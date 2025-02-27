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"Кажется, что производители просто сформировали выгодный для себя список", - экономист о ТОП-100 лекарств

100 лекарств по более дешевым ценам

Опубликованный Министерством здравоохранения список препаратов, на которые с 1 марта 2025 года должны снизиться цены на 30%, вызвал немало вопросов.

Как оказалось, его формировали не врачи, а сами производители. Такой подход выглядит как уступка интересам фармкомпаний, а не забота о пациентах, об этом заявил экономист Алексей Кущ, сообщает Цензор.НЕТ,

"Кажется, что производители с помощью лоббизма просто сформировали наиболее выгодный для себя "список". Например, в этом списке нашлось место для девяти видов аскорбинки и препаратов "эффекта плацебо", которые "лечат" только очень здоровых людей. Зато ни одного жизненно важного препарата для хронически больных людей в списке нет. Почему скидки предоставляются не на препараты, которые реально нужны людям?", - отмечает Кущ.

По его словам, государство должно сделать акцент на поддержке пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, онкологией или хроническими заболеваниями печени, ведь такие пациенты нуждаются в лекарствах на постоянной основе.

Читайте также: Украинские производители лекарств снизят цены еще на более 100 препаратов: список от Минздрава

Зато снижение цен произошло на те препараты, на которые "не жалко" сделать скидку, что выгодно прежде всего производителям.

Экономист отмечает, что список лекарств для снижения цен должны формировать врачи вместе с пациентами и Министерством здравоохранения, с учетом реальных потребностей пациентов.

"Выглядит так, что этот список создан лишь с целью отрапортовать "на верх" о "снижении цен на лекарства", о необходимости которого говорил недавно президент. Минздрав в этой ситуации просто самоустранился, отдав функцию определения направлений социальной поддержки "руке рынка", то есть производителям. Но не должны ли именно врачи вместе с потребителями и Минздравом определять, какие лекарства являются критически важными для пациентов и на какие препараты ввести соответствующие скидки? Тем более, что такие механизмы определения в виде независимого опроса врачей и пациентов, достаточно легко провести", - считает Кущ.

Он добавил, что Министерство должно защищать интересы пациентов, а не бизнеса.

Читайте: Кабмин ограничил наценку аптек на лекарства (обновлено)

Автор: 

лекарства (1222) Минздрав (4899) цены (2290)


