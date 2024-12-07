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Бійці 3 ОШБр знищили танк, "Урал" окупантів, збили ворожу антенту, гармату, ліквідували піхотинців. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучними атаками безпілотників знищили танк, "Урал" окупантів, збили ворожу антенту, гармату, ліквідували російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) танк (2064) 3 Окрема штурмова бригада (429)


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07.12.2024 14:35 Відповісти
Земля повинна горіти під ногами окупантів на Харківщині, в Україні в цілому і в... Курській народній республіці!
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07.12.2024 14:47 Відповісти
збили ворожу антенту

Антанту?
)
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07.12.2024 15:15 Відповісти
Это в кантенте
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08.12.2024 13:31 Відповісти
 
 