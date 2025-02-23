Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем, - Сырский
Украина стала первой в мире страной, которая создала Силы беспилотных систем.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.
"Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем", - заявил он.
По его данным, в течение 2024 года Силы беспилотных систем Украины поразили 377 целей на территории России.
"Бьем вглубь РФ уже на 1700 км. И это расстояние постоянно увеличивается", - добавил Сырский.
Ранее сообщалось, что за полгода существования Силы беспилотных систем провели более 220 операций по глубинному поражению противника на территории РФ.
Топ комментарии
+8 Тарзан Кравченко
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+5 Юрій Вінгорськи
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+2 Магирус
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Продовження до заголовку: "які дуже успішно використовує кацапія."
ЗСУ, створили сили безпілотних систем, хлопці це зробили...
а ми сплачували податок (розтаможку) в державу, за дрони та комплектуючі
які завозили за гроші які скидали громадяни!!! не держава!!!
а Україна, держава, взяла все під контроль і дала дозвіл створення вже майже готого проєкту
ось все що зробила Україна
Сили безпілотних систем засновані 06.02.24 року