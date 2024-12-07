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Морські безпілотники ВМС уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі. ВIДЕО

Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ завдали прицільних ударів по російським цілям. Дрони уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі.

Захоплені платформи ворог використовував як морські пункти спостереження, де, окрім особового складу, були розміщені радіолокаційні станції для виявлення повітряних та морських об’єктів, а також станції РЕБ.

Через сильні вибухи вогонь почав швидко поширюватись по займистих матеріалах платформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа написав: "Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди".

Дивіться: Прикордонники знищили позиції окупантів, автомобіль, 5 укриттів і польовий склад боєприпасів росіян. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1382) Чорне море (1666) знищення (7216)


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Топ коментарі
+19
Чудова робота
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07.12.2024 11:22
+10
Щось давно кацапські корита не тонули..
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07.12.2024 11:21
+8
ще б другим заходом знищити евакуаційну команду .
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07.12.2024 12:12
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Щось давно кацапські корита не тонули..
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07.12.2024 11:21 Відповісти
Навчились надійно захищати їх від брандерів.
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07.12.2024 12:17 Відповісти
Чудова робота
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07.12.2024 11:22 Відповісти
Так ці вишивки вже давно були наші.....
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07.12.2024 19:42 Відповісти
Буданов не один раз рапортовал что всьоо.......
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07.12.2024 22:39 Відповісти
ще б другим заходом знищити евакуаційну команду .
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07.12.2024 12:12 Відповісти
насмокталися українського газку???
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07.12.2024 13:04 Відповісти
Це ті котрі нібито відбили, і кричали з кожної праски. Але виявилось що *************, як завжди, так?
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07.12.2024 13:21 Відповісти
Пошукайте в дописах ця тема досить непогано висвітлена була у західних смі. Із схемами та деталями. Якщо коротко там більше 10 об'єктів. Наші контролювали 2 або 3 західних. Тобто що це було зараз вражено - питання.
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07.12.2024 15:02 Відповісти
Там всього три вишки платформи, які тридцять ?
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07.12.2024 19:46 Відповісти
деяким людям, тільки і роблять, що піздюнькають..
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07.12.2024 15:21 Відповісти
Скільки праці людської пропало! Кацапи прокляті...
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07.12.2024 13:28 Відповісти
ще ж недавно там були наші ссо.
знову кацапи там?
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07.12.2024 14:09 Відповісти
Бойко у розпачі знову...
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07.12.2024 14:19 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/23191 @ "Куди зникли морські дрони? Так ось вони!

Сьогодні були опубліковані кадри атаки морських дронів камікадзе на газові вежі, які російські окупаційні війська (РОВ) пристосували під майданчики для візуального та радіолокаційного спостереження.
Із опублікованого відео слід відзначити кілька важливих моментів.
1) Давно ставили запитання, а де ж морські дрони, куди зникли? Ось відповідь і отримано. Крім того, отримано відповідь і на запитання, чи застосовуються зараз розвідувально-ударні БПЛА Bayraktar TB2?
Як видно з відео, супровід атаки здійснювався через саме БПЛА Bayraktar TB2, але на безпечній відстані у розвідувальному функціоналі.
2) Але, що окремо впало в очі і, якщо це вже було показано на відео, то про це вже можна говорити, БЕКи були також оснащені fpv-дронами. Тобто, морські дрони виступали не тільки як засіб ураження, але й носій інших засобів, як спостереження, так і ураження.

Поки складно сказати, носієм якої кількості fpv-дронів може виступати БЕК-камікадзе, але очевидно, що в тактиці застосування цього засобу ураження незабаром будуть серйозні зміни та удари по противнику матимуть комбінований характер."
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07.12.2024 15:18 Відповісти
На 1:40 підрив двох рашистів фпвішкою
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07.12.2024 18:30 Відповісти
Десь місяць або два тому ЗСУ доповіло у ЗМІ про відвоювання веж "БОЙКА" . Тепер ці сами вежі атакували. Вже немає віри опублікованій інформації. Сміття. Скажіть людям відверто - ми захопили вежі, ми їх у такий то час втратили, нас звідти москалі вигнали. Зараз ми їм даємо чортів. Брехня в ЗМІ це - тупа маніпуляція (дезінформація). Дурних у нас немає, а барани, які до 2019 кричали Бе.е.е зараз кричать Зе.е.е.... Я не з їхнього стада.
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07.12.2024 16:48 Відповісти
Це замість кримського мосту?
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07.12.2024 18:42 Відповісти
Красота!🥰
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10.12.2024 14:25 Відповісти
 
 