Путину придется пойти на уступки на переговорах, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину придется пойти на уступки на переговорах по завершению войны, которую РФ начала против Украины.
Об этом американский лидер сказал во время заседания кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ.
Американского лидера спросили, придется ли российскому диктатору Владимиру Путину идти на уступки во время переговоров по завершению вторжения России в Украину. На что Трамп ответил, что "да".
"Он это сделает. Ему придется. И я думаю, я верю, что благодаря тому, что нас избрали, эта война закончится. И я также верю, что если бы нас не избрали, если бы эта администрация не победила на выборах с большим преимуществом, война продолжалась бы еще долго", - сказал глава Белого дома.
Также Трамп назвал Путина "очень умным, но очень хитрым человеком".
Кроме этого, президент США заявил, что если бы его не выбрали, то Путин "просто продолжил бы идти через Украину, и за определенный период времени много людей было бы убито".
"Если бы я не победил на выборах, он (Путин. - Ред.) бы продолжил наступление на Украину. Впоследствии погибло бы много людей", - сказал Трамп.
Напомним, что Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.
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Він і продовжує. Росія робить те що й робила зате Україні ще більше зв'язали руки.
Ох'уєнно уй'обок припинив війну...
Який дешевий театр (цирк на дроті!)
вже на укр перейшла )
Каким нужно быть циником и идиотом, чтобы предлагать жертве, вместо требований справедливости и наказания виновных, идти ещё на компромиссы?
Те, у кого есть мозги, а таких очень мало на Земле, понимают, что если человечество пойдёт на поводу у этих негодяев и циников, то жить всем осталось всего ничего.
Самые умные из "патриотов" громче всех топят к борьбе, но почему то делают это из Европы, Америки и т.п. Вы из окопа пишете или тролите?
Україну поділили цілком узгоджено і сплановано. На жаль для нас...
"Тому що у моїй ментальності, у моїй особистій культурі, у моєму мозку я закінчив війну." (c)
https://www.youtube.com/watch?v=ZmX8RVz4dZ8
хочу посмотреть как ху.ло будет либезить, либо Трампон вытрет со рта белый "майонез"
"Піти на поступки" в рамках міжнародного законодавства та міжнародно визнаних кордонів держав чи в рамках конституції московії?
"Якби я не переміг на виборах, він (Путін, - ред.) би продовжив наступ на Україну." Джерело: https://censor.net/ua/n3538152
Ну, по-перше, ти вже був Президентом, коли московитські солдати топтали українську землю. Чого ж тоді не припинив?
А по-друге, те, що зараз робить цей рудий нарцис, лише відтерміновує те саме "продовження наступу" до наступних виборів чи його імпічменту.
З тима темпами і об'ємами допомоги від США - скільки ще протримається Україна ?
хитраяидиотская игра, то продать миру и украинцам за уступку что рф не пойдут дальше думаю не получится, так что же мы можем получить, например в обмен за ту же Суджу, правда она слишком маленькая...
2. здається, путін навіть на це не готовий: він замість того, щоб побудувати людям туалети на росії, під нуль випускає ракети по Україні та містам-мільйонникам. Гадаєте, цей маніяк зупиниться, якщо його попросять?
3. жаль що довб**** трамп цього не розуміє, ще й в захваті від особи маніяка.
Весь світ напружив мізки від почутого абсурду...... аааа що воно хотіло цим сказати... ?
Це максимум на що ЗСУ погодится , а суб"єктом в Україні є виключно ЗСУ , а будь хто , будь що інше - ніхто й звати його ніяк .
Саме це не розуміють не тільки ********* , але й трампісти : що ніякий ЗЕ ніяких рішень про поступки не має ніякого права ...
Я знов півторюю , що якщо "будапештський меморандум" нічого не коштує , то й будь які майбутні карлячки йще меньшу ціну будуть мати .
<************ обнулив не тільки будь які запевнення кандидатів у ядерний клуб , він йще помножив на нуль цінність будь яких політичних угод будь кого з будь ким , а особисто з ним - без будь яких варіантів .
Це ***** розуміє це , а ось "підліток" Трамп йще з цим штофхнеться ... як колись Шоневтік починал з "надапростапєрєстатьстрєлять" , а ось в 2022 році підписав рішення ВР про заборону будь яких перемовин й контактів зі злочинцем *****м .