояснили в Госпогранслужбе.

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