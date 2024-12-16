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Новости Война
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Сухаревский Вадим (40) лазерное оружие (18) Силы беспилотных систем (54) война в Украине (1151)

У Украины есть лазерное оружие "Тризуб", применяются дроны-"матки", - Сухаревский

В України є лазерна зброя: заява Сухаревського

У Украины на сегодня есть лазерное оружие "Тризуб", а также развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - рассказал он во время обращения к участникам конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью".

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

"Он действительно работает, он действительно есть", - добавил командующий.

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Также, продолжил Сухаревский, развиваются и дроны-"матки", которые несут легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - пояснил полковник.

Масштабирование этого проекта - один из самых перспективных элементов в его работе, добавил командующий.

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Топ комментарии
+19
Жодного дня без піару.
Добрі справи робляться тихо...
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16.12.2024 17:19
+14
"Лазерна зброя" це він має на увазі китайські лазерні вказівки для тимчасового осліплення ПНВ?!
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16.12.2024 17:18
+12
І то почав маячню про лазери нести
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16.12.2024 17:31
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"Лазерна зброя" це він має на увазі китайські лазерні вказівки для тимчасового осліплення ПНВ?!
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16.12.2024 17:18 Ответить
Ти б краще юморіст прочитав, до кого він звертався. Там точно лохів не було.
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16.12.2024 17:52 Ответить
Инженер Гарин.
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16.12.2024 17:19 Ответить
Алиса, Алиса Мегафон у меня! Я им ничего не сказал!
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16.12.2024 17:36 Ответить
Алиса! Алиса! Мелофон у меня! Я им ничего не сказал!
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16.12.2024 17:55 Ответить
Довбень про бойовий лазер можеш втирати дітям ясельної групи і то я не впевнений що тобі вони повірять . Надивився всяких Толстих і собі охота пофантазувати .
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16.12.2024 17:19 Ответить
сам ти довбень, він бойовий офіцер, а ти невідомо що...
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16.12.2024 17:21 Ответить
Для чого і кому він робить повідомлення...
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16.12.2024 17:49 Ответить
Він звертається до учасників конференції " Європейська оборонна промисловість..." Тобто до найбільш продвинутих світових виробників зброї. Дойшло, гігант мислі?
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16.12.2024 17:55 Ответить
Пригадалося як Найзеленіший задвигав німцям про ГВт з газртурбинних установок, до кінця року.
Там, теж, дурних не було, окрім доповідача.
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16.12.2024 18:03 Ответить
Ну, щодо "бойового лазера - можна і посперечаться. Хоча, ще не встановлено, для чого саме він "бойовий"... Адже літак можна вивести з ладу навіть тим, що можна осліпить (навіть тимчасово), екіпаж Сильні лазерні танкові дальноміри ще в 90-ті роки з подібним справлялися... Точно так само можна вивести з ладу оптику БПЛА...
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16.12.2024 17:29 Ответить
Для цього є сонцезахисні окуляри .
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16.12.2024 19:28 Ответить
А ти часто літаєш в літаку, за штурвалом, у "сонцезахисних окулярах"?
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16.12.2024 19:30 Ответить
постійно.
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16.12.2024 19:31 Ответить
Який саме "борт"?
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16.12.2024 19:33 Ответить
