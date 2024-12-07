"Пішов воювати з метою покращення особистого життя": російський морпіх здався в полон у Курській області. ВIДЕО

У Курській області українські військові взяли в полон чергового російського окупанта, - Шеслера Романа, морпіха 810-ої бригади морської піхоти РФ. Полонений зізнався, що підписав контракт з метою покращення особистого життя. Після 10 днів підготовки його відправили на фронт, де командування залишило його без їжі та води.

Після провального штурму, у якому він брав участь, Шеслер потрапив у полон. Тепер він сподівається потрапити до обмінного фонду, зазначивши, що воював лише заради грошей, повідомляє Цензор.НЕТ.

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