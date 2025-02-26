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Новости Президент Трамп Мирный план Трампа
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Путину придется пойти на уступки на переговорах, - Трамп

Трамп говорит, что Путин будет вынужден пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину придется пойти на уступки на переговорах по завершению войны, которую РФ начала против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время заседания кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ.

Американского лидера спросили, придется ли российскому диктатору Владимиру Путину идти на уступки во время переговоров по завершению вторжения России в Украину. На что Трамп ответил, что "да".

"Он это сделает. Ему придется. И я думаю, я верю, что благодаря тому, что нас избрали, эта война закончится. И я также верю, что если бы нас не избрали, если бы эта администрация не победила на выборах с большим преимуществом, война продолжалась бы еще долго", - сказал глава Белого дома.

Читайте также: Украине придется забыть о НАТО, - Трамп

Также Трамп назвал Путина "очень умным, но очень хитрым человеком".

Кроме этого, президент США заявил, что если бы его не выбрали, то Путин "просто продолжил бы идти через Украину, и за определенный период времени много людей было бы убито".

"Если бы я не победил на выборах, он (Путин. - Ред.) бы продолжил наступление на Украину. Впоследствии погибло бы много людей", - сказал Трамп.

Напомним, что Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

Читайте также: Трамп о санкциях против России: Пока не снимаем, но когда-нибудь рассмотрим

Автор: 

переговоры (4913) путин владимир (31203) Трамп Дональд (5075) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+27
манера висловлюватися - на рівні бога: "Я бог, цілуйте мої підошви, і дякуйте, що я створив вас."
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26.02.2025 21:09
+27
Якби я не переміг на виборах, він (Путін, - ред.) би продовжив наступ на Україну...

Він і продовжує. Росія робить те що й робила зате Україні ще більше зв'язали руки.
Ох'уєнно уй'обок припинив війну...
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26.02.2025 21:16
+25
Одні прийшли вбивати інші хочуть жити, - який між ними може бути компроміс?
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26.02.2025 21:11
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манера висловлюватися - на рівні бога: "Я бог, цілуйте мої підошви, і дякуйте, що я створив вас."
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26.02.2025 21:09 Ответить
Якби я не переміг на виборах, він (Путін, - ред.) би продовжив наступ на Україну...

Він і продовжує. Росія робить те що й робила зате Україні ще більше зв'язали руки.
Ох'уєнно уй'обок припинив війну...
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26.02.2025 21:16 Ответить
Так ви праві, але ми теж божі діти, так каже Біблія, республіканці вони ж релігійні як і ми
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27.02.2025 11:25 Ответить
ага, поступки про які Х-ло вже погодився - "поки" не нападати на Україну, в обмін на території!

Який дешевий театр (цирк на дроті!)
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26.02.2025 21:09 Ответить
Які поступки? Путінський хотелки? Ну і ДБл.
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27.02.2025 08:46 Ответить
Часть ресурсов уступить..
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27.02.2025 09:03 Ответить
Одні прийшли вбивати інші хочуть жити, - який між ними може бути компроміс?
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26.02.2025 21:11 Ответить
Не вбивати , а підкорити !
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26.02.2025 21:22 Ответить
Щоб когось підкорити, треба спочатку когось вбити. Це взаємопов'язані речі.
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26.02.2025 21:30 Ответить
Як ти можеш підкорити вбитого ?
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26.02.2025 21:31 Ответить
Підкорять тих кого вбитий захищав.
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26.02.2025 21:52 Ответить
Одних підкорять, діти стануть кацапами - майбутнім наповненням шторм зю, мільйона 3 вб'ють...
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26.02.2025 21:33 Ответить
о..болотна істота Світлана )

вже на укр перейшла )
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26.02.2025 21:22 Ответить
У плані заморожених грошей можливо, які путлер вже скинув з рахунків.
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26.02.2025 21:10 Ответить
megalomania...MAGA...співзвучно...
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26.02.2025 21:14 Ответить
Все те, кто пишут о каких-то компромиссах со стороны Украины ,это наши враги и враги всего человечества.

Каким нужно быть циником и идиотом, чтобы предлагать жертве, вместо требований справедливости и наказания виновных, идти ещё на компромиссы?

Те, у кого есть мозги, а таких очень мало на Земле, понимают, что если человечество пойдёт на поводу у этих негодяев и циников, то жить всем осталось всего ничего.
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26.02.2025 21:15 Ответить
В жизни всегда есть место для подвига! Но лучше держаться подальше от этого места...

