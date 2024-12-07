Російський солдат намагається збити безпілотник, підстреливши його на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Аеробомбери 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади нищать супротивника, який щодня наступає на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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