Сухаревський - один з не багатьох у сьогоднішньому керівництві ЗСУ до кого є повна довіра.
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16.12.2024 17:19 Ответить
І то почав маячню про лазери нести
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16.12.2024 17:31 Ответить
експерд з-під дивану
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16.12.2024 17:47 Ответить
Ну, поки що він до такого рівня не опустився. Це ти занадто
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16.12.2024 17:51 Ответить
я не про бойового полковника, що першим в 14му почав валити орків....
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16.12.2024 22:12 Ответить
В нас вже так багато всякої уууууххххххххххх зброї про яку бреше зеленський з видіків, і ше один военноначальник разговорчивий попався. Мабуть у янелоха це критерій відбора на посаду. Кому ці балачки цікаві що у вас е ? ви покажіть що ви робите, а чим і як хай буде цікаво военним. А доки нарід кожен день скидаетьтся на дрони(о яких благае ЗСУ) якими наші хлопці ******* орків. Тому не засірайте людям мізкі і фінансуйте армію так щоб вона не зверталась до волонтерів. Оце буде сенсація про яку можно піздіить слугі коломойского по відіку
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16.12.2024 17:59 Ответить
Жодного дня без піару.
Добрі справи робляться тихо...
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16.12.2024 17:19 Ответить
Добре якщо це так, логічно було б показати ефективність цієї зброї на полі бою, а потім вже розказувати про неї зі сцени...
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16.12.2024 17:19 Ответить
Потужно... Лазерно....
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16.12.2024 17:20 Ответить
Це типу: "У нас немає ядерної зброї, але ми її застосуємо, якщо треба буде" (с)
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16.12.2024 17:20 Ответить
Взагалі не "типу", бо Голда Меїр тоді не блефувала, Ізраїль тоді вже мав ядерну зброю!
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16.12.2024 17:25 Ответить
Голда не блефувала, а цей?...
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16.12.2024 17:26 Ответить
стосовно лазера, тхне зеленим піздєжом...
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16.12.2024 17:30 Ответить
От коли лазерами почнуть "різати" хоча би шахеди, тоді можна й "поговорити".
Бо фраза "на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки" викликає "легку недовіру".
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16.12.2024 17:37 Ответить
Я там вище пояснення виклав...
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16.12.2024 17:58 Ответить
Читав. Згоден. Але PR зелених зашкалює. "Виріб" ще до кінця не випробуваний, а рекламу розвели...
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16.12.2024 18:02 Ответить
Їх уже, на жаль, не "переробиш"... "Пиар - наше фсьо..."
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16.12.2024 18:05 Ответить
А зірка смерті в серію коли піде?
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16.12.2024 17:22 Ответить
Усе "нове" - добре забуте "старе"... В 30-ті роки ХХ ст. в СРСР були розроблені так звані "авіаматки". Бомбардувальники ТБ несли від 2 до 5 винищувачів... Це робилося тому, що винищувачі не могли брать великий запас пального. Тому бомбардувальник їх доставляв до місця бойових дій, вони від"єднувалися і стартували. Виконували завдання і поверталися додому. Саме так наносилися авіаудари по нафтопромислах Констанци, порту Варна та переправах через Дунай, у 1941-му.
Зараз перед нами стоять приблизно ті самі проблеми та завдання...
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16.12.2024 17:37 Ответить
сумно все це, але якщо в НАН України такі наукові проєкти отримують фінансування, то які претензії до полковника.
на паперах НАНУ вже років з 15 у нас і танки, і літаки, і ракети, а також і медичні лабораторії вже давно оснащені пристроями нічного бачення та самонаведення.
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16.12.2024 17:23 Ответить
Навіть бойових комарів вирощуємо!
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16.12.2024 17:33 Ответить
Комарів можна знищувати лазерами.



