Россияне пытали 73-летнего американца Хаббарда, попавшего в плен в Изюме в 2022 году, - NYT

Российские оккупанты пытали 73-летнего гражданина США Стивена Джеймса Хаббарда, попавшего в плен в Изюме на Харьковщине в апреле 2022 года.

Об этом говорится в материале The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Десятилетие назад Стивен Хаббард покинул США, жил в Японии, на Кипре и, впоследствии, в Украине, где поселился в Изюме. В апреле 2022 года он попал в плен в Изюме. Россияне обвинили его в наемничестве.

Стивен Хаббард

Украинские военные, которые находились в плену вместе с Хаббардом, рассказали изданию, что американец переживал те же пытки, что и они: его били, заставляли стоять целыми днями, натравливали собак и тому подобное. По их словам, Хаббард умрет, если его не освободить.

Украинский офицер-спецназовец с позывным Хакер встретился с Хаббардом в тюрьме города Старый Оскол Белгородской области. После допроса, который, по словам воина, больше напоминал пытки, его отвели в камеру с пожилым американцем, который дал ему воды и помолился за него.

Хакер снова встретил Хаббарда примерно через месяц в тюрьме в городе Новозыбков (Брянская область), где их содержали в соседних камерах.

По словам Хакера, у Хаббарда были проблемы с почками, желудком и прямой кишкой. Он истекал кровью. Российские охранники избивали его и заставляли учить русские слова, русских поэтов, российский гимн.

"Солдаты, охранники и спецназ смотрели на него, как на заклятого врага. Потому что Стивен - американец", - говорит Хакер.

В 2023 году Хаббарда перевели в тюрьму в Пакино (Владимирская область). Там он был в камере вместе с Игорем Шишко, украинским военным, которого удалось освободить из плена, и еще 13 пленными.

В Пакино пленных допрашивали, часто пытали, били током, и обжигали. Обед в колонии часто был кипятком с несколькими листьями капусты, на ужин пленным давали смешанные вместе объедки российских заключенных.

Впоследствии россияне обнаружили у пленных чесотку, тогда их раздели и бросили в холодный подвал, где 1,5 месяца заставляли ходить голыми в одних тапочках. По словам Шишко, врач ему сказал: "Чесоточный клещ не может размножаться на морозе, он погибнет вместе с вами".

Хаббард, заявил воин, всегда призывал их не терять надежды и держаться.

Однажды Хаббард сказал, что думает, что его ищет его сестра.

Сестра американца Фокс также рассказала журналистам, что видела видео, ненадолго опубликованное в соцсети X, на котором было зафиксировано, как охранники бьют его тапком.

В середине мая 2024 года Хаббард исчез из Пакино и впоследствии появился на суде в Москве. На одном из слушаний он признал себя виновным в наемничестве.

В октябре 2024 года суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6 годам и 10 месяцам колонии.

Стивен Хаббард на суде в Москве

