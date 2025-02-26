В ближайшие месяцы мы еще очень серьезно заявим об отечественном лазерном оружии, - Сухаревский

Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что в ближайшие месяцы Украина "очень серьезно заявит об отечественном лазерном оружии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это абсолютно перспективный проект. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы о нем еще очень серьезно заявим", - сказал Сухаревский.

Комментируя риски для Украины в области технологий из-за возможного сокращения поддержки со стороны партнеров, в частности США, Сухаревский выразил уверенность что работа в этом направлении для украинцев не остановится.

"У нас очень много умных людей, у нас прекрасные производители. Я в них верю и считаю, что мы из любой ситуации найдем выход", - пояснил глава СБС.

Ранее Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины вскоре смогут уничтожать российские ударные беспилотники с помощью отечественного лазерного комплекса "Тризуб".

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