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Топ комментарии
+20
невже опьять Зенелох накиздів ? ))..ніколи такого не було і от знову )
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27.02.2025 13:38
+13
А хтось чекав, що після піарного керування цінами на ліки аптеки будуть ломитись від надлишку продукції по копійчаним цінам? У Зельоних вибори на носі. Далі не цікавить.
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27.02.2025 13:47
+12
За що не брався "найвеличніший" все через п'яту точку. Як кажуть в народі:"Не вкрасти не покараулити".Лузер в переводі "невдаха"
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27.02.2025 13:42
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невже опьять Зенелох накиздів ? ))..ніколи такого не було і от знову )
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27.02.2025 13:38 Ответить
увы ---НО ХОЧУ СКАЗАТЬ что и ладно пусть монополисты дурку включают потому что все понимают аферА решения бубочки с 1 марта типа снизить цены..дурачОк начал выборный лохотрон.. как и его недолугая 1 тысяча которую мне КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАЛИСЬ ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА ПЕНССИОННУБЮ КАРТУ ПОТРЕБОВАВ ЗАВЕСТИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ИНУЮ КАРТУ БАНКА??!!!! ДЛЯ ЧЕГО ВОПРОС --ОЧЕВИДНЫЙ КАК И ОТВЕТ ВАШИ ДАННЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ ВЫБОРНЫХ СЕРВЕРОВ ДЛЯ МАХИНАЦИЙ И ПОДТАСОВКИ ВЫБОРОВ ГОЛОСОВ... когда стоит цена вопроса ваша жизнь болеть с лекарствами или СМЕРТЬ ---то выбираем житие.. или смерть....пациентов никто не допустить к составлению такого списка очень много импорта а там цена товара определена контрактом да да понимаю эта шобла накрутила там свои виллы в Италии и Испании и все же а вот наши.. препараты если есть генерики то цена адекватная тогда импорт также стремится не загинать стоимость пример Бисопролол Бисопрол а вот посмотрите жизненно важный для ритма сердлца препарат Ликсарит Испания и Флеканиид они аналоги друг дружку Словения так вот Испания стоит 700 грн 30 таблеток--а Словения почему то 900 грн--- а аналог Украина дженерик генерик нет априори почему бы не купить лицензию и наше бы стоило 400- 500 грн и импорт бы аппетиты свои сразу бы срезал на 40% как минимум
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27.02.2025 14:44 Ответить
За що не брався "найвеличніший" все через п'яту точку. Як кажуть в народі:"Не вкрасти не покараулити".Лузер в переводі "невдаха"
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27.02.2025 13:42 Ответить
Не применшуй ступінь сволочі..у Зеленьського.
Цєй звіздьож навколо ліків був направлений на улюблений Голохвостовим самопіар серед зграї зебілів-недоумків.
Що, Зеленьський буде ущемляти фінансові інтереси його спонсорів?
Це смішно..
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27.02.2025 14:53 Ответить
Знову фарс від зелені
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27.02.2025 13:43 Ответить
фарс з 2019-го року, біда що багато хто цього не усвідомив, і проголосує ще раз папріколу
Все фарс - і кінець епохи бідності, і перестати стріляти і шашлички в травні і роздача тисяч і непіднімати тарифи під час війни..все фарс
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27.02.2025 14:36 Ответить
На імпортні деякі ліки накрутка в два рази чомусь.
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27.02.2025 13:43 Ответить
А хтось чекав, що після піарного керування цінами на ліки аптеки будуть ломитись від надлишку продукції по копійчаним цінам? У Зельоних вибори на носі. Далі не цікавить.
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27.02.2025 13:47 Ответить
Хоча б зеленка подешевшала🫤
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27.02.2025 13:47 Ответить
Фармацевти конечно охреніли зовсім. Задрали даже ціни на такі ліки які в виробництві стоять копійки. В основному накрутку велику роблять аптеки ставлячи божевільні ціни в осносному на копійчані товари широкого вжитку
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27.02.2025 13:48 Ответить
І фармацевти і аптекарі. Мафія , куди там наркомафії.
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27.02.2025 13:55 Ответить
"Доктор, а когда вы меня наконец выпишите?" - спросило дешёвое лекарство.
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27.02.2025 18:51 Ответить
Якось і сумнівів не було, що цим все закінчиться.
На аскорбінці багато не заробиш, можна й скидку зробити і взгалі подарувати. А от людському горі можна й поживитися. Бо людина з серйозною хворобою нікуди не діниться, або буде помирати, або купувати за цінником, який виставлять.
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27.02.2025 13:48 Ответить
Очередное шоу от Слуг.....
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27.02.2025 13:51 Ответить
дотриздяться що ліків і за великі гроші в цій країні не буде
на все є своя ціна
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27.02.2025 13:52 Ответить
Чему вы удивляетесь? Эмигранты что ли, до сегодня не жили в нашей потужной независимой стране?
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27.02.2025 14:10 Ответить
цей посил зе, був спрямований на тих хто дивиться марафон, а більшість їх, це пенсіонери, до кола яких входять мої батьки, які ледве не плачуть від жалю до ЗЕ!!! (((бідний Зеленський)))
таких людей дохера та ще вагон і це його електорат, тому...
підготовка до вибарів, треба дати лохторату харчі для довгого розжовування.
нате Вам дешеві ліки!!
аскорбінка і від гіпертонії, артрозу, від хребта і від срачки, + дуже допомагає лежачим та колясникам.
велику пігулку зламуйте на дві частини.
одна, та що в лівій руці від серця, друга, що в правій, від срачки, і не дай Бог переплутати.....
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27.02.2025 14:31 Ответить
Дуже слушне зауваження, бо чоловік з хворим сердцем на постійный основі кожен день приймає 5 видів преператів, і жодного з них немає в списку цього здешевлення. (
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27.02.2025 14:44 Ответить
Не треба було взагалі тули лізти.
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27.02.2025 14:52 Ответить
"вигідний для себе список" - та не може бути, "Смолі73" все для наріту, все для наріту.
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27.02.2025 14:59 Ответить
 
 