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Новини Відео Війна
14 046 16

Російський солдат намагається збити безпілотник, підстреливши його на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

Аеробомбери 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади нищать супротивника, який щодня наступає на Лиманському напрямку. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки дронів-камікадзе по окупантах опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр знищили танк, "Урал" окупантів, збили ворожу антенту, гармату, ліквідували піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+13
Приємно дивитися як кацапське лайно розлітається на молекули. А останній навіть заглянув дрону в очі.
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07.12.2024 16:59
+12
добре..
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07.12.2024 16:48
+12
вань, а вань, все в посьолке уходют на енту украину - и ти езжай, че тя здесь бабілем водку жрать - там сіді - мне денежку прісилай... пшел... пшел...
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07.12.2024 17:01
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добре..
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07.12.2024 16:48 Відповісти
ТГ Безуглої
Доля 155-та окремої механізованої бригади імені Анни Київської, яка була пафосно представлена і "навчена" у Франції. Ситуація з нею далі така ж, як із усіма іншими новими "бригадами-зомбі", або, як їх ще називають, "паперовими бригадами". Вони безкінечно створюються для звітності: туди заганяють людей, але злагодження структур управління не проводиться. Потім підрозділ просто розривають на шматки, прикомандировують до інших, відправляючи більшість у штурмовики, за винятком пристроєних через "схематози" штабістів.

Що трапилось із 155-ою… Навіть те, що французи намагалися зробити бригаду спеціалізованою, не вберегло її від тупих військових рішень нашого генералітету та розірвало підрозділ.

І все це робиться замість того, щоб поповнювати кращі підрозділи, скорочувати дуті штаби і дбати про сталість та навченість колективів.

Ніби спеціально робиться на користь росіян.

Нижче одне з повідомлень від військових:

"Оновлення по моїй бригаді: суть в

тому, що ця нова бригада по суті

нікому не була потрібна з самого

початку (хоч на її комплектацію і

загоняли людей по всій Україні в

терміновому порядку)

Вона укомплектовувалась

французами, перед ними зробили

показуху, щоб отримати від них

зброю

А тепер по поверненню в Україну цю

бригаду розбирають як донорські

органи на інші бригади

З одного боку, так отримали нову

зброю і підсилення для існуючих

бригад

З іншого боку, всі наші підрозділи

абсолютно не злагоджені ані один з

одним, a тим паче з тими

бригадами,

куди їх прикомандирували".
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07.12.2024 17:32 Відповісти
бо москаля нема
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08.12.2024 11:32 Відповісти
Та не солдат це, просто хробак!
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07.12.2024 16:57 Відповісти
Гарно вийшов скрізь стіну.
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07.12.2024 16:59 Відповісти
Приємно дивитися як кацапське лайно розлітається на молекули. А останній навіть заглянув дрону в очі.
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07.12.2024 16:59 Відповісти
А дрон йому -Hasta la vista, baby -і...бум!
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07.12.2024 18:46 Відповісти
вань, а вань, все в посьолке уходют на енту украину - и ти езжай, че тя здесь бабілем водку жрать - там сіді - мне денежку прісилай... пшел... пшел...
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07.12.2024 17:01 Відповісти
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07.12.2024 17:04 Відповісти
знову фото с Немитой
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07.12.2024 17:17 Відповісти
ета как глаток воздуха.
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07.12.2024 20:53 Відповісти
Кацазомбі, з пекла прийшли, в пекло повернулися.
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07.12.2024 17:26 Відповісти
Ну і рило в кацапа ісконно-срусскоє 🤮
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07.12.2024 17:36 Відповісти
Руцьці дегенерати по номінаціям "премії Дарвіна" явно лідирують, но ніхто і не проти
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07.12.2024 17:56 Відповісти
тепер лисиці харчуються квадроберами, яких зараз подають порціонно, причому на вибір від extra-rare до medium rare.
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07.12.2024 20:59 Відповісти
так гепнуло аж батарейки порозлітались
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08.12.2024 01:29 Відповісти
 
 