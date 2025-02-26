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Украинские военные начали сбивать "шахеды" FPV-дронами, это дает реальные результаты, - Сухаревский

Сухаревский о сбивании шахедов FPV-дронами

Командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал, что украинские военные начали применять для сбивания российских "шахедов" FPV-дроны.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Сухаревского, на каждый шаг украинцев враг отвечает чем-то асимметричным.

"Например, когда из России на нас полетели "шахеды", мы оперативно создали тысячи мобильных огневых групп, которые показали высокую эффективность. Россияне посмотрели, что безрезультатно работают. И начали менять тактику, начали совершенствовать, менять высоты. Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать "шахеды" FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная технологическая гонка", - сказал командующий Сил беспилотных систем.

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Он отметил, что каждая операция Сил обороны - это момент учета разнообразных разведданных: что касается РЭБа, что касается их ПВО, что касается защищенности объективной, пассивной защиты.

"Например, обшивки аэродромов, закапывания самолетов или цистерн. Поэтому планирование - наше все. Без этого никак", - добавил военный.

Ранее Сухаревский рассказал, что сто процентов беспилотников, которые атакуют военные объекты на территории России являются украинского производства.

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Автор: 

Сухаревский Вадим (47) дроны (3841) Силы беспилотных систем (86) Шахед (936)


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Топ комментарии
+7
тут вже показували реальний приклад її застосування, де ви були?
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26.02.2025 17:09
+4
Догану Сухаревському, що не звітує кожного вечора на "Цензорі" про використання лазерної зброї! От, рлзбійник! (с) 😡😡😡
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26.02.2025 17:15
+1
85% враження техніки ворога і живої сили це дрони.Це не просто суха статистика,це вкотре доводить що потрібно виробництво дронів поставити по повній програмі.Це вкотре доводить що не потрібно закидати людей як м'ясо щоб ми втрачали бійців.
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26.02.2025 17:50
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А де розпіарена "лазерна" зброя? Чи попіздєлі і хвате, сурову реальність ніхто не відміняв?
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26.02.2025 17:07 Ответить
тут вже показували реальний приклад її застосування, де ви були?
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26.02.2025 17:09 Ответить
в туалеті
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26.02.2025 17:12 Ответить
Спорожнився?
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26.02.2025 17:14 Ответить
Та цієї ночі ховався від шахедів, які збивали все тими ж самими старенькими автоматами і кулеметами
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26.02.2025 17:46 Ответить
Догану Сухаревському, що не звітує кожного вечора на "Цензорі" про використання лазерної зброї! От, рлзбійник! (с) 😡😡😡
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26.02.2025 17:15 Ответить
Як де? На ФПВ дронах!
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26.02.2025 18:51 Ответить
а куди їх 2 мільйона дівати
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26.02.2025 17:11 Ответить
по три штуки на одного пехотинца
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26.02.2025 18:10 Ответить
85% враження техніки ворога і живої сили це дрони.Це не просто суха статистика,це вкотре доводить що потрібно виробництво дронів поставити по повній програмі.Це вкотре доводить що не потрібно закидати людей як м'ясо щоб ми втрачали бійців.
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26.02.2025 17:50 Ответить
 
 