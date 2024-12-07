Російський солдат намагається збити безпілотник, підстреливши його на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО
Аеробомбери 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади нищать супротивника, який щодня наступає на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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+13 ОсвальдКоблпот #588757
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+12 Микола Січень #486030
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Доля 155-та окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка була пафосно представлена і "навчена" у Франції. Ситуація з нею далі така ж, як із усіма іншими новими "бригадами-зомбі", або, як їх ще називають, "паперовими бригадами". Вони безкінечно створюються для звітності: туди заганяють людей, але злагодження структур управління не проводиться. Потім підрозділ просто розривають на шматки, прикомандировують до інших, відправляючи більшість у штурмовики, за винятком пристроєних через "схематози" штабістів.
Що трапилось із 155-ою… Навіть те, що французи намагалися зробити бригаду спеціалізованою, не вберегло її від тупих військових рішень нашого генералітету та розірвало підрозділ.
І все це робиться замість того, щоб поповнювати кращі підрозділи, скорочувати дуті штаби і дбати про сталість та навченість колективів.
Ніби спеціально робиться на користь росіян.
Нижче одне з повідомлень від військових:
"Оновлення по моїй бригаді: суть в
тому, що ця нова бригада по суті
нікому не була потрібна з самого
початку (хоч на її комплектацію і
загоняли людей по всій Україні в
терміновому порядку)
Вона укомплектовувалась
французами, перед ними зробили
показуху, щоб отримати від них
зброю
А тепер по поверненню в Україну цю
бригаду розбирають як донорські
органи на інші бригади
З одного боку, так отримали нову
зброю і підсилення для існуючих
бригад
З іншого боку, всі наші підрозділи
абсолютно не злагоджені ані один з
одним, a тим паче з тими
бригадами,
куди їх прикомандирували".