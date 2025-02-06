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В прошлом году 59 тысячам украинцев отказали в пересечении границы, - ГПСУ

Скольким украинцам отказали в пересечении границы в 2024 году

В 2024 году 59 тысячам украинцев отказали в пересечении государственной границы.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ежедневно мы отказываем в пересечении границы приблизительно сотне человек. За прошлый год этот показатель был на уровне 59 тыс. граждан Украины, которые получили отказ в пересечении границы, не имея надлежащих документов для ее пересечения", - отметил Демченко.

Он добавил, что в последнее время в Украине снизился пассажиропоток.

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В будни пограничники фиксируют около 70 тысяч человек, которые за сутки пересекают границу в оба направления, а в выходные эта цифра составляет 85 тысяч граждан.

Всего за прошедшую неделю в пунктах пропуска было оформлено почти 530 тыс. человек. Незначительное преимущество было на въезд в Украину, добавил спикер ГПСУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: $6 тыс. на криптокошелек переправщика: на Одесщине задержаны два украинца при попытке нелегального пересечения границы, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6585) граница (5305)


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Топ комментарии
+19
все як у совку, еліта їздить за кордон, холопи не мають права
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06.02.2025 03:22 Ответить
+12
Як війна закінчиться, то там повний аншлаг буде. З іншого боку, даю гарантію, що тцк буде продавлювати закон, що виїзд за кордон у мирний час суто з їхнього схвалення має бути. Стільки хороших і потрібних людей уже звикли до хлібних місць... А скільки ще хороших і потрібних людей хочуть побувати на цих місцях і теж побудувати будиночок в Італії
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06.02.2025 06:17 Ответить
+5
по яких причинах (кожен)???
що таке "належні документи" - це які саме (з пруфами)??
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06.02.2025 03:16 Ответить
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по яких причинах (кожен)???
що таке "належні документи" - це які саме (з пруфами)??
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06.02.2025 03:16 Ответить
все як у совку, еліта їздить за кордон, холопи не мають права
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06.02.2025 03:22 Ответить
і той час же бусифікували
усі 59 тисяч?
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06.02.2025 05:29 Ответить
Як війна закінчиться, то там повний аншлаг буде. З іншого боку, даю гарантію, що тцк буде продавлювати закон, що виїзд за кордон у мирний час суто з їхнього схвалення має бути. Стільки хороших і потрібних людей уже звикли до хлібних місць... А скільки ще хороших і потрібних людей хочуть побувати на цих місцях і теж побудувати будиночок в Італії
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06.02.2025 06:17 Ответить
Та ну нафіг
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06.02.2025 06:49 Ответить
надо Федя надо
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06.02.2025 07:10 Ответить
Знайомий аж жінку з двома дітьми взяв,щоб з рідними двома став багатодітним)))На другу відмову пригрозили,що мобілізують)Тепер мабуть кєрєнскім прикидається)Чому іронізую з нього,би найбільше ****!в про те як пазнал жизнь у войську,якби він воював снайпером і взагалі жизнь боль)
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06.02.2025 06:29 Ответить
Генофонд Нации утекае
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06.02.2025 08:09 Ответить
А скільки його перетнули не питаючи дозволу? Тисою чи горами?...
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06.02.2025 08:23 Ответить
Зато лідора чомусь випускають на концерти
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06.02.2025 08:51 Ответить
 
 