Посол Украины в Израиле Корнийчук: Ось Россия-Иран-КНДР угрожает не только Украине, но и Европе. Пора пересмотреть все форматы безопасности

Угроза для Украины и всей Европы, исходящая от военно-политического альянса Россия-Иран-Северная Корея, требует срочного пересмотра механизмов безопасности.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время встречи руководителей дипломатических представительств европейских стран, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие было организовано Миссией ЕС в Израиле по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Корнийчук отметил, что за три года войны Украина доказала свою способность бороться за независимость и суверенитет, однако ежедневно платит за это высокую цену.

"Россия, заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, и именно сейчас пришло время максимально пересмотреть все форматы безопасности для укрепления возможностей европейских демократий в противостоянии оси зла", - подчеркнул дипломат.

Посол также поблагодарил европейских партнеров за неизменную поддержку Украины и общее видение справедливого мира.

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