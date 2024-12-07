Бійці 3 ОШБр знищили танк, "Урал" окупантів, збили ворожу антенту, гармату, ліквідували піхотинців. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучними атаками безпілотників знищили танк, "Урал" окупантів, збили ворожу антенту, гармату, ліквідували російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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