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Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем, - Сырский

Сырский о Силах беспилотных систем

Украина стала первой в мире страной, которая создала Силы беспилотных систем.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем", - заявил он.

По его данным, в течение 2024 года Силы беспилотных систем Украины поразили 377 целей на территории России.

"Бьем вглубь РФ уже на 1700 км. И это расстояние постоянно увеличивается", - добавил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать, - Сырский

Ранее сообщалось, что за полгода существования Силы беспилотных систем провели более 220 операций по глубинному поражению противника на территории РФ.

Автор: 

Александр Сырский (641) Силы беспилотных систем (123)


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Топ комментарии
+8
ага.памятаєм весільні дрони рєзнікова.все створив народ своєю впертістю і працьовитістю.всупереч а не завдяки владі.
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23.02.2025 15:44 Ответить
+5
пісдьож!!!!
ЗСУ, створили сили безпілотних систем, хлопці це зробили...
а ми сплачували податок (розтаможку) в державу, за дрони та комплектуючі
які завозили за гроші які скидали громадяни!!! не держава!!!
а Україна, держава, взяла все під контроль і дала дозвіл створення вже майже готого проєкту
ось все що зробила Україна

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23.02.2025 15:50 Ответить
+2
І що ви пропонуєте? Нічого не створювати? В тому-то і справа, що не ми копіюємо у них, а вони в нас
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23.02.2025 15:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ага.памятаєм весільні дрони рєзнікова.все створив народ своєю впертістю і працьовитістю.всупереч а не завдяки владі.
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23.02.2025 15:44 Ответить
Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем, - Сирськй Джерело: https://censor.net/ua/n3537435

Продовження до заголовку: "які дуже успішно використовує кацапія."
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23.02.2025 15:47 Ответить
І що ви пропонуєте? Нічого не створювати? В тому-то і справа, що не ми копіюємо у них, а вони в нас
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23.02.2025 15:51 Ответить
Є таке прислів'я: "Не можеш срать, не мучай жопу". Якщо не маєте можливостей розбудувати це на величезні об'єми, то не пускайти свої ідіотські висери за свої супер безпілотні системи в медіа. Кацапи моніторять інтернет і роблять все в десятки, а то і сотні разів краще.
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23.02.2025 16:07 Ответить
До кого Ви звертаєтеся? Ви з позаминулого сторіччя вискочили? То треба взагалі нічого не створювати. Мабуть і Ф-16 не треба було створювати, бо моніторять же 😁😁😁
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23.02.2025 16:47 Ответить
Якби вони так копіювали відступи...
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23.02.2025 16:07 Ответить
пісдьож!!!!
ЗСУ, створили сили безпілотних систем, хлопці це зробили...
а ми сплачували податок (розтаможку) в державу, за дрони та комплектуючі
які завозили за гроші які скидали громадяни!!! не держава!!!
а Україна, держава, взяла все під контроль і дала дозвіл створення вже майже готого проєкту
ось все що зробила Україна

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23.02.2025 15:50 Ответить
100%
Сили безпілотних систем засновані 06.02.24 року
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23.02.2025 16:21 Ответить
Коли державні ракетні програми в дупі, а цілі на території ворога вражати потрібно, то вихід тільки один-безпілотники.
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23.02.2025 15:53 Ответить
не Україна, а українські волонтери!!!!!!
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23.02.2025 16:00 Ответить
Ще мільярд дерев
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23.02.2025 16:08 Ответить
Потужно, все як любить смарагдовий
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23.02.2025 16:16 Ответить
Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем, - Сирськй, як би ще закуповували безпілотники з нормальною, сине дешевою оптикою, то можна було б похвалитися чимось. І що б ми робили без тих безпілотних систем, якбитнемвійна? Багато країн світу з нормальними владами живуть без цих систем.
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23.02.2025 16:54 Ответить
тварожнікав, ти б краще на фронті щось робив, чим пздіти.
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23.02.2025 17:04 Ответить
 
 