9 362 90

ВСУ вскоре смогут сбивать лазерным оружием "Тризуб" российские беспилотники, - Сухаревский

Украинское лазерное оружие сможет сбивать российские БПЛА

Вооруженные силы Украины вскоре смогут уничтожать российские ударные беспилотники с помощью отечественного лазерного комплекса "Тризуб".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью проекту PRESSING.

По его словам, украинцы смогли разработать собственное лазерное оружие под названием "Тризуб" за несколько месяцев. Сейчас продолжаются испытания: такое оружие прожигает металл и сбивает цели.

Я сопровождаю этот проект для того, чтобы с помощью технологических решений мы могли эффективно сбивать "шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечивать оборону стратегических объектов и мест [проживания] нашего населения", - сказал Сухаревский.

По словам командующего СБС, система "Тризуб" также способна уничтожать самолеты, что она продемонстрировала во время испытаний.

Читайте также: Лазерные технологии в Украине уже поражают некоторые вражеские объекты на определенной высоте, - Сухаревский

Сухаревский выразил уверенность, что вскоре лазер сможет сбивать воздушные цели наравне с мобильными огневыми группами, которые используют пулеметы.

Он добавил, что благодаря таким разработкам Украина может стать технологической страной.

Отметим, что любые детальные характеристики комплекса "Тризуб", в частности мощность лазера, пока неизвестны.

Читайте также: У Украины есть лазерное оружие "Тризуб", применяются дроны-"матки", - Сухаревский

Автор: 

беспилотник (4281) Сухаревский Вадим (52) лазерное оружие (26) Шахед (1516) война в Украине (6200)
Топ комментарии
+31
Для чого ця похвальба - зіб"єм з сотню - тоді і скажем

09.02.2025 11:55
+26
Хватить лапшу вішать. Увесь світ сміється

09.02.2025 11:55
+17
Зачем заранее трындеть? Сначала сбейте, а потом пусть параша гадает- чем сбили.

09.02.2025 11:56
Дай Боже.

09.02.2025 11:54
Цей триндьож від Сухаревського чути вже не один місяць.

09.02.2025 12:48
Для чого ця похвальба - зіб"єм з сотню - тоді і скажем

09.02.2025 11:55
я думаю, сотню можна буде збити одним пострілом, якщо вони одним ключом летітимуть.

09.02.2025 11:57
Для піара лідора !

09.02.2025 12:13
що значить "зіб'єм"?
Ніби ти до цього причетний і маєш право вирішувати що і кому розповідати.
Максимум, що ти зіб'єш це чергову пляшку пива.