Антимоскітний лазер був розроблений у 2010 році астрофізиками та колишнім генеральним директором Microsoft Натаном Мірволдом; винахід профінансував Фонд малярії Білла Гейтса. Прилад розпізнає комарів по руху їх крил і навіть здатний визначити стать комах, щоб вбити тільки самок, які є переносниками інфекції. Метод назвали революційним, а відео з конференції TED, в якому Мірволд розповідає про антимоскітний лазер, зібрало майже мільйон переглядів.

Спочатку прилад розроблявся як рішення проблеми малярії для африканських країн, але творці не змогли знизити вартість технології настільки, щоб вона стала доступною масовому споживачеві. Крім того, пристрій вимагав електроживлення, яке в африканських країнах є не скрізь. Зараз апарат планують використовувати для боротьби з комарами в готелях і готелях розвинених країн - але про боротьбу з малярією вже не йдеться.
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16.12.2024 17:53 Ответить
А якщо комарі лазерні?
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16.12.2024 19:40 Ответить
Швидше, це будуть мікродрони-шпигуни у вигляді комарів.

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16.12.2024 19:58 Ответить
хз-хз судя по всему на академию вообще забили, потому что "эффективным менеджерам" оно не надо, трускавецкая школа экономики рулит, проще все купить в Китае, или поклянчить у партнеров. ну и бабло раздавать за красивые глаза, судьям-прокурорам, а не туда, куда бы пригодилось по-науке вряд ли положено. потому и мины не летают, и заводы не нужны, и тарифы с потолка, и вообще все идут в светлое будущее, ну, кроме тех, кто пришли.
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16.12.2024 23:05 Ответить
А у ППС України є ще гравіцапа,але це сєкрєт за 10-ю замками.)))
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16.12.2024 17:29 Ответить
А Зірки Смерті ,ще нема ? Ох фантазери...
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16.12.2024 17:33 Ответить
мелковато, на 1 матке всего два фпв,
но скорей всего это ограничение веса батареи,
если на 12 батареек, то это около 600 грамм,
плюс 4 двигателя по 50 грамм, 200 грамм,
и заряд грамм 50-100 тротила = 100,
корпус 100 грамм,
итого 1 кг,
ну это ху*ня получается для матки,
матка должна нести 5-10 штук,
и может ищё и сигнал антенной направленной давать на центр,

это должно выглядеть как,

фпв пчёлы, радиус 5-10км
матка на земле
дрон передатчик
дрон передатчик
дрон передатчик
центр оператор

вот тогда я бы поверил в это.
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16.12.2024 17:33 Ответить
Заряд 100 грамів це іграшка. БК для фпв менше 500 грн не використовують.
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16.12.2024 19:28 Ответить
про лазерну зброю це він погарячкував))))) бляпздц
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16.12.2024 17:33 Ответить
Наші зелені джидаї володіють зеленими лазерними мечами. Я давно це підозрював...

