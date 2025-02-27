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С 3 марта Минкульт остановит выдачу писем на выезд за границу журналистам и деятелям искусств

Журналистам и художникам запретят выезд за границу

С 3 марта 2025 года Минкульт приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу. Решение продлится до момента нормативно-правового урегулирования соответствующего вопроса.

Об этом пишет пресс-служба Министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.

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Для достижения правовой определенности в этом вопросе Министерство еще в конце 2022 года инициировало изменения, которые бы минимизировали использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако, на сегодня этот вопрос остается неурегулированным", - пояснили там.

Сейчас Минкульт разработал проект изменений в Постановление Кабмина "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины" от 27 января 1995 года № 57, он находится на этапе межведомственного согласования.

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"Предложенный проект изменений регулирует вопрос исчерпывающих требований для принятия решения Министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.

В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - отметили там.

В Минкульте добавили, что понимают важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работают над устранением указанной юридической неурегулированности.

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Автор: 

граница (5257) журналистика (3285) Министерство культуры и информационной политики (771)


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Топ комментарии
+10
Пересувного цирку це стосується?
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27.02.2025 10:08
+3
Всі свої вже виїхали! Закривай
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27.02.2025 10:24
+1
Батальон "Монако" може спати спокійно ...
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27.02.2025 10:18
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Пересувного цирку це стосується?
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27.02.2025 10:08 Ответить
Ні. У них "бронь".
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27.02.2025 11:12 Ответить
вірно! всіх на фронт
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27.02.2025 10:11 Ответить
Умные нам не надобны, надобны верные ©
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27.02.2025 10:13 Ответить
Батальон "Монако" може спати спокійно ...
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27.02.2025 10:18 Ответить
Всі свої вже виїхали! Закривай
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27.02.2025 10:24 Ответить
Конституция Украины - ограничения выезда должны быть прописаны в законе.
Суд Украины - закона не существует.
Пограничники - у нас есть постановление кабмина вместо закона, и можно "договориться"
"С 3 марта 2025 года Минкульт приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу"
Министерство образования также выдает такие письма...

А потом оказывается
"Интеллектуальный и трудовой потенциал украинцев высоко ценится в мире. В частности, украинские специалисты сегодня запускают передовые стартапы, работают в глобальных корпорациях и строят успешные бизнесы за рубежом"

Разница только в работающих законах...
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27.02.2025 10:43 Ответить
Магарич, митець.
Омелян ********, митець.
Харитон Уйобищенко, митець.
Назар Сивуха, митець.
Альфред *********, митець
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27.02.2025 10:44 Ответить
На сцені стоїть товарний вагон. На дверях вагона напис E=MC^2. Трохи нище написано: "Ніщо нікуда не зникає і нізвідкіля не береться", підпис: Ломоносов. Ще нижче написана непристойна похабєнь. Двері старанно закриті і прикручені дротом, із-за дверей чути приглушені голоси.
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27.02.2025 11:00 Ответить
Деякий час з вагону долинає тільки чавкання, стукіт алюмінєєвих ложок та репліка Омеляна ********* "Давай компот на ***!". Трохи згодом ми чуємо хтивий голосок Назара Сивухи - "Люда, ти готовая?", та якесь таємниче шарудіння. За декілька хвилин Люда виходить з товарного вагону, держачи акуратно складені стойкою забруднені алюмінієві пуломиски. Вона поправляє зачіску, надіває формєний бєрєт і закручує двері на дріт. З товарного вагону чути, як хтось сито ригнув і веселий регіт. З усього видно, що його мешканцям живеться гарно і весело.
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27.02.2025 11:02 Ответить
Правильно, нехай тепер пишуть гімни мудрому потужному Блазню.
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27.02.2025 10:51 Ответить
Ну, буде, значить, лише русня їздити, толстоєфского і балєт всюди пхати. Успішно пхати.
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27.02.2025 10:53 Ответить
Щось так "рано" спохватилися, чекали поки всі вийдуть, а вони не особо спішили? Потрібно, щоб ті хто таким чином втік, потапи, віники, ями стали токсичними після війни. Нехай в поїздах метро співають
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27.02.2025 11:18 Ответить
Всех в загон)
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27.02.2025 12:58 Ответить
 
 