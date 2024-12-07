Прикордонники знищили позиції окупантів, автомобіль, 5 укриттів і польовий склад боєприпасів росіян. ВIДЕО

На Харківському напрямку українські прикордонники-аеророзвідники провели успішну операцію, завдавши ворогу значних втрат. Точні удари з дронів знищили позиції окупантів, автомобіль, п’ять укриттів і польовий склад боєприпасів росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у телеграм-каналі Держприкордонслужби опублікований відеозапис успішної роботи українських воїнів.

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