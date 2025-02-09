ВСУ вскоре смогут сбивать лазерным оружием "Тризуб" российские беспилотники, - Сухаревский
Вооруженные силы Украины вскоре смогут уничтожать российские ударные беспилотники с помощью отечественного лазерного комплекса "Тризуб".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью проекту PRESSING.
По его словам, украинцы смогли разработать собственное лазерное оружие под названием "Тризуб" за несколько месяцев. Сейчас продолжаются испытания: такое оружие прожигает металл и сбивает цели.
Я сопровождаю этот проект для того, чтобы с помощью технологических решений мы могли эффективно сбивать "шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечивать оборону стратегических объектов и мест [проживания] нашего населения", - сказал Сухаревский.
По словам командующего СБС, система "Тризуб" также способна уничтожать самолеты, что она продемонстрировала во время испытаний.
Сухаревский выразил уверенность, что вскоре лазер сможет сбивать воздушные цели наравне с мобильными огневыми группами, которые используют пулеметы.
Он добавил, что благодаря таким разработкам Украина может стать технологической страной.
Отметим, что любые детальные характеристики комплекса "Тризуб", в частности мощность лазера, пока неизвестны.
Ніби ти до цього причетний і маєш право вирішувати що і кому розповідати.
Максимум, що ти зіб'єш це чергову пляшку пива.
Нет, Марк солонин это обычный ********, удачно раскрутивший свой бренд.
Я предпочитаю получать инфу из специализированных тематических изданий.
Установка, розміром із два морських контейнера, розташована у зоні досягнення РСЗО і ствольної артилериїї..
Або глибо ко в тилу із зоною ураження як у Шилки.. і скільки їх набкдуєш в короткий час?
Ткт навіть " спєцом" особливимм бути не потрібно.
Две довольно любопытные новости из Украины.
Первая: Командующий силами беспилотных систем объявил, что скоро мобильные огневые группы получат на вооружение лазеры, которыми будут сбивать дроны. Испытания идут, вроде бы даже удалось сбить какие-то летательные аппараты.
С одной стороны - слишком хорошо, чтобы быть правдой. Там есть несколько технических проблем, главная из которых - источник питания, чтобы можно было использовать лазер именно для "мобильных групп". Израильские разработчики свой "Железный луч" докрутили, но он, скорее, стационарный. Перемещаться быстро не может. С другой - всяко бывает, в этой войне, как я люблю повторять, выражения "не может быть" или " никогда не было" совершенно утратили актуальность. С третьей - если командующий попросту соврал или выдал желаемое за действительное или его ввели в заблуждение, то беда.
Новость вторая: Опять же ВРОДЕ БЫ украинцам удалось с помощью скорострельных пушек сбить российский КАБ (корректируемую авиабомбу). Теоретически такое возможно, но до сих пор "такого не было" (см. абзац выше). При наличии соответствующих систем наведения такое вероятно.
Опять же слишком хорошо, чтобы быть… Но если да, то это серьезный прорыв. Авиабомба - цель для поражения почти недостижимая из-за размера и особенностей полета. Если научаться их сбивать - всех проблем не решит, но будет легче.
невігласи невігласами поганяють і далі теж будуть. 😭
І нові батареї, залізо полімер уран цинкові.
Літаки збиває навіть?
Круті зміни мають бути на війні...
дякула підєрмачна
Нє сомнєвайтєсь, мілиє
Коль што у вас нє ладітся
Ну там "нє тот еффєкт"
Ми мігом к вам заявімся
С лопатамі і віламі
Дєнєчєк покумєкаєм и виправім дєфєкт!" (с)
А если серьезно:
Украина преуспела в беспилотных системах благодаря Западу, но лазерное оружие способное сбить самолёт - это сюрр с большой буквы, рассчитанный на иди@тов. И это печально. Только недавно гиперз@луп омельяна вспоминал...
Значить мінімум 7 кудись влучили, і це не враховуючи збитих шахедів які при падінні також руйнують домівки і вбивають людей. І це по факту відбувається кожної ночі.
Що зебот-то по напряму дописів видно і чіпається до незеботів.
І наржали...ще і по приколу...серед них себе впізнаєш?
Якась дурня. Він вже повідомляв, що "вже". Тепер "скоро зможе". Брехло ?
"Я супроводжую цей проєкт ... " - що значить "супроводжую" ? Ти командир цих сил, чи десь збоку ?!
В перспективі,будуть здатні збивати кр,каби,іскандери,орєшніки.
Якщо пригадати, це улюблене слово Боневтіка. Фігурально. Йому спічрайтер цього слова не писав, але «збираємось, очікуємо, домовляємось, працюємо над, сподіваємось на» це синоніми відповіді «скоро» на запитання «коли?».