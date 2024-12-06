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Десантники відбили ворожий штурм на Курахівському напрямку, знищено 27 окупантів. ВIДЕО

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили ворожий штурм на Курахівському напрямку фронту. Знищено 27 окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Вчасно виявлені нашими дронами російські штурмові групи були знищені прицільним вогнем артилерії і ударних дронів.

У ході бою десантники спалили 2 ворожі бронемашини, ліквідували 27 окупантів, ще 12 — були поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло окупанта вилітає із окопу і падає під кущ за кілька метрів після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (199) Курахове (122)


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Всім хто продовжує боронити Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
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06.12.2024 22:42 Відповісти
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
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06.12.2024 22:42 Відповісти
Слава ЗСУ!
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06.12.2024 22:57 Відповісти
Йшли на Берлін, але зустріли воїнів 79 ОДШБ і щось пішло не так....
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06.12.2024 22:56 Відповісти
Утилізація кацапського гівна триває завдяки нашим неймовірним воїнам і попри падлючість зелених крадіїв.
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06.12.2024 23:11 Відповісти
Чим більше знищать, тим бистріше можна буде отримати відповіді на дуже складні питання від гниди - вони ж журналістики не навчані - от за допомогою дрончика будуть чудові питання.
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07.12.2024 03:29 Відповісти
Как-то єтім лічінкам нєкомфортно
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07.12.2024 00:56 Відповісти
 
 