09.02.2025 12:40
Чого тебе так конобить? - гроші ж я задонатив
показать весь комментарий
09.02.2025 12:46
не люблю нитіків
показать весь комментарий
09.02.2025 12:50
Де я нив? - я сказав шо теля ше в сраці а вони вже з довбнею стоять
показать весь комментарий
09.02.2025 12:53
Де теля ? Біологію і ваших краях вчили ?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:02
Так пишуть - не писати ж навколопліднии міхур
показать весь комментарий
09.02.2025 13:05
Так, але ж і виходить з іншої частини організму, іншим шляхом !!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:14
Хватить лапшу вішать. Увесь світ сміється
показать весь комментарий
09.02.2025 11:55
Угу, кацапота занервувала. Нє может бить!
показать весь комментарий
09.02.2025 12:14
Шо, тупа мразь, не подобається тобі, що ваші 100 шахедів за ніч нікуди не долітають?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:36
Кому те це строчиш, дебіл? Подивись про лазерну зброю трохи. Це ти правою рукою сьогодні вночі збивав 100 шахедів? Давай, може прищі з їбала походять
показать весь комментарий
09.02.2025 13:12
ти, даун недороблений, світ сміється з таких кретинів як ти в спортивних штанах
показать весь комментарий
09.02.2025 13:59
Збивай сьогодні лівой
показать весь комментарий
09.02.2025 16:02
Не надо так категорично. Англичане и американцы уже проводили испытательные стрельбы с применением лазера. Никому в мире от этого смешно не стало. В Украине достаточно специалистов, что бы если не опережать их конечно, то и не слишком сильно отставать.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:50
Марк Солонін. Канал на YouTube. Дослідник початку війни в СРСР. Усе в подробицях про бойовий лазер.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:00
Кто это 'Марк Солонин' в ютуб? Это военный в чинах, позволяющих знать информацию недоступную простым смертным? Может он инженер-теплотехник, работающий с лазерами? Отставной служащий ЦРУ, Моссад, СБУ?
Нет, Марк солонин это обычный ********, удачно раскрутивший свой бренд.
Я предпочитаю получать инфу из специализированных тематических изданий.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:27
Ні, Солонін якраз і займався розробкою одного із видідів бойового лазера вСРСР, а потім деякий час в рф. Послухати- корисно, не тільки із фізичної, чи технічної сторони( може збивати, не може і що може), а навіть із того, як це наприклад виглядало у ізраїльтян деякий час тому.
Установка, розміром із два морських контейнера, розташована у зоні досягнення РСЗО і ствольної артилериїї..
Або глибо ко в тилу із зоною ураження як у Шилки.. і скільки їх набкдуєш в короткий час?
Ткт навіть " спєцом" особливимм бути не потрібно.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:21
Зачем заранее трындеть? Сначала сбейте, а потом пусть параша гадает- чем сбили.
показать весь комментарий
09.02.2025 11:56
Це типу орешника. Аби поговорити
показать весь комментарий
09.02.2025 12:07
***** стібеться -"орєшнік". ГУР повідомляв - РСД-28 "Кедр".
показать весь комментарий
09.02.2025 13:04
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Две довольно любопытные новости из Украины.

Первая: Командующий силами беспилотных систем объявил, что скоро мобильные огневые группы получат на вооружение лазеры, которыми будут сбивать дроны. Испытания идут, вроде бы даже удалось сбить какие-то летательные аппараты.

С одной стороны - слишком хорошо, чтобы быть правдой. Там есть несколько технических проблем, главная из которых - источник питания, чтобы можно было использовать лазер именно для "мобильных групп". Израильские разработчики свой "Железный луч" докрутили, но он, скорее, стационарный. Перемещаться быстро не может. С другой - всяко бывает, в этой войне, как я люблю повторять, выражения "не может быть" или " никогда не было" совершенно утратили актуальность. С третьей - если командующий попросту соврал или выдал желаемое за действительное или его ввели в заблуждение, то беда.

Новость вторая: Опять же ВРОДЕ БЫ украинцам удалось с помощью скорострельных пушек сбить российский КАБ (корректируемую авиабомбу). Теоретически такое возможно, но до сих пор "такого не было" (см. абзац выше). При наличии соответствующих систем наведения такое вероятно.

Опять же слишком хорошо, чтобы быть… Но если да, то это серьезный прорыв. Авиабомба - цель для поражения почти недостижимая из-за размера и особенностей полета. Если научаться их сбивать - всех проблем не решит, но будет легче.

09.02.2025 11:57
і кожна мобільна група буде таскати катушку з кабелем для отримання струму або постьавлять біля ТЕЦ
показать весь комментарий
09.02.2025 13:49
А проще никак? Ну там в составе мобильной группы (которая, надо сказать, не носится по полям круглые сутки, а занимает более менее стационарные позиции) будет фура с мощным дизель генератором на платформе, может?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:31

