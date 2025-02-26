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В ближайшие месяцы мы еще очень серьезно заявим об отечественном лазерном оружии, - Сухаревский

оружие,лазер,лазерное,лазерное

Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский заявил, что в ближайшие месяцы Украина "очень серьезно заявит об отечественном лазерном оружии".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это абсолютно перспективный проект. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы о нем еще очень серьезно заявим", - сказал Сухаревский.

Комментируя риски для Украины в области технологий из-за возможного сокращения поддержки со стороны партнеров, в частности США, Сухаревский выразил уверенность что работа в этом направлении для украинцев не остановится.

"У нас очень много умных людей, у нас прекрасные производители. Я в них верю и считаю, что мы из любой ситуации найдем выход", - пояснил глава СБС.

Ранее Сухаревский заявил, что Вооруженные силы Украины вскоре смогут уничтожать российские ударные беспилотники с помощью отечественного лазерного комплекса "Тризуб".

Читайте также: Украинские военные начали сбивать "шахеды" FPV-дронами, это дает реальные результаты, - Сухаревский

Автор: 

украинское оружие (159) Сухаревский Вадим (47) лазерное оружие (22) Силы беспилотных систем (86)


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Топ комментарии
+22
Навіть не смішно...
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26.02.2025 22:17
+20
Нормально зеленому електорату це й маразм подобається. Японія, Корея ( південна) і тд. почули ви офіційно лохі 😸
Буде Є - лазер. Зелений ліхтар то вже не комікс то наша зброя 😸
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26.02.2025 22:19
+13
"В то время как наши космические корабли бороздят просторы вселенной..."
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26.02.2025 22:25
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Навіть не смішно...
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26.02.2025 22:17 Ответить
я от тоже не зрозумів мені плакати чи сміятись
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26.02.2025 22:20 Ответить
В серпні 2024 року Зє ще сейозніше розповідав про українську балістичну зброю, чи про макети балістичної зброї. Забув, скільки часу пройшло...
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26.02.2025 22:24 Ответить
не переймайтесь .. Зенелох вже забув що розповідав
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26.02.2025 22:26 Ответить
Alex #602257
== мені плакати чи сміятись ==
Ти пишеш про свої "емоції" тут так "авторитетно", ніби тут купа народу тебе "давно знає". Але насправді, ти на цьому форумі, - лише 11 днів (з 25 лютого 2025).
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27.02.2025 01:15 Ответить
ви схоже 1+1 ніяк не складете ..

якщо Ви вважаєте дату реєстрації часом перебування на форумі - мені смішно ) через Ваші розумові здібності.
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27.02.2025 10:31 Ответить
Ну якщо в тебе такі гарні розумові здібності, то чому тоді пишеш не про факти, що наприклад, нова лазерна зброя нібито чимось погана (чи щось подібне), а пишеш про свої власні емоції (до речі, вже вдруге наразі)?
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01.03.2025 02:41 Ответить
== ви схоже 1+1 ніяк не складете ==
Так склади 1+1 - напиши не про свої емоції, а в чому бачиш проблему у виробництві лазерної зброї.
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01.03.2025 02:46 Ответить
В кацапів навчилися - робити гучні анонси ? От коли заявите - тоді і розповідвйте !
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26.02.2025 22:18 Ответить
Нормально зеленому електорату це й маразм подобається. Японія, Корея ( південна) і тд. почули ви офіційно лохі 😸
Буде Є - лазер. Зелений ліхтар то вже не комікс то наша зброя 😸
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26.02.2025 22:19 Ответить
Є-лазер )))

