Россияне пытали 73-летнего американца Хаббарда, попавшего в плен в Изюме в 2022 году, - NYT
Российские оккупанты пытали 73-летнего гражданина США Стивена Джеймса Хаббарда, попавшего в плен в Изюме на Харьковщине в апреле 2022 года.
Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
Десятилетие назад Стивен Хаббард покинул США, жил в Японии, на Кипре и, впоследствии, в Украине, где поселился в Изюме. В апреле 2022 года он попал в плен в Изюме. Россияне обвинили его в наемничестве.
Украинские военные, которые находились в плену вместе с Хаббардом, рассказали изданию, что американец переживал те же пытки, что и они: его били, заставляли стоять целыми днями, натравливали собак и тому подобное. По их словам, Хаббард умрет, если его не освободить.
Украинский офицер-спецназовец с позывным Хакер встретился с Хаббардом в тюрьме города Старый Оскол Белгородской области. После допроса, который, по словам воина, больше напоминал пытки, его отвели в камеру с пожилым американцем, который дал ему воды и помолился за него.
Хакер снова встретил Хаббарда примерно через месяц в тюрьме в городе Новозыбков (Брянская область), где их содержали в соседних камерах.
По словам Хакера, у Хаббарда были проблемы с почками, желудком и прямой кишкой. Он истекал кровью. Российские охранники избивали его и заставляли учить русские слова, русских поэтов, российский гимн.
"Солдаты, охранники и спецназ смотрели на него, как на заклятого врага. Потому что Стивен - американец", - говорит Хакер.
В 2023 году Хаббарда перевели в тюрьму в Пакино (Владимирская область). Там он был в камере вместе с Игорем Шишко, украинским военным, которого удалось освободить из плена, и еще 13 пленными.
В Пакино пленных допрашивали, часто пытали, били током, и обжигали. Обед в колонии часто был кипятком с несколькими листьями капусты, на ужин пленным давали смешанные вместе объедки российских заключенных.
Впоследствии россияне обнаружили у пленных чесотку, тогда их раздели и бросили в холодный подвал, где 1,5 месяца заставляли ходить голыми в одних тапочках. По словам Шишко, врач ему сказал: "Чесоточный клещ не может размножаться на морозе, он погибнет вместе с вами".
Хаббард, заявил воин, всегда призывал их не терять надежды и держаться.
Однажды Хаббард сказал, что думает, что его ищет его сестра.
Сестра американца Фокс также рассказала журналистам, что видела видео, ненадолго опубликованное в соцсети X, на котором было зафиксировано, как охранники бьют его тапком.
В середине мая 2024 года Хаббард исчез из Пакино и впоследствии появился на суде в Москве. На одном из слушаний он признал себя виновным в наемничестве.
В октябре 2024 года суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии.
Самый лучший пример. Тут даже не выстрел себе в ногу. Это лбом о бетонный блок. И это, прошу заметить, страна гегемон. Америка как была деревенщиной, страной пастухов и конокрадов, так и осталась сборищем распухших от бабла раднеков. Пока они за спиной Англии проскальзывали. А потом их слон пошел в посудную лавку.
Веками грызлись Ирак и Иран. Оба рвали друг друга. Следили чтобы противник не вырвался вперед.
Селюки пришли зачмырили Ирак, Ирану руки развязали, убрали врага. И шо? Пытаться договариваться с мощным, сильным Ираном.
Кстати Китай кто растил? Сперва кормить Китай против СССР, потом подкармливать Россию против Китая. Итог мы видим.
Сейчас Трамп лезет в новые блудни
американці впали нижче плінтусу, і це падіння лише набирає обертів.....