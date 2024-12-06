Десантники отбили вражеский штурм на Кураховском направлении, уничтожены 27 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили вражеский штурм на Кураховском направлении фронта. Уничтожено 27 оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов.
В ходе боя десантники сожгли 2 вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 - были ранены.
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Александр Чуднивец #474549
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