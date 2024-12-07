Дрон-камікадзе атакує п’ятьох російських загарбників на броні ворожої машини. ВIДЕО
Бійці 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка ліквідували групу російських загарбників ударами дронів-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Бутусов Плюс опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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Amber
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