***..я всьо )
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26.02.2025 22:23 Ответить
Є-блазер...
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26.02.2025 22:26 Ответить
Зе-лазер
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27.02.2025 01:18 Ответить
Мультфильм снимут!
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26.02.2025 22:21 Ответить
Та в нас і комп'ютерні мультфільми на рівні кінця 90 в голівуді.
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26.02.2025 22:23 Ответить
Может надо начинать со сбития, а не с киздежа про будущее сбитие?
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26.02.2025 22:21 Ответить
Зірку смерті ще збирають, зачекайте трошки..
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26.02.2025 23:20 Ответить
А донатити Притулі? До речі, як там його тесть-регіонал?
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27.02.2025 10:31 Ответить
До чого тот Ваш Притула? Вірили медійнику? Він такий самий клован, як й зе!..знайдіть більш достойних особистостей, які займаються волонтерством.
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27.02.2025 11:27 Ответить
Бачу сарказми то не ваше.
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03.04.2025 10:20 Ответить
я оце все думав чим вбивав татаров чеченців - лазерною зброєю схоже

і при нападі на Банкову також

https://www.cemaat.media/ua/article/pravdiva-istoriya-nezlamnogo-podvigu-prezidenta-zelenskogo-u-2022-roci

Правдива історія Незламного Подвигу президента Зеленського у 2022 році

13.2.2025

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26.02.2025 22:22 Ответить
Лазерна зброя є рідкістю навіть серед високотехнологічних армій світу. На сьогодні подібні системи розроблені лише у США, Ізраїлі, Німеччині та Китаї. 😸😸😸. І в нас 💯 відсотків. Боже вони реально людей за стадо тримають.
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26.02.2025 22:22 Ответить
З лазерами і з вирощуванням кристалів до лазерів, працювали в Київському Інституті Полупровідників АН УРСР ще за союзу, так що досвід і технології в Україні є.
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26.02.2025 22:32 Ответить
Скажіть чесно ви вірите в цю новину? Якщо ми раніше і літаки і ракети робили. Ракети то фігня, а от лазер точно зроблять.
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26.02.2025 22:34 Ответить
Що самі не зроблять, те закуплять, були б гроші.
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26.02.2025 22:38 Ответить
Чому не простіше наробити ракет ? А тільки лазер. Тому що це все шоу. Квартальне. З нашою корупцією, з масовим відтоком молоді за кордон. Який в бога лазер...
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26.02.2025 22:40 Ответить
Ви собі уявляєте різницю між "працювали в інституті" і реальним виробництвом? Не кажу вже про відставання в рівні технологій, яке з часів совка збільшилося ще в рази?
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26.02.2025 22:44 Ответить
Є розуміння, що потрібно робити, а потім як в Ірані, 90% купили в інтернеті.

А в інституті було "опитное производство".
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26.02.2025 22:54 Ответить
"Опитноє" і "Очєнь опитноє проізводство"
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27.02.2025 00:13 Ответить
нема та ніколи не буде Полупровідників - насправді Напівпровідників
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26.02.2025 23:01 Ответить
Забули Велику Британію

https://www.dw.com/uk/britanski-vijskovi-uspisno-viprobuvali-novu-lazernu-zbrou-proti-bpla/a-71028858

І, до речі, є підозра, що це вони з нами цією технологією поділилися...
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26.02.2025 22:37 Ответить
Радше йдеться про польові випробовування, про це десь рік тому писали, що вони нібито готові.
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26.02.2025 22:46 Ответить
В Україні немає HEL, але, якщо буде потрібно, ми його застосуємо! (с)
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27.02.2025 00:17 Ответить
"Дідько в деталях." Там найбільша проблема це робота лазера в складних погодних умовах: туман, дощ, т.п. Десь читав що мериканські лазери можуть працювати навіть за таких умов.
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27.02.2025 11:17 Ответить
"В то время как наши космические корабли бороздят просторы вселенной..."
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26.02.2025 22:25 Ответить
Головне не заспівати Лазаря а зброя це добре в умілих руках і *** викрутка
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26.02.2025 22:25 Ответить
А сколько у нее махов?
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26.02.2025 22:26 Ответить
Це залежить від того в який бік махати.
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26.02.2025 22:37 Ответить
Ось воно до речі, ми стаємо свідками подій зародження північної Кореї, так і вони починали. А далі висадка на сонце, чемпіонат світу з футболу. А головне єдиний і не зміний батько народу, котрий піде лише коли зникне загроза. Доречі офіційно між половинками Кореї війна 70 років.
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26.02.2025 22:27 Ответить
"У нас дуже багато розумних людей, у нас прекрасні виробники. Я в них вірю, і вважаю, що ми з будь-якої ситуації знайдемо вихід", - пояснив очільник СБС.

