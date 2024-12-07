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Прикордонники знищили позиції окупантів, автомобіль, 5 укриттів і польовий склад боєприпасів росіян. ВIДЕО

На Харківському напрямку українські прикордонники-аеророзвідники провели успішну операцію, завдавши ворогу значних втрат. Точні удари з дронів знищили позиції окупантів, автомобіль, п’ять укриттів і польовий склад боєприпасів росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

Дивіться: Десантники відбили ворожий штурм на Курахівському напрямку, знищено 27 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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Прикордонникам щира подяка і респект 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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07.12.2024 11:45 Відповісти
 
 