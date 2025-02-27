Путин: "Первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды"

Российский диктатор Владимир Путин похвалил действующую администрацию США при президентстве Дональда Трампа за диалог с РФ, который якобы вселяет "определенные надежды".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, контакты с администрацией Трампа вселяют надежды, поскольку есть "встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений".

"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", - заявил Путин.

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Глава Кремля говорит, что такие клише "начали разваливать изнутри само западное сообщество".

"Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется во время внутриполитических событий в этих странах", - утверждает он.

"Некоторые западные элиты не приветствуют диалог РФ и США и пытаются сорвать его. Такие попытки должны быть пресечены всеми средствами", - добавил Путин.

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Кроме того, Путин поручил "принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы" и увеличивать прикрытие рубежей "на опасных направлениях".