09.02.2025 12:00
А Vova це *****?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:12
Какая разніца 😀
показать весь комментарий
09.02.2025 17:02
ато
показать весь комментарий
11.02.2025 00:06
Гарна новина...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:01
Скажіть їм що таке військова таємниця, або держ таємниця. Дебіли ***....
показать весь комментарий
09.02.2025 12:05
з таким дебільним народом, який лайкає комент про "лапшу на вуха", кацапи дізнаються про лезер після першого вистралу і ще й відео отримають.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:38
лазерщики, і мабуть власної розробки 😂.
невігласи невігласами поганяють і далі теж будуть. 😭
показать весь комментарий
09.02.2025 12:10
Наіть якщо і не досить мобільний та потребує дохера енергії, то для захисту ТЕЦ і підстанцій піде
показать весь комментарий
09.02.2025 12:15
Рогатка потрібна, з лазерним прицілом.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:23
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.02.2025 12:21
Дуже цікаво. Китай буде закуповувати в нас лазерні головки.
І нові батареї, залізо полімер уран цинкові.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:22
"За словами командувача СБС, система "Тризуб" також здатна знищувати літаки, що вона продемонструвала під час випробувань".
Літаки збиває навіть?
Круті зміни мають бути на війні...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:23
мульярд зедерев, інститут препізедента майбутнього, какій разніцей, я нікакаму нічаго нє должен, окромя своіх кракожидітелей, ЙДІТЬ У СРАКУ!
дякула підєрмачна
показать весь комментарий
09.02.2025 12:39
"...Товаріщі учєниє!
Нє сомнєвайтєсь, мілиє
Коль што у вас нє ладітся
Ну там "нє тот еффєкт"
Ми мігом к вам заявімся
С лопатамі і віламі
Дєнєчєк покумєкаєм и виправім дєфєкт!" (с)
показать весь комментарий
09.02.2025 15:27
Скільки збито ворожих літаків під час випробувань і коли?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:57
Вундервафля...
А если серьезно:
Украина преуспела в беспилотных системах благодаря Западу, но лазерное оружие способное сбить самолёт - это сюрр с большой буквы, рассчитанный на иди@тов. И это печально. Только недавно гиперз@луп омельяна вспоминал...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:28
******* не мішки тягати.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:31
А в реальності замість 70 шахедів як раніше і 120 як зараз - кожної ночі буде летіти по 200 через всю Україну з тривогами по 7 нічних годин підряд.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:37
Звіт ПС за сьогодні - зі 151 запущеного шахеда було збито або локаційно втрачено 144.
Значить мінімум 7 кудись влучили, і це не враховуючи збитих шахедів які при падінні також руйнують домівки і вбивають людей. І це по факту відбувається кожної ночі.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:44
ну і чого ти ниєш під новиною про те, що буде нова зброя, щоб краще їх збивати?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:47
Тому що чую розмови про різну "нову зброї" регулярно, а дії і результати кращі у русні яка менше балаболить а більше робить.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:48
а може ти просто довбойоб?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:51
Вони там всі *******,чи через одного?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:39
о, ше одне кацапське гімно вилізло. Скільки ж мразоти тут розвів бутусов
показать весь комментарий
09.02.2025 12:48
Черговий зебот-хам. Де дивиться адміністратор,якщо зебот навіть на головного редактора риє?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:16
Якщо не нити і не клясти все навколо, то одразу зебот?)))
показать весь комментарий
09.02.2025 13:57
Що хам-то вже нахамив.
Що зебот-то по напряму дописів видно і чіпається до незеботів.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:12
Як можна бути не хамом серед дебілів, які вічно стогнуть і крехчуть, що все їм не так і не те, до 2019 тут такі самі нили на "шоколадного баригу, що вбив свого брата і томос на хліб не намажеш і нащо нам безвіз, якщо грошей нема."
показать весь комментарий
09.02.2025 14:31
То ж ті самі люди,що тепер за зе: їм все пх було,аби поржать: так,ніхто з них і не вірив,що брата вбив,але ж поржать -поржали.
І наржали...ще і по приколу...серед них себе впізнаєш?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:57
На авіаносці з двома ядерними реакторами вистачає енергії для збиття дронів лазерами... Ага! Кацапам обісратися! - бо в нас вже є мобільні ядерні реактори...
показать весь комментарий
09.02.2025 12:45
Якшо це правда то ФСБ вже на вухах ходить намагаючись вкрасти документацію. А американці та євреї пропонують Україні купу грошей за ліцензію. Але шось не вириться.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:57
мабуть ізраілітяне
показать весь комментарий
09.02.2025 13:09
Туман війни. HEL - зброя. Вона може вже є в України, а може ще ні. Ворог мабуть стурбований. Оскільки HEL - зброя можк стати геймчейнджером у війні БПЛА, які здійснюють близько 70% всіх уражень живої сили та техніки на фронті, має місце щось схоже на ефект стратегічної невизначеності, щодо подальших перспектив застосування дронів, як ефективної зброї.
показать весь комментарий
09.02.2025 12:57
ООО НТО «ИРЭ-Полюс» - исторически первое предприятие международной группы компаний IPG Photonics Corporation, являющейся мировым лидером в индустрии волоконных лазеров большой мощности. Учредители IPG LASER GMBH (Германия) и IPG Photonics Corporation (США). Производство расположено в городе Фрязино Московской области. В настоящее время «ИРЭ-Полюс» - одна из трёх основных производственных площадок корпорации IPG Photonics. НТО «ИРЭ-Полюс», как и вся IPG Photonics, контролировалась В. П. Гапонцевым.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:36
З такими засновниками виглядає круто. Але чи таким вже "світовим лідером" підприємство ООО НТО «ИРЭ-Полюс» залишається сьогодні, коли діють санкції США? Ділитися з ворогом технологічними секретами HEL? Навряд чи. Ну, кажуть трохи навчилися засліплювати оптику поодиноких супутників на низьких орбітах "свєтами-пєрєсвєтами"...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:17
Все вірно ви пишіть. Але для чого я цю інформацію дав? Ворог у цій сфері має наукову школу з нобелівськими лауреатами, доступ до західних технологій, власне серійне виробництво. Але ніяких анонсів!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:38
Ще напишіть в якій області,щоб москалі туда сипали всіма видами ракет,щоб вас дурних заткнути(((
показать весь комментарий
09.02.2025 13:00
Арестович ?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:09
HALO ... - нє ??

