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Мужчины, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, будут пересекать границу на общих основаниях, - ГПСУ

Изменение правил пересечения границы. Подробности от ГПСУ

Кабмин внес изменения в Правила пересечения госграницы для отдельных категорий граждан Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня во время действия правового режима военного положения пропуск через границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые перевозят медицинские грузы, гуманитарную помощь, будет осуществляться на общих основаниях.

Ранее решение об их выезде принимали Министерство развития громад и территорий Украины, или военные администрации, но эта норма больше не действует", - пояснили в Госпогранслужбе.

Читайте: С 3 марта Минкульт остановит выдачу писем на выезд за границу журналистам и художникам

Автор: 

Госпогранслужба (6370) граница (5257)


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Топ комментарии
+4
Правильно!!! Всі повинні нести кошти в один "котел", а то розвелось цих рішал звідусіль. Прикордонна служба відчуває, що можуть без них обійтися )))))
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27.02.2025 13:22
+4
Спочатку в касу ОПи, потім дозвіл на перевіз.
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27.02.2025 13:25
+4
Україна - це не концлагер. Вона просто так палко кохає своїх громадян, що як мати-берегиня ніяк неможе випусити кожного із своїх обіймів. В результаті цих "обіймів" людину можуть і придушити, но то мелочі жизні .... Головне що свої придушили і до "царства Аїда" відправили, а не якість чужі далекі буряти.......На цвинтарі цей факт має дуже велике значення, особливо для покійника.
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27.02.2025 14:10
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Правила форума Совет форумчан
Правильно!!! Всі повинні нести кошти в один "котел", а то розвелось цих рішал звідусіль. Прикордонна служба відчуває, що можуть без них обійтися )))))
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27.02.2025 13:22 Ответить
Через ТЦК. Повістку в зуби і єхай нах.
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27.02.2025 13:24 Ответить
Кончені задовбали своїм ТЦК.Ти там було ********?
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27.02.2025 13:47 Ответить
Чого це в тебе пукан вибухнув ,мерзота смердюча? А ну розкажи які зараз загальні підстави перетину кордону для чоловіків від 18 до 60. Падло тупе.
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27.02.2025 13:57 Ответить
Ти чучало на питання не відповіло!!Ти було в ТЦК,чи ти поц з бронею?
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27.02.2025 14:18 Ответить
Дірявий, ти не можеш питати. Ти можеш тільки цікавитися. Йдеш нах. Разом з владою.
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27.02.2025 14:38 Ответить
Ти **** тупий дебіл,якщо не розумієш наслідки таких іпонутих рішень зевлади!!
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27.02.2025 14:22 Ответить
Спочатку в касу ОПи, потім дозвіл на перевіз.
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27.02.2025 13:25 Ответить
"Дєвушкі, на трактор бусік!"
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27.02.2025 13:26 Ответить
"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах."

Тобто, возити медикаменти та гуманітарку буде нікому. Можемо самі себе привітати: нас очікує дефіцит ліків.
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27.02.2025 13:58 Ответить
а чого від 18, а не від 25 ?!

якась дівна зельона логіка
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27.02.2025 13:59 Ответить
щоб не звалили до досягнення призовного віку

заділ на майбутнє, так би мовити
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27.02.2025 14:10 Ответить
Україна - це не концлагер. Вона просто так палко кохає своїх громадян, що як мати-берегиня ніяк неможе випусити кожного із своїх обіймів. В результаті цих "обіймів" людину можуть і придушити, но то мелочі жизні .... Головне що свої придушили і до "царства Аїда" відправили, а не якість чужі далекі буряти.......На цвинтарі цей факт має дуже велике значення, особливо для покійника.
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27.02.2025 14:10 Ответить
 
 