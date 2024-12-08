Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника вартістю 27 мільйонів доларів. ВIДЕО
Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника на Запорізькому напрямку. Зокрема екіпаж 14 Окремого Полку БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412 ОББпС "NEMESIS" здійснили ураження з подальшим знищенням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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А так...
Отже, можем залітати скидами до орків в тил(!) і випалювати там все