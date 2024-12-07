Морські безпілотники ВМС уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі. ВIДЕО

Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ завдали прицільних ударів по російським цілям. Дрони уразили захоплені окупантами газові платформи у Чорному морі.

Захоплені платформи ворог використовував як морські пункти спостереження, де, окрім особового складу, були розміщені радіолокаційні станції для виявлення повітряних та морських об’єктів, а також станції РЕБ.

Через сильні вибухи вогонь почав швидко поширюватись по займистих матеріалах платформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа написав: "Полювання на ворога у Чорному морі триває. Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди".

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