Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника вартістю 27 мільйонів доларів. ВIДЕО

Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника на Запорізькому напрямку. Зокрема екіпаж 14 Окремого Полку БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412 ОББпС "NEMESIS" здійснили ураження з подальшим знищенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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