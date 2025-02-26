В ближайшие месяцы мы еще очень серьезно заявим об отечественном лазерном оружии, - Сухаревский
Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что в ближайшие месяцы Украина "очень серьезно заявит об отечественном лазерном оружии".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это абсолютно перспективный проект. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы о нем еще очень серьезно заявим", - сказал Сухаревский.
Комментируя риски для Украины в области технологий из-за возможного сокращения поддержки со стороны партнеров, в частности США, Сухаревский выразил уверенность что работа в этом направлении для украинцев не остановится.
"У нас очень много умных людей, у нас прекрасные производители. Я в них верю и считаю, что мы из любой ситуации найдем выход", - пояснил глава СБС.
Ранее Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины вскоре смогут уничтожать российские ударные беспилотники с помощью отечественного лазерного комплекса "Тризуб".
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== мені плакати чи сміятись ==
Ти пишеш про свої "емоції" тут так "авторитетно", ніби тут купа народу тебе "давно знає". Але насправді, ти на цьому форумі, - лише 11 днів (з 25 лютого 2025).
якщо Ви вважаєте дату реєстрації часом перебування на форумі - мені смішно ) через Ваші розумові здібності.
Так склади 1+1 - напиши не про свої емоції, а в чому бачиш проблему у виробництві лазерної зброї.
Буде Є - лазер. Зелений ліхтар то вже не комікс то наша зброя 😸
***..я всьо )
і при нападі на Банкову також
https://www.cemaat.media/ua/article/pravdiva-istoriya-nezlamnogo-podvigu-prezidenta-zelenskogo-u-2022-roci
Правдива історія Незламного Подвигу президента Зеленського у 2022 році
13.2.2025
А в інституті було "опитное производство".
https://www.dw.com/uk/britanski-vijskovi-uspisno-viprobuvali-novu-lazernu-zbrou-proti-bpla/a-71028858
І, до речі, є підозра, що це вони з нами цією технологією поділилися...
вони спеціальні курси проходять чи як ? ..от просто насрати словами ..ну от що в тексті конкретного?
"дуже багато" "вірю" "вважаю" "знайдемо"
сюр
Як невдобно виходить... кожен раз
Втім, якщо згадати, що лазерна зброя це і пристрої для опромінення оптично-електронних сенсорів для їх засліплення.....може і правда. Просто народу подарують чергову дешеву цукерку в коробці з написом Київський торт.
https://www.dw.com/uk/britanski-vijskovi-uspisno-viprobuvali-novu-lazernu-zbrou-proti-bpla/a-71028858
Британці нам же ж допомагають активно останнім часом...
Немає жодних підстав вважати, що Україні щось таке передадуть. Особливо враховуючи, скажімо так, злочинно-дебільні втрати ряду зразків військової допомоги, що радо вивчають в раші і ймовірно КНР.
но мы вам о нем не расскажем!
Блеать, старые комуцяйские приколы...
Рейган вам всем по жопе дал...
Туреччина вже тривалий час вкладає десятки мільйонів доларів у розробку інноваційних видів озброєння. Перші зразки лазерної зброї її компанії демонстрували світу ще на початку 2010-х. Один із найцікавіших ******** зразків розробила компанія Roketsan. Комплекс Alka поєднує у собі лазерну та електромагнітну зброю, з допомогою якої виводить з ладу та знищує поодинокі чи групові цілі. Ефективна дальність враження цілі лазером - 500 метрів, електромагнітною гарматою - 1 кілометр.
Цей комплекс під назвою "Сліпиш" ворог почне виробляти цього року.
Наведення лазеру здійснюється на основі камери та тепловізора. В основі - штучна нейрона мережа (ШІ), якій "згодували" навчаючий датасет із близько 120 мільйонів файлів.
Планується використання для боротьби проти дронів із машиним зором та на оптоволокні, нечутливих до впливу засобів РЕБ"
Джерело (у перекладі): https://t.me/serhii_flash/5026
Набагато приємніше було б почути воплі з мокшанських боліт, вже заднім числом.
П.С. А можливо це "гачок" для кацапської агентури...