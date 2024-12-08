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Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника вартістю 27 мільйонів доларів. ВIДЕО

Сили безпілотних систем знищили ЗРК "ТОР М-2" противника на Запорізькому напрямку. Зокрема екіпаж 14 Окремого Полку БпАК виявив та зупинив ціль, а оператори 412 ОББпС "NEMESIS" здійснили ураження з подальшим знищенням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Російський солдат намагається збити безпілотник, підстреливши його на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7194) ЗРК (204) Сили безпілотних систем (92)


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красавчики
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08.12.2024 11:06 Відповісти
Треба було кацапам на цей Тор доброго мангала наварити.
А так...
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08.12.2024 11:08 Відповісти
тут є нюанс один з антеною)
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08.12.2024 12:02 Відповісти
Зняти ту антену)
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08.12.2024 12:55 Відповісти
Оце круто! Скидами це зробили!
Отже, можем залітати скидами до орків в тил(!) і випалювати там все
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08.12.2024 13:17 Відповісти
******!
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08.12.2024 14:31 Відповісти
 
 