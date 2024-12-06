Десантники відбили ворожий штурм на Курахівському напрямку, знищено 27 окупантів. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили ворожий штурм на Курахівському напрямку фронту. Знищено 27 окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів.

У ході бою десантники спалили 2 ворожі бронемашини, ліквідували 27 окупантів, ще 12 — були поранені.

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