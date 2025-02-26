Украинские военные начали сбивать "шахеды" FPV-дронами, это дает реальные результаты, - Сухаревский

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал, что украинские военные начали применять для сбивания российских "шахедов" FPV-дроны.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сухаревского, на каждый шаг украинцев враг отвечает чем-то асимметричным.

"Например, когда из России на нас полетели "шахеды", мы оперативно создали тысячи мобильных огневых групп, которые показали высокую эффективность. Россияне посмотрели, что безрезультатно работают. И начали менять тактику, начали совершенствовать, менять высоты. Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная технологическая гонка", - сказал командующий Сил беспилотных систем.

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Он отметил, что каждая операция Сил обороны - это момент учета разнообразных разведданных: что касается РЭБа, что касается их ПВО, что касается защищенности объективной, пассивной защиты.

"Например, обшивки аэродромов, закапывания самолетов или цистерн. Поэтому планирование - наше все. Без этого никак", - добавил военный.

Ранее Сухаревский рассказал, что сто процентов беспилотников, которые атакуют военные объекты на территории России являются украинского производства.

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