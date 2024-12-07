УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7822 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 788 7

Дрон-камікадзе атакує п’ятьох російських загарбників на броні ворожої машини. ВIДЕО

Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідували групу російських загарбників ударами дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Бутусов Плюс опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

Також дивіться: Морські безпілотники ВМС уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) 110 окрема механізована бригада (107)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще спостерігати за дохлими кацапами , ніж живими
показати весь коментар
07.12.2024 11:52 Відповісти
дохлий кацап завжди потішить щиру українську душу..
показати весь коментар
07.12.2024 15:00 Відповісти
добре...
показати весь коментар
07.12.2024 12:20 Відповісти
Що це за відкрита ******** з 1950-х? БТР-40?
показати весь коментар
07.12.2024 12:49 Відповісти
Відео старе... Десь середина чи кінець жовтня...
показати весь коментар
07.12.2024 17:14 Відповісти
Як що б геймери ломанули в зсу і замість бавитися у стрілялки, стали операторами дронів, о то була би сила силенна.
показати весь коментар
07.12.2024 21:38 Відповісти
головне щоб дронами забезпечили
показати весь коментар
08.12.2024 08:17 Відповісти
 
 