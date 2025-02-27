С 3 марта Минкульт остановит выдачу писем на выезд за границу журналистам и деятелям искусств
С 3 марта 2025 года Минкульт приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу. Решение продлится до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.
Об этом пишет пресс-служба Министерства, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.
Для достижения правовой определенности в этом вопросе Министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, которые бы минимизировали использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако, на сегодня этот вопрос остается неурегулированным", - пояснили там.
Сейчас Минкульт разработал проект изменений в Постановление Кабмина "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, он находится на этапе межведомственного согласования.
"Предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения Министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.
В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - отметили там.
В Минкульте добавили, что понимают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работают над устранением указанной юридической неурегулированности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суд Украины - закона не существует.
Пограничники - у нас есть постановление кабмина вместо закона, и можно "договориться"
"С 3 марта 2025 года Минкульт приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу"
Министерство образования также выдает такие письма...
А потом оказывается
"Интеллектуальный и трудовой потенциал украинцев высоко ценится в мире. В частности, украинские специалисты сегодня запускают передовые стартапы, работают в глобальных корпорациях и строят успешные бизнесы за рубежом"
Разница только в работающих законах...
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець