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Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "ТОР М-2" противника стоимостью 27 миллионов долларов. ВИДЕО

Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "ТОР М-2" противника на Запорожском направлении. В частности экипаж 14 Отдельного Полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412 ОББпС "NEMESIS" осуществили поражение с последующим уничтожением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дронов-камикадзе по оккупантам опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов на Донецком направлении. ВИДЕО

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уничтожение (6909) ЗРК (199) Силы беспилотных систем (92)


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красавчики
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08.12.2024 11:06 Ответить
Треба було кацапам на цей Тор доброго мангала наварити.
А так...
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08.12.2024 11:08 Ответить
тут є нюанс один з антеною)
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08.12.2024 12:02 Ответить
Зняти ту антену)
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08.12.2024 12:55 Ответить
Оце круто! Скидами це зробили!
Отже, можем залітати скидами до орків в тил(!) і випалювати там все
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08.12.2024 13:17 Ответить
******!
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08.12.2024 14:31 Ответить
 
 