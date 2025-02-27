Украинский роботизированный комплекс "Гулівер" принят на вооружение, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины объявило о принятии универсального наземного роботизированного комплекса "Гулівер" на вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Это инновационное устройство, разработанное украинскими инженерами с учетом боевого опыта украинских военных, имеет широкий спектр возможностей для выполнения разнообразных задач в сложных погодных условиях.

"Гулівер" способен выполнять функции доставки боеприпасов, снаряжения и оборудования, а также эвакуации раненых.

"Наземный роботизированный комплекс "Гулівер"... Также служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполнять задачи по минированию. "Гулівер" может доставлять более трехсот килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз - по малопроходимому бездорожью. Тяглового усилия робота достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой военный внедорожник", - сообщают в Минобороны.

Как отмечается, робот работает в широком диапазоне температур и преодолевает крутые склоны, что делает его универсальным помощником для военных в полевых условиях. Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз на несколько десятков километров, а также вернуться обратно на свою базу.

Читайте также: В ближайшие месяцы мы еще очень серьезно заявим об отечественном лазерном оружии, - Сухаревский