В плену РФ находятся 30 украинских музыкантов и 30 журналистов, - Минкульт

В российском плену находятся 30 украинских журналистов и 30 украинских музыкантов, и Украина призывает европейских коллег объединить усилия для их освобождения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций, об этом заявил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос во время конференции "Лицо российской неволи", организованной при поддержке группы депутатов Европарламента от Республики Польша.

Отмечается, что мероприятие направлено на привлечение внимания международного сообщества к преступлениям России против военнопленных, работников искусства, которые незаконно удерживаются РФ в плену, а также информирование об общих потерях Украины человеческого капитала в сфере культуры и медиа.

"За наше стремление оставаться нацией и отказ отрекаться от собственной истории, культуры и родной земли украинцы подвергаются нечеловеческим издевательствам со стороны России. Война унесла жизни 149 украинских деятелей культуры и 97 медийщиков. Так же как в 20-х, 30-х годах ХХ века сталинский режим уничтожил поколения украинских деятелей искусства, так и сегодня Россия целенаправленно уничтожает украинскую культуру и слово", - подчеркнул Наджос.

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Он отметил, что во время войны в Украине погибли не только украинские журналисты, но и 7 иностранных медийщиков. В российском плену находилось 112 украинских журналистов, 30 из них до сих пор остаются там. Систематические преступления против деятелей искусства и медийщиков, совершенные Россией, представляют серьезную угрозу для информационной безопасности и подрывают демократические ценности и права человека.

В Минкульте сообщили, что отдельное внимание на конференции было уделено вопросам репрессий против украинских деятелей искусства и журналистов.

"Особенно болезненным вопросом остается судьба пленных защитников Мариуполя, среди которых оказались и участники военных оркестров, выполнявших важную миссию сохранения национального духа и поддержки морального состояния военных и гражданского населения во время блокады города в 2022 году. На сегодня в плену находятся 30 украинских музыкантов, из которых 21 - на временно оккупированных территориях. Среди пленных музыкантов лауреаты международных конкурсов, композиторы, дирижеры, талантливые вокалисты", - говорится в сообщении.

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Наджос обратился к европейским коллегам с просьбой о дальнейшей поддержке в усилиях по освобождению украинских деятелей искусства, отметив их роль как носителей национальной идентичности и культуры.

Отмечается, что по итогам конференции участники выразили солидарность с жертвами военных преступлений и подтвердили готовность и в дальнейшем отстаивать права украинских пленных, деятелей искусства и журналистов на международном уровне.