У Украины есть лазерное оружие "Тризуб", применяются дроны-"матки", - Сухаревский
У Украины на сегодня есть лазерное оружие "Тризуб", а также развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV.
Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - рассказал он во время обращения к участникам конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью".
По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.
"Он действительно работает, он действительно есть", - добавил командующий.
Также, продолжил Сухаревский, развиваются и дроны-"матки", которые несут легкие ударные дроны.
"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - пояснил полковник.
Масштабирование этого проекта - один из самых перспективных элементов в его работе, добавил командующий.
Пожалуйста, подождите...
Там, теж, дурних не було, окрім доповідача.
Добрі справи робляться тихо...
Бо фраза "на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки" викликає "легку недовіру".
Зараз перед нами стоять приблизно ті самі проблеми та завдання...
на паперах НАНУ вже років з 15 у нас і танки, і літаки, і ракети, а також і медичні лабораторії вже давно оснащені пристроями нічного бачення та самонаведення.
Антимоскітний лазер був розроблений у 2010 році астрофізиками та колишнім генеральним директором Microsoft Натаном Мірволдом; винахід профінансував Фонд малярії Білла Гейтса. Прилад розпізнає комарів по руху їх крил і навіть здатний визначити стать комах, щоб вбити тільки самок, які є переносниками інфекції. Метод назвали революційним, а відео з конференції TED, в якому Мірволд розповідає про антимоскітний лазер, зібрало майже мільйон переглядів.
Спочатку прилад розроблявся як рішення проблеми малярії для африканських країн, але творці не змогли знизити вартість технології настільки, щоб вона стала доступною масовому споживачеві. Крім того, пристрій вимагав електроживлення, яке в африканських країнах є не скрізь. Зараз апарат планують використовувати для боротьби з комарами в готелях і готелях розвинених країн - але про боротьбу з малярією вже не йдеться.
в светлое будущее, ну, кроме тех, кто пришли.
но скорей всего это ограничение веса батареи,
если на 12 батареек, то это около 600 грамм,
плюс 4 двигателя по 50 грамм, 200 грамм,
и заряд грамм 50-100 тротила = 100,
корпус 100 грамм,
итого 1 кг,
ну это ху*ня получается для матки,
матка должна нести 5-10 штук,
и может ищё и сигнал антенной направленной давать на центр,
это должно выглядеть как,
фпв пчёлы, радиус 5-10км
матка на земле
дрон передатчик
дрон передатчик
дрон передатчик
центр оператор
вот тогда я бы поверил в это.
А так лише подає те,що називається АНОНС.
Між іншим,на яких зе взійшов на вершину,тобто анонси, анонси і ще раз анонси.
Тоді кацапам точно капець!
Приведіть мені щось подібне під час Другоі світовоі війни, Всі сторони розробляли і виробляли своі нові види озброєнь тишком і нишком- щоб для ворога це було ночікуванно і несподівано, А те що щось подібними заявами робить наша влада- це або дурість з бажанням похвалится і попіаритись або усвідомлене попередження ворога......
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Kurt Wootz
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Чим гірші справи на фронті , чим нахабніше розкрадають армію та чим підліше постачають браковані снаряди,тим гучніші реляції про новітні ракети та дрони. І Паляниці,і Пекла і Токко і Скіти і Рута та навіть лазерна зброя. А пам'ятаєте чим закінчились усі попередні проекти?