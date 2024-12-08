Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "ТОР М-2" противника стоимостью 27 миллионов долларов. ВИДЕО

Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "ТОР М-2" противника на Запорожском направлении. В частности экипаж 14 Отдельного Полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412 ОББпС "NEMESIS" осуществили поражение с последующим уничтожением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дронов-камикадзе по оккупантам опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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