Посол Украины в Израиле Корнийчук: Ось Россия-Иран-КНДР угрожает не только Украине, но и Европе. Пора пересмотреть все форматы безопасности
Угроза для Украины и всей Европы, исходящая от военно-политического альянса Россия-Иран-Северная Корея, требует срочного пересмотра механизмов безопасности.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время встречи руководителей дипломатических представительств европейских стран, информирует Цензор.НЕТ.
Мероприятие было организовано Миссией ЕС в Израиле по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Корнийчук отметил, что за три года войны Украина доказала свою способность бороться за независимость и суверенитет, однако ежедневно платит за это высокую цену.
"Россия, заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы, и именно сейчас пришло время максимально пересмотреть все форматы безопасности для укрепления возможностей европейских демократий в противостоянии оси зла", - подчеркнул дипломат.
Посол также поблагодарил европейских партнеров за неизменную поддержку Украины и общее видение справедливого мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а от чи поїде бі-бі нетаньяху до свого друга @уйла на святкування 09 травня?
Забули хитромордих