"Кажется, что производители просто сформировали выгодный для себя список", - экономист о ТОП-100 лекарств

Опубликованный Министерством здравоохранения список препаратов, на которые с 1 марта 2025 года должны снизиться цены на 30%, вызвал немало вопросов.

Как оказалось, его формировали не врачи, а сами производители. Такой подход выглядит как уступка интересам фармкомпаний, а не забота о пациентах, об этом заявил экономист Алексей Кущ, сообщает Цензор.НЕТ,

"Кажется, что производители с помощью лоббизма просто сформировали наиболее выгодный для себя "список". Например, в этом списке нашлось место для девяти видов аскорбинки и препаратов "эффекта плацебо", которые "лечат" только очень здоровых людей. Зато ни одного жизненно важного препарата для хронически больных людей в списке нет. Почему скидки предоставляются не на препараты, которые реально нужны людям?", - отмечает Кущ.

По его словам, государство должно сделать акцент на поддержке пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом, онкологией или хроническими заболеваниями печени, ведь такие пациенты нуждаются в лекарствах на постоянной основе.

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Зато снижение цен произошло на те препараты, на которые "не жалко" сделать скидку, что выгодно прежде всего производителям.

Экономист отмечает, что список лекарств для снижения цен должны формировать врачи вместе с пациентами и Министерством здравоохранения, с учетом реальных потребностей пациентов.

"Выглядит так, что этот список создан лишь с целью отрапортовать "на верх" о "снижении цен на лекарства", о необходимости которого говорил недавно президент. Минздрав в этой ситуации просто самоустранился, отдав функцию определения направлений социальной поддержки "руке рынка", то есть производителям. Но не должны ли именно врачи вместе с потребителями и Минздравом определять, какие лекарства являются критически важными для пациентов и на какие препараты ввести соответствующие скидки? Тем более, что такие механизмы определения в виде независимого опроса врачей и пациентов, достаточно легко провести", - считает Кущ.

Он добавил, что Министерство должно защищать интересы пациентов, а не бизнеса.

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