Прикордонники знищили позиції окупантів, автомобіль, 5 укриттів і польовий склад боєприпасів росіян. ВIДЕО
На Харківському напрямку українські прикордонники-аеророзвідники провели успішну операцію, завдавши ворогу значних втрат. Точні удари з дронів знищили позиції окупантів, автомобіль, п’ять укриттів і польовий склад боєприпасів росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.
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Amber
показати весь коментар07.12.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 2
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