ВСУ вскоре смогут сбивать лазерным оружием "Тризуб" российские беспилотники, - Сухаревский

Вооруженные силы Украины вскоре смогут уничтожать российские ударные беспилотники с помощью отечественного лазерного комплекса "Тризуб".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский в интервью проекту PRESSING.

По его словам, украинцы смогли разработать собственное лазерное оружие под названием "Тризуб" за несколько месяцев. Сейчас продолжаются испытания: такое оружие прожигает металл и сбивает цели.

Я сопровождаю этот проект для того, чтобы с помощью технологических решений мы могли эффективно сбивать "шахеды", разведывательные дроны противника, обеспечивать оборону стратегических объектов и мест [проживания] нашего населения", - сказал Сухаревский.

По словам командующего СБС, система "Тризуб" также способна уничтожать самолеты, что она продемонстрировала во время испытаний.

Сухаревский выразил уверенность, что вскоре лазер сможет сбивать воздушные цели наравне с мобильными огневыми группами, которые используют пулеметы.

Он добавил, что благодаря таким разработкам Украина может стать технологической страной.

Отметим, что любые детальные характеристики комплекса "Тризуб", в частности мощность лазера, пока неизвестны.

