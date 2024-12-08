Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "ТОР М-2" противника стоимостью 27 миллионов долларов. ВИДЕО
Силы беспилотных систем уничтожили ЗРК "ТОР М-2" противника на Запорожском направлении. В частности экипаж 14 Отдельного Полка БпАК обнаружил и остановил цель, а операторы 412 ОББпС "NEMESIS" осуществили поражение с последующим уничтожением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки дронов-камикадзе по оккупантам опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так...
Отже, можем залітати скидами до орків в тил(!) і випалювати там все