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Украинский роботизированный комплекс "Гулівер" принят на вооружение, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины объявило о принятии универсального наземного роботизированного комплекса "Гулівер" на вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский роботизированный комплекс "Гулівер" прийнятий на озброєння

Это инновационное устройство, разработанное украинскими инженерами с учетом боевого опыта украинских военных, имеет широкий спектр возможностей для выполнения разнообразных задач в сложных погодных условиях.

"Гулівер" способен выполнять функции доставки боеприпасов, снаряжения и оборудования, а также эвакуации раненых.

"Наземный роботизированный комплекс "Гулівер"... Также служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполнять задачи по минированию. "Гулівер" может доставлять более трехсот килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз - по малопроходимому бездорожью. Тяглового усилия робота достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник", - сообщают в Минобороны.

Как отмечается, робот работает в широком диапазоне температур и преодолевает крутые склоны, что делает его универсальным помощником для военных в полевых условиях. Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз на несколько десятков километров, а также вернуться обратно на свою базу.

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Автор: 

Минобороны (9285) украинское оружие (159)


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а які у нього розміри ?
бо на фото ніби іграшка
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27.02.2025 14:49 Ответить
На фото видно колію, з нею можна співставити розміри.
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27.02.2025 15:40 Ответить
Назва прикольна... Думав там бойовий робот розміром з будинок, клікнув, а він по-коліно
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27.02.2025 16:04 Ответить
МО, на жаль, весь час нічим не радує - все якісь ящики на колесах з недолугими назвами. Військові про них не знають, ніде їх не використовують. А ніби щось роблять - в тому зермачно-умєровському МО толку ні в чому нема. Так, мабуть, задумано і так робиться
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27.02.2025 22:25 Ответить
 
 