Якась дурня. Він вже повідомляв, що "вже". Тепер "скоро зможе". Брехло ?

"Я супроводжую цей проєкт ... " - що значить "супроводжую" ? Ти командир цих сил, чи десь збоку ?!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:12
показать весь комментарий
09.02.2025 13:14
Ось як тепер робиться - ворога наперед попереджають від чого треба приймати контрміри! Зелений балаган продовжується!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:17
Фіолетовий луч - прямо як в УНР 100 років тому.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:17
Це не фантастика і все схоже на те, https://www.youtube.com/watch?v=PjBe8t0dp0w що брити нам таки дали Dragonfire. Ті пропалені міни які наші викладають, це дуже схоже на Dragonfire, як і обмеження в 2км. Можливо очікуваний зріст вартості комплекса після піару в Україні, якщо він покаже себе ефективною зброєю, переважили якісь очікуванні негативи. Ну і плюс геополітика, вони хочуть на щось вплинути, особливо під час нерішучості США. Подивимось, на полі бою система ще не використовувалась, наскільки ефективною вона буде не знає ніхто.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:28
Дуже добре. Спасибі нашим друзям…
показать весь комментарий
09.02.2025 13:34
Розробили власну компютерну гру,в якій лазерний промінь збиває літаки.
В перспективі,будуть здатні збивати кр,каби,іскандери,орєшніки.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:50
Ви маєте на увазі симулятор? На якому навчають операторів Тризуба?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:31
Може і симулятор.Але ж не реальні установки,що збивають літаки.
показать весь комментарий
09.02.2025 21:09
Кольосики треба прицепити до лаЗЕра , щоб збивати як мобільні групи.А з цим можуть бути проблеми в українського виробника, це вам не лаЗЕри ротом робити , тут технології треба.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:56
У Зеленського навчився? Мільярд дерев, мільйон дронів... Хто більше?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:47
Бластер работает,скоро всю вселенную завоюем.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:53
Ще один прес-офіцер буданов
показать весь комментарий
09.02.2025 15:56
Ключове слово «незабаром».
Якщо пригадати, це улюблене слово Боневтіка. Фігурально. Йому спічрайтер цього слова не писав, але «збираємось, очікуємо, домовляємось, працюємо над, сподіваємось на» це синоніми відповіді «скоро» на запитання «коли?».
показать весь комментарий
09.02.2025 16:53
а коли (незабаром) ми почнемо сбивати Каби?
показать весь комментарий
09.02.2025 19:44
 
 