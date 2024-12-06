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Новости Видео Война
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Десантники отбили вражеский штурм на Кураховском направлении, уничтожены 27 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отбили вражеский штурм на Кураховском направлении фронта. Уничтожено 27 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Вовремя обнаруженные нашими дронами российские штурмовые группы были уничтожены прицельным огнем артиллерии и ударных дронов.

В ходе боя десантники сожгли 2 вражеские бронемашины, ликвидировали 27 оккупантов, еще 12 - были ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тело оккупанта вылетает из окопа и падает под куст через несколько метров после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) Курахово (122)


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Всім хто продовжує боронити Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
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06.12.2024 22:42 Ответить
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
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06.12.2024 22:42 Ответить
Слава ЗСУ!
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06.12.2024 22:57 Ответить
Йшли на Берлін, але зустріли воїнів 79 ОДШБ і щось пішло не так....
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06.12.2024 22:56 Ответить
Утилізація кацапського гівна триває завдяки нашим неймовірним воїнам і попри падлючість зелених крадіїв.
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06.12.2024 23:11 Ответить
Чим більше знищать, тим бистріше можна буде отримати відповіді на дуже складні питання від гниди - вони ж журналістики не навчані - от за допомогою дрончика будуть чудові питання.
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07.12.2024 03:29 Ответить
Как-то єтім лічінкам нєкомфортно
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07.12.2024 00:56 Ответить
 
 