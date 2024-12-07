"Пішов воювати з метою покращення особистого життя": російський морпіх здався в полон у Курській області. ВIДЕО
У Курській області українські військові взяли в полон чергового російського окупанта, - Шеслера Романа, морпіха 810-ої бригади морської піхоти РФ. Полонений зізнався, що підписав контракт з метою покращення особистого життя. Після 10 днів підготовки його відправили на фронт, де командування залишило його без їжі та води.
Після провального штурму, у якому він брав участь, Шеслер потрапив у полон. Тепер він сподівається потрапити до обмінного фонду, зазначивши, що воював лише заради грошей, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар07.12.2024 13:23
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар07.12.2024 13:00
+6 Oleg Zaporogec
показати весь коментар07.12.2024 13:03
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Русня спромоглась виростити людей, що йдуть воювати лише за гроші.
Ісламісти за іслам воюють на порядок краще. З автоматами проти танків та літаків.
Русня легко здається в полон. Бо нащо мертвому - гроші?
А ісламіста чекає рай з гуріями після смерті за його віру.
Що означає "буб"?
Треба було "попонтуватья"?
нема у п***ідарів в рф особистого життя..
Прикро, що для повного покращення не відірвало всі кінчики із кінцівками цьому бісу ************.
Наемный убийца... А не пленный солдат.