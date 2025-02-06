В прошлом году 59 тысячам украинцев отказали в пересечении границы, - ГПСУ

В 2024 году 59 тысячам украинцев отказали в пересечении государственной границы.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас ежедневно мы отказываем в пересечении границы приблизительно сотне человек. За прошлый год этот показатель был на уровне 59 тыс. граждан Украины, которые получили отказ в пересечении границы, не имея надлежащих документов для ее пересечения", - отметил Демченко.

Он добавил, что в последнее время в Украине снизился пассажиропоток.

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В будни пограничники фиксируют около 70 тысяч человек, которые за сутки пересекают границу в оба направления, а в выходные эта цифра составляет 85 тысяч граждан.

Всего за прошедшую неделю в пунктах пропуска было оформлено почти 530 тыс. человек. Незначительное преимущество было на въезд в Украину, добавил спикер ГПСУ.

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