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Посол Украины в Израиле Корнийчук: Ось Россия-Иран-КНДР угрожает не только Украине, но и Европе. Пора пересмотреть все форматы безопасности

Евгений,Корнийчук

Угроза для Украины и всей Европы, исходящая от военно-политического альянса Россия-Иран-Северная Корея, требует срочного пересмотра механизмов безопасности.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время встречи руководителей дипломатических представительств европейских стран, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие было организовано Миссией ЕС в Израиле по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Корнийчук отметил, что за три года войны Украина доказала свою способность бороться за независимость и суверенитет, однако ежедневно платит за это высокую цену.

"Россия, заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, и именно сейчас пришло время максимально пересмотреть все форматы безопасности для укрепления возможностей европейских демократий в противостоянии оси зла", - подчеркнул дипломат.

Посол также поблагодарил европейских партнеров за неизменную поддержку Украины и общее видение справедливого мира.

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Автор: 

Иран (1773) КНДР (1189) Корнийчук Евгений (136) россия (95352) война в Украине (3459) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+8
Ізраїль нам не союзник. Вони завжди голосують за рашистів.
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27.02.2025 15:14
+3
Тепер це вже ось росія-Іран-КНДР-США!
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27.02.2025 15:20
+3
він посол в ізраїлі ..от і нехай займається справами в ізраїлі..що дуже кепські
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27.02.2025 15:23
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Мантра
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27.02.2025 15:14 Ответить
Ізраїль нам не союзник. Вони завжди голосують за рашистів.
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27.02.2025 15:14 Ответить
А до чого тут Ізраїль?😳
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27.02.2025 15:15 Ответить
Посол України в Ізраїлі Корнійчук: Джерело: https://censor.net/ua/n3538286
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27.02.2025 15:16 Ответить
Ну так наш посол звернувся до європейських лідерів. Просто він посол в Ізраїлі але звернення ж було до Європи
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27.02.2025 15:17 Ответить
він посол в ізраїлі ..от і нехай займається справами в ізраїлі..що дуже кепські
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27.02.2025 15:23 Ответить
Так в нас вони займаються всі чим попало аби потужно, он головний розвідник сьогодні пів дня вангує.
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27.02.2025 15:34 Ответить
ну нехай до ЄС звертається сексологиня та психотерапевт (по сумісництву послиця в Болгарії) Олеся Ілащук
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27.02.2025 15:31 Ответить
Ізраїль завжди голосує за США, те що зараз ті приєдналися до рашистів то вже інша справа. До того ж, так само Україна голосує за арабів бо не хоче йти проти ЄС.
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27.02.2025 15:49 Ответить
А ізраільтяни кричать: "Україна нам не союзник, бо вона завжди голосує проти Ізраіля та підтримує палестинських дикунів". І, на жаль, вони праві..
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27.02.2025 18:15 Ответить
за безпековий формат зрозуміло та вісь зла зрозуміло
а от чи поїде бі-бі нетаньяху до свого друга @уйла на святкування 09 травня?
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27.02.2025 15:15 Ответить
Тепер це вже ось росія-Іран-КНДР-США!
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27.02.2025 15:20 Ответить
Китай-КНДР-росія-Иран-США
Забули хитромордих
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27.02.2025 16:40 Ответить
Ось так значить, вісь перетворилася на ось...
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27.02.2025 15:24 Ответить
На жаль вже не вісь, а чотирикутник, чи п'ятикутник. Залишилися личенні кроки до оформлення блоку диктаторів на чолі із США - Рашка, Кітай, КНДР та Іран
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27.02.2025 15:36 Ответить
Политика Израиля практически всегда была сродни флюгеру, так что, Украина должна отвечать ему тем же, есть отношения ну и ладно.
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27.02.2025 18:34 Ответить
 
 