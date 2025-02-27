РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8803 посетителя онлайн
Новости
2 604 21

Путин: "Первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды"

Путин похвалил администрацию Трампа за первые контакты с Россией

Российский диктатор Владимир Путин похвалил действующую администрацию США при президентстве Дональда Трампа за диалог с РФ, который якобы вселяет "определенные надежды".

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление цитируют российские пропагандистские СМИ.

По его словам, контакты с администрацией Трампа вселяют надежды, поскольку есть "встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений".

"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", - заявил Путин.

Читайте также: Путину придется пойти на уступки на переговорах, - Трамп

Глава Кремля говорит, что такие клише "начали разваливать изнутри само западное сообщество".

"Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется во время внутриполитических событий в этих странах", - утверждает он.

"Некоторые западные элиты не приветствуют диалог РФ и США и пытаются сорвать его. Такие попытки должны быть пресечены всеми средствами", - добавил Путин.

Читайте также: Путин попытается достичь на мирных переговорах того, чего не смог в войне, - глава МИД Латвии Браже

Кроме того, Путин поручил "принять серьезные дополнительные меры для защиты государственной границы" и увеличивать прикрытие рубежей "на опасных направлениях".

Автор: 

путин владимир (31203) россия (95352) США (26381) Трамп Дональд (5075)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Дожилися - вже и путло Трампа нахвалює
показать весь комментарий
27.02.2025 15:46
+6
показать весь комментарий
27.02.2025 15:44
+5
@уйло! палиш контору ти ж все ж як ніяк вчився на гебіста
твої пропагандони вже їпанулися з наративів від "воюємо з США та усім НАТО" до "конструктивного діалогу з США"
показать весь комментарий
27.02.2025 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.02.2025 15:44 Ответить
@уйло! палиш контору ти ж все ж як ніяк вчився на гебіста
твої пропагандони вже їпанулися з наративів від "воюємо з США та усім НАТО" до "конструктивного діалогу з США"
показать весь комментарий
27.02.2025 15:44 Ответить
ну прям галубкі!
показать весь комментарий
27.02.2025 15:45 Ответить
Дожилися - вже и путло Трампа нахвалює
показать весь комментарий
27.02.2025 15:46 Ответить
пуйло не похвалив, а лизнув - і лизнув так глибоченько....
показать весь комментарий
27.02.2025 15:46 Ответить
Отож бо. Зустрінуться незабаром два ідіота. Резідент ФСБ "Недопалок" зі своїм агентом "Красним"
показать весь комментарий
27.02.2025 15:49 Ответить
перший у кдб/фсб він із поганялом "міль" наче був
"недопалок" це вже в мерії підера приклеїлося, але не по лінії контори
показать весь комментарий
27.02.2025 15:53 Ответить
Гебні колишної не буває. Але міль українською якось не те
показать весь комментарий
27.02.2025 17:36 Ответить
слів з пісні не викинеш

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C
показать весь комментарий
27.02.2025 17:46 Ответить
За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:53 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2025 15:56 Ответить
навіть якщо трамп насере пуйлу на голову, він буде казати "Фсьо идьот по плану" та про "наши побьєди по всєм фронтам"
показать весь комментарий
27.02.2025 15:59 Ответить
💯
показать весь комментарий
27.02.2025 16:01 Ответить
США+Китай+ЕС это больше половины мировой экономики. У расеи меньше 2%.
Думаем🤔
показать весь комментарий
27.02.2025 16:01 Ответить
Потрібно скласти? Або про що думати? 52,5% правильно?
показать весь комментарий
27.02.2025 17:09 Ответить
та це вже було. жирик аж шампанське пив за пабєду Трампа і за розподіл міра між кацапами і американцями. )
показать весь комментарий
27.02.2025 16:20 Ответить
тоді шампань авансом була
а зараз - цьомки-помки, теревені, готуються до обнімашок
але донні ще той махінатор-аферист на досвіді
наїпе @уйла. затягне поглибше в обійми та наїпе
показать весь комментарий
27.02.2025 16:28 Ответить
навпаки
показать весь комментарий
27.02.2025 17:48 Ответить
що ж ти, паскудний твій тельбух, так рідко всрався.... то попіл з них, то надії вони в тебе всіляють.... ти вже визначись якось, а то холуї не знають, як і кого облизувати...
показать весь комментарий
27.02.2025 17:21 Ответить
Перша надія, що ти здохнеш Вова.
Друга, що Трамп піде через імпічмент, якщо перша надія не справдиться.
показать весь комментарий
27.02.2025 17:33 Ответить
Рано или поздно эти два параноика будут выцарапывать друг друга глаза и рвать глотки, запомните, это обязательно будет.
показать весь комментарий
27.02.2025 18:36 Ответить
 
 