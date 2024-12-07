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"Пішов воювати з метою покращення особистого життя": російський морпіх здався в полон у Курській області. ВIДЕО

У Курській області українські військові взяли в полон чергового російського окупанта, - Шеслера Романа, морпіха 810-ої бригади морської піхоти РФ. Полонений зізнався, що підписав контракт з метою покращення особистого життя. Після 10 днів підготовки його відправили на фронт, де командування залишило його без їжі та води.

Після провального штурму, у якому він брав участь, Шеслер потрапив у полон. Тепер він сподівається потрапити до обмінного фонду, зазначивши, що воював лише заради грошей, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує п’ятьох російських загарбників на броні ворожої машини. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) полон (1558) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+15
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07.12.2024 13:23
+11
Шлєпер! - піде на обмін і знову прибіжить по бабло
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07.12.2024 13:00
+6
Чого його не знищили?
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07.12.2024 13:03
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Ісламісти вирощують людей, що йдуть воювати за іслам.
Русня спромоглась виростити людей, що йдуть воювати лише за гроші.
Ісламісти за іслам воюють на порядок краще. З автоматами проти танків та літаків.
Русня легко здається в полон. Бо нащо мертвому - гроші?
А ісламіста чекає рай з гуріями після смерті за його віру.
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07.12.2024 12:58 Відповісти
А ти йому покажи приклад! Приїдь з "ВнутріМКАДівської Хранції" і піди на фронт...
Що означає "буб"?
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07.12.2024 14:40 Відповісти
It means one of the two "boobs"😁.
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07.12.2024 17:35 Відповісти
Мен сені түсінбеймін...
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07.12.2024 17:46 Відповісти
Содан кейін бәрін бұраңыз.
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07.12.2024 23:39 Відповісти
І що саме мені перевертать?
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07.12.2024 23:54 Відповісти
Абсолютно все 🤣
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08.12.2024 06:00 Відповісти
Так тобі, нарешті, "граблі по лобі вдарили" - українську мову згадав?! І "перевертать" нічого не треба... А "викаблучувався", тоді навіщо?
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08.12.2024 07:34 Відповісти
З казахом завжди приємно розмовляти українською 😂
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09.12.2024 14:17 Відповісти
А ти не пробував УКРАЇНСЬКОЮ спілкуваться..?
Треба було "попонтуватья"?
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09.12.2024 17:24 Відповісти
TИ?
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09.12.2024 19:38 Відповісти
Я... на відміну від тебе...
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09.12.2024 20:12 Відповісти
І до чого це
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07.12.2024 13:47 Відповісти
Обидва зустрінуться в пеклі
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07.12.2024 15:33 Відповісти
Шлєпер! - піде на обмін і знову прибіжить по бабло
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07.12.2024 13:00 Відповісти
Стісняюсь спитать: а "винуждєнний прагул" (час перебування у полоні) кацапам оплачують? А в анкеті він потім все життя має писати про "нахаждєніє в плєну у фошиздов"?
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07.12.2024 13:10 Відповісти
Оплачують! - ******* - поки не всереться а потім за те шо всрався
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07.12.2024 13:18 Відповісти
Да пофіг, головне своїх визволяти
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07.12.2024 13:46 Відповісти
Чого його не знищили?
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07.12.2024 13:03 Відповісти
Мабуть набої закінчилися, повезло кацапу.
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07.12.2024 13:44 Відповісти
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07.12.2024 13:23 Відповісти
Цьому гусю конченому пора до пекла прямо із Дамаска 🙁
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07.12.2024 13:48 Відповісти
Угу! Лихі парфуми вже зачекалися...
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07.12.2024 21:44 Відповісти
І все вийшло, в полоні краще ніж в ху...лостані
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07.12.2024 13:44 Відповісти
пи***здить, падло..
нема у п***ідарів в рф особистого життя..
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07.12.2024 14:01 Відповісти
Тепер поправить особисту справу в досьє фсб. Якщо не на лісоповал, так на нари.
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07.12.2024 14:12 Відповісти
На штурм
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07.12.2024 15:35 Відповісти
З довіри вийшов. Крім на розхід вже не відправлять.
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07.12.2024 23:05 Відповісти
Плавати встигли навчити?
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07.12.2024 14:15 Відповісти
"Пішов воювати з метою покращення особистого життя..."
Прикро, що для повного покращення не відірвало всі кінчики із кінцівками цьому бісу ************.
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07.12.2024 14:28 Відповісти
...і його орчиха отримала б... ніт, не "ладу", а торбу пільмєнєй. Ех, і зажила б!
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07.12.2024 21:46 Відповісти
Пішов воювати з метою покращення особистого життя - здатися в полон ЗСУ.
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07.12.2024 14:44 Відповісти
**** ..не воевать .ты пошел а убивать за тенге свои Кацапские...теньги..
Наемный убийца... А не пленный солдат.
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07.12.2024 22:47 Відповісти
Він ще не знайшов ,що шукав..Ну , обав,язково знайде.
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08.12.2024 19:40 Відповісти
 
 