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16.12.2024 17:35 Ответить
Не джидаї, а жидаї!
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16.12.2024 20:28 Ответить
так само она було і бейсбольною битою вї&ати
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16.12.2024 21:04 Ответить
Світловими мачами.
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17.12.2024 10:09 Ответить
нашо про шось пздіти, якщо воно є, а тим більше, якщо його нема.
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16.12.2024 17:37 Ответить
Навіщо це заявляти публічно? Це ж мабуть секретні розробки?
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16.12.2024 17:38 Ответить
публічно про подібні секретні розробки заявляли і американці, і британці, і німці, і ізраільтяни. Навіть публікували фото і зразки на виставках. То чому ми не можемо про це заявляти публічно?
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16.12.2024 23:54 Ответить
хай цей додік ще креслення покаже
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16.12.2024 17:43 Ответить
Якась дивна війна,усе декларується усе доповідається ,навіщо взагалі про це розповідати?
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16.12.2024 17:45 Ответить
Не війна дивна,а впк(військ.пол.кер.),яке керує процесом.
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16.12.2024 17:50 Ответить
Зробіть звичайну якісну міну. Потім будемо слухати про інше.
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16.12.2024 17:46 Ответить
а хіба до ПМ-3 є претензії?
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16.12.2024 23:49 Ответить
Якщо зіб'є хоч один бпла пучком лазерного променя,так як це амери демонстрували,тоді нехай хвалиться.
А так лише подає те,що називається АНОНС.
Між іншим,на яких зе взійшов на вершину,тобто анонси, анонси і ще раз анонси.
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16.12.2024 17:47 Ответить
На рахунок "лазерної" є сумніви, а ось "видоЗЕрна" то точно майже три роки як працює без зупинки, на одному хрипатому "генераторі".
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16.12.2024 17:55 Ответить
Мабуть його завтра знімуть бо відібрав у зеленского шмат хліба. Ну о чом воно сьогодні буде гундосить а ?
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16.12.2024 18:08 Ответить
вот і нахера це нести в маси? Є і є. Після війни розкажете. А так одне бахвальство.
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16.12.2024 18:12 Ответить
Так і хочеться запитати: а скільки вкрали?
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16.12.2024 18:15 Ответить
Двайте поставимо лазер на Зірку смерті.
Тоді кацапам точно капець!
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16.12.2024 18:20 Ответить
INtjeresno... jeslji imejetsja дрон-"маткa" , to mozhet bitj i imejetsja дрон-"*****" ?
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16.12.2024 18:30 Ответить
Це анекдот. У нас немає промисловості, яка на це здатна. Єдиний варіант, це якщо бріти чи Ізраїль дали в користування свою експериментальну зброю, в що віриться ще менше, ніж у фантастику з вітчизняним виробництвом.
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16.12.2024 18:35 Ответить
Дрон - матка рухається близько 70 км по найбільш насиченій засобами ппо, реб,рер і ручними засобами ураження території з грузом із дронів?Навіщо це робити, які в цьому перспективи?Чому ж тоді всі інші в такому випадку росзосереджуються.
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16.12.2024 18:38 Ответить
Може вона не реагує на РЕБ ??
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16.12.2024 19:02 Ответить
Якщо є то покажіть у роботі, але не піз...ть. Один про Пекло вже задовбав розповідями. Є то нанесіть удар по москві, а лазерами дрони збивайте і ракети.
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16.12.2024 19:03 Ответить
і накера ото все розповідати на весь світ? ну є і добре ж
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16.12.2024 19:06 Ответить
Якщо навіть і є щось, або навіть тільки розробляється- навіщо про це патякати під час війни?
Приведіть мені щось подібне під час Другоі світовоі війни, Всі сторони розробляли і виробляли своі нові види озброєнь тишком і нишком- щоб для ворога це було ночікуванно і несподівано, А те що щось подібними заявами робить наша влада- це або дурість з бажанням похвалится і попіаритись або усвідомлене попередження ворога......
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16.12.2024 19:11 Ответить
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16.12.2024 19:28 Ответить
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16.12.2024 19:41 Ответить
Масштабуйте будь ласка, потім піар
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16.12.2024 19:55 Ответить
Потужній ЗЕПІАР триває...
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16.12.2024 20:29 Ответить
В те що в нас "щось" є я повірю тоді коли Україна почне наступати а не втрачати щодня чергові населені пункти і сотні Воїнів вбитими та покаліченими! Ви для початку міни навчіться робити а не той металолом з вибухівкою який падає біля міномета чим піддає смертельній небезпеці життя Воїнів які ними стріляють!
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16.12.2024 20:48 Ответить
Ну можливо це британці тестують у нас свої драгонфаєри,але під прикриттям українського Тризуба.
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16.12.2024 21:39 Ответить
https://x.com/vinnicanin





https://x.com/vinnicanin

Kurt Wootz



https://x.com/vinnicanin

@vinnicanin

·

https://x.com/vinnicanin/status/1868698221469683729 3 ч

Чим гірші справи на фронті , чим нахабніше розкрадають армію та чим підліше постачають браковані снаряди,тим гучніші реляції про новітні ракети та дрони. І Паляниці,і Пекла і Токко і Скіти і Рута та навіть лазерна зброя. А пам'ятаєте чим закінчились усі попередні проекти?
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16.12.2024 22:07 Ответить
только мины "не смогли". и патронный завод и турбины с моторами. и всякую оборону. наверное, потому что неинтересно, прошлый век. будущее - космодесант с лазерами. пока - только лазеры. по лазеру - каждому пехотинцу!
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16.12.2024 22:38 Ответить
хотя, за все это должен отвечать минобороны, а не командующий. командующий должен говорить чего не хватает, куда все подевалось (если было), кто виноват и почему такие про*бы, если все идет согласно планов. или все хорошо и планы - соответствуют?
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16.12.2024 22:45 Ответить
 
 