вони спеціальні курси проходять чи як ? ..от просто насрати словами ..ну от що в тексті конкретного?

"дуже багато" "вірю" "вважаю" "знайдемо"

сюр
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26.02.2025 22:28 Ответить
Буде як з дронами - Найпоцовіший криком шипів, що його команда забезпечила ВСУ дронами, а ось при трампі розкрили подробиці - що то і кошти і технології дала Америка...
Як невдобно виходить... кожен раз
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26.02.2025 22:28 Ответить
Ще ні фіга не зробили, а вже вихваляєтеся, зелені ідіоти, напевно скоро креслення передасте пуйлу
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26.02.2025 22:31 Ответить
І я маю повірити що в Україні раптом подолали усі технологічні обмеження, що стоять на заваді створення не лабораторних, а повноцінних зразків лазерної зброї? Ті обмеження що заважють значно розвинутішим технологічно країнам взяти її на озброєння?
Втім, якщо згадати, що лазерна зброя це і пристрої для опромінення оптично-електронних сенсорів для їх засліплення.....може і правда. Просто народу подарують чергову дешеву цукерку в коробці з написом Київський торт.
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26.02.2025 22:31 Ответить
Могли елементарно скористатися вже існуючими напрацюваннями:

https://www.dw.com/uk/britanski-vijskovi-uspisno-viprobuvali-novu-lazernu-zbrou-proti-bpla/a-71028858

