У Украины есть лазерное оружие "Тризуб", применяются дроны-"матки", - Сухаревский

У Украины на сегодня есть лазерное оружие "Тризуб", а также развивается проект по применению дрона-"матки" с двумя FPV.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - рассказал он во время обращения к участникам конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью".

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

"Он действительно работает, он действительно есть", - добавил командующий.

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Также, продолжил Сухаревский, развиваются и дроны-"матки", которые несут легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв", - пояснил полковник.

Масштабирование этого проекта - один из самых перспективных элементов в его работе, добавил командующий.

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