Морські безпілотники ВМС уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі. ВIДЕО
Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ завдали прицільних ударів по російським цілям. Дрони уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі.
Захоплені платформи ворог використовував як морські пункти спостереження, де, окрім особового складу, були розміщені радіолокаційні станції для виявлення повітряних та морських об’єктів, а також станції РЕБ.
Через сильні вибухи вогонь почав швидко поширюватись по займистих матеріалах платформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа написав: "Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди".
Топ коментарі
+19 Oleksandr Yur
показати весь коментар07.12.2024 11:22
+10 Валерій Кваша
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+8 роман #583809
показати весь коментар07.12.2024 12:12
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знову кацапи там?
Сьогодні були опубліковані кадри атаки морських дронів камікадзе на газові вежі, які російські окупаційні війська (РОВ) пристосували під майданчики для візуального та радіолокаційного спостереження.
Із опублікованого відео слід відзначити кілька важливих моментів.
1) Давно ставили запитання, а де ж морські дрони, куди зникли? Ось відповідь і отримано. Крім того, отримано відповідь і на запитання, чи застосовуються зараз розвідувально-ударні БПЛА Bayraktar TB2?
Як видно з відео, супровід атаки здійснювався через саме БПЛА Bayraktar TB2, але на безпечній відстані у розвідувальному функціоналі.
2) Але, що окремо впало в очі і, якщо це вже було показано на відео, то про це вже можна говорити, БЕКи були також оснащені fpv-дронами. Тобто, морські дрони виступали не тільки як засіб ураження, але й носій інших засобів, як спостереження, так і ураження.
Поки складно сказати, носієм якої кількості fpv-дронів може виступати БЕК-камікадзе, але очевидно, що в тактиці застосування цього засобу ураження незабаром будуть серйозні зміни та удари по противнику матимуть комбінований характер."