Британці нам же ж допомагають активно останнім часом...
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26.02.2025 22:39 Ответить
А нам багато передали зразків новітніх військових технологій? Прямо таки - передових? А лазерна зброя, це на сьогодні передова технологія. Тобто сама по собі вона дуже проста, але технологічні рішення, які її роблять придатною для реального військового використання є передовими.
Немає жодних підстав вважати, що Україні щось таке передадуть. Особливо враховуючи, скажімо так, злочинно-дебільні втрати ряду зразків військової допомоги, що радо вивчають в раші і ймовірно КНР.
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26.02.2025 22:50 Ответить
Ну, наприклад, нам надали IRIS-T. та Skynex. Ті ж самі Patriot з протиракетами PAC3. Авіабомби JDAM та снаряди Excalibur ті ж самі. Інша річ, що дали мало...
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27.02.2025 00:02 Ответить
як шо це правда , то як кажуть : В добрий час ! Хай Бог допомогає !!!
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26.02.2025 22:34 Ответить
...у нас есть такое оружие!
но мы вам о нем не расскажем!
Блеать, старые комуцяйские приколы...
Рейган вам всем по жопе дал...
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26.02.2025 22:35 Ответить
Командувач Сил Безпілотних Систем Вадим Сухаревськйи Джерело: https://censor.net/ua/n3538159
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26.02.2025 22:40 Ответить
Бляха,давайте вже будуйте,,зірку смерті,,, стільки бабла можна попиляти...
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26.02.2025 22:50 Ответить
Не, следующим пунктом будет создание ядерных бимб, которые будут сбрасывать миллионы дронов... А создадим мы их, с помощью российских реакторов.
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26.02.2025 23:01 Ответить
У 2017 році американська компанія Lockheed Martin уперше продемонструвала можливості свого лазерного комплексу ATHENA із протидії малим безпілотникам. Основою комплексу ATHENA є 30-кіловатний лазер ALADIN (Accelerated Laser Demonstration Initiative). Конструктивно він складається з трьох волоконно-оптичних лазерів потужністю по 10 кВт кожен...така потужність лазера дозволяє ефективно вражати цілі на дистанціях близько 1-1,5 кілометра. А час дії променю, необхідний для знищення цілі - від 2 до 5 секунд.
Туреччина вже тривалий час вкладає десятки мільйонів доларів у розробку інноваційних видів озброєння. Перші зразки лазерної зброї її компанії демонстрували світу ще на початку 2010-х. Один із найцікавіших ******** зразків розробила компанія Roketsan. Комплекс Alka поєднує у собі лазерну та електромагнітну зброю, з допомогою якої виводить з ладу та знищує поодинокі чи групові цілі. Ефективна дальність враження цілі лазером - 500 метрів, електромагнітною гарматою - 1 кілометр.
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26.02.2025 23:00 Ответить
"Наш ворог робить ставку на боротьбу із дронами методом засліплення бортової камери дрона лазером на дистанції до 100 метрів.
Цей комплекс під назвою "Сліпиш" ворог почне виробляти цього року.
Наведення лазеру здійснюється на основі камери та тепловізора. В основі - штучна нейрона мережа (ШІ), якій "згодували" навчаючий датасет із близько 120 мільйонів файлів.
Планується використання для боротьби проти дронів із машиним зором та на оптоволокні, нечутливих до впливу засобів РЕБ"
Джерело (у перекладі): https://t.me/serhii_flash/5026
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27.02.2025 00:29 Ответить
Туфта.бабло стырят и все
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26.02.2025 23:06 Ответить
От , як зараз заявимо, після таких заяв або попереджень, як завжди невдача. Це ,як контрнаступ, требаж було всіх за пів року таємно попередити. Або ,як по дитячому :зараз візьму гілляку і ,як вдарю боляче... зедебілизрадники..
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26.02.2025 23:07 Ответить
Яка до біса променева зброя, якщо навіть ручні гранати і міни не в змозі виготовити,на підприємствах оборонпрому від 50до80% браку...
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26.02.2025 23:20 Ответить
Ідіоти, ви спочатку міни до мінометів зробіть.
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26.02.2025 23:55 Ответить
Краще б мовчали і використовували тихо, без анонсів.
Набагато приємніше було б почути воплі з мокшанських боліт, вже заднім числом.
П.С. А можливо це "гачок" для кацапської агентури...
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26.02.2025 23:57 Ответить
блажен кто верует
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27.02.2025 00:02 Ответить
А як успіхи із "Зіркою Смерті"?
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27.02.2025 00:40 Ответить
..й нахх патякать..???
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27.02.2025 02:23 Ответить
Зе-лазер вже в руках у Завтрамена! Вірите? Я повірив!
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27.02.2025 02:31 Ответить
Кольосики обов'язково прицепіть , щоб можна було тягати за дроном.
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27.02.2025 05:18 Ответить
Потрібно ж якось піддержувать бойовий дух населення та й ворога залякувать.То ракети летять 2 тис.км та до татарії не долітають,бо там шахеди виробляють.
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27.02.2025 06:37 Ответить
а до кінця року ми збудуємо зірку смерті
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27.02.2025 07:21 Ответить
Я пропоную вам ЗЕдебілам недоношеним почати з звичайних патронів і мін а якщо це вдасться то тоді візьметесь за лазерний "гіперболоїд"!
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27.02.2025 07:29 Ответить
А що в цей час будуть робити доношені?
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27.02.2025 07:34 Ответить
А доношені зараз в тому числі і мій племінник на фронті стріляють цими бракованими мінами які не летять на ворога а падають перед мінометами - а ти ЗЕбот цього не знаєш тоді гугл тобі в допомогу чи тобі за це не платять?
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27.02.2025 10:24 Ответить
Ну і чого так пізно повідомляєте, москалі і підготується як слід не встигнуть. Що таке сюрприз ви не чули, вам би аби базікнути, а наслідки пофиг
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27.02.2025 07:32 Ответить
це Потужно! тепер всіх диверсантів і чеченців на Банковій будуть нещадно палити з лазерних бластерів, а Татаров взагалі порубає лазерним мечем зеленого кольору
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27.02.2025 08:41 Ответить
Господина Сухаревского кто то вводит в заблуждение. Были попытки создать передвижные лазерные пушки, и неудачные. С вероятностью 99 и выше процентов на сегодняшний день создать передвижную и эффективную лазерную пушку невозможно. Про стационарные ничего не могу сказать, но от нее толку мало.
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27.02.2025 09:43 Ответить
Про лазер це було потужно..... сказано😄
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27.02.2025 14:22 Ответить
 
 