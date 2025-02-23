Украина первой в мире создала Силы беспилотных систем, - Сырский

Украина стала первой в мире страной, которая создала Силы беспилотных систем.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время выступления на форуме "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы первыми в мире создали Силы беспилотных систем", - заявил он.

По его данным, в течение 2024 года Силы беспилотных систем Украины поразили 377 целей на территории России.

"Бьем вглубь РФ уже на 1700 км. И это расстояние постоянно увеличивается", - добавил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВС РФ хотят захватить всю Украину. Наша задача - воевать, - Сырский

Ранее сообщалось, что за полгода существования Силы беспилотных систем провели более 220 операций по глубинному поражению противника на территории РФ.