Самые умные из "патриотов" громче всех топят к борьбе, но почему то делают это из Европы, Америки и т.п. Вы из окопа пишете или тролите?
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27.02.2025 09:22 Ответить
Если бы не наша помощь Украине и украинцам, то вы давно бы сидели в раше у параши, если уже не сидите.
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27.02.2025 18:11 Ответить
Людство вже давно пішло в них "на поводу". Китай, Індія, вся Латинська Америка, арабські країни, Африка... А чому? Бо в людства на першому місці - фінансові ресурси. І війна в Україні - це теж про гроші. Профіт будуть мати усі, окрім простих українців - це і кацапи, які забрали Донбас з його ресурсами і Приазов'я, де є великі поклади рідкоземельних металів. Окрім цього, роль путіна у світі тільки зросла за цей період (самміт БРІКС в Казані). Це і американці, які теж добряче поживляться тепер з українських земель, та ще й ВПК своє за рахунок нас підняли. Це і Європа, яка спокійно продовжить торгувати з Рашею, так ще й отримала мільйони дешевих робочих рук з України у виді біженців.
Україну поділили цілком узгоджено і сплановано. На жаль для нас...
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27.02.2025 11:16 Ответить
На які поступки має йти військовий злочинець, з яким можна говорити лише батогом? Поступки кому? За що? З якою метою?Трамп є таким злочинцем проти територіальної цілосності України як і *****. Він спільник *****. Відвертий і цинічний. То вкого тепер "ленд-ліз"? Схоже у ***** від Трампа... Я вже майже готовий повірити в "конспірологічний вкид", що він "агент Краснов", завербований КДБ в 1987 році.
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26.02.2025 21:15 Ответить
Я ніколи й не сумнівався, що Патрушев щасливий власник пікантного трампорно з баньки в Підмосков'ї.
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26.02.2025 22:18 Ответить
Трамп відмивав гроші кацапської мафії. Коли всі банки Америки відмовили цьому аферисту (6 банкрутств!!! і неповернення кредитів) саме кацапи з Луб'янки відкрили йому "кредитну лінію". Якась там "банька в Підмосков'ї" це пригода якою можна пишатись. Вона нічим аферисту не загрожує, а от відмивання мафіозних грошей, просування в політику і в керівництво країною за кацапського сприяння і під диктування з москви, фінансування і інформаційне забезпечення на рівні "кожної праски" о це вже серйозно. Тягне на смертну кару через інєкцію за законами США.
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26.02.2025 23:38 Ответить
У нас що , уже війна закінчилася , ніякого наступу немає ? Що за маячня ? Якби я не переміг на виборах, він (Путін, - ред.) би продовжив наступ на Україну. Згодом загинуло б багато людей", - сказав Трамп.
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26.02.2025 21:15 Ответить
це просто потік свідомості ..як у Зенелоха
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26.02.2025 21:23 Ответить
"Це ж вже було!" (с)
"Тому що у моїй ментальності, у моїй особистій культурі, у моєму мозку я закінчив війну." (c)
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26.02.2025 23:12 Ответить
Трамп говорить і думає більш глобально, ніж ми з вами. Для нього це все вже "закінчилося", бо скоріш за все, вони вже там все вирішили і поділили. А те, що ще умовний місяць чи два бойові дії будуть тривати (до їх повної заморозки), для нього великого значення це не має. Те, що за ці пару місяців загине і стане каліками ще порядка 10-20 тисяч українців, це знаєте, для них усіх (для "великих світу цього") як для нас калюжі на землі після грози: опади то вже закінчилися, а калюжі через якийсь час висохнуть...
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27.02.2025 11:26 Ответить
Мда ...не весело . Вчора розмовляли з родиною що в Канаді з 90х років , Трамп готується до вторгнення в Канаду , там уже пішли сепаратистські рухи , як колись у нас на Донбасі . Третя світова без гальм , на повному ходу .
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27.02.2025 12:44 Ответить
Ми дзвонили їм після ось цього відео , що було тут на цензорі . Вони підтвердили що так і є, а навіть гірше .
https://www.youtube.com/watch?v=ZmX8RVz4dZ8
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27.02.2025 12:48 Ответить
давай дави кремлевскую гадину, посмотрим как он прогнется ..

хочу посмотреть как ху.ло будет либезить, либо Трампон вытрет со рта белый "майонез"
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26.02.2025 21:16 Ответить
На які поступки ? Київ не буде вимагати ? і Трамп це видасть за велику поступку пуйла ?
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26.02.2025 21:16 Ответить
... огласите весь список желаний, пжлста...
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26.02.2025 21:17 Ответить
Сайдемся па середіне.
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26.02.2025 21:18 Ответить
Так я давно вже казав - Корейській варіант закінчення війни 1953 року - демаркаційна лінія ( державний кордон ) по лінії фронту де -юре ,а де-факто - поділ сфер впливу між США і рашкою по тій самій лінії фронту , ось такі от реалії . І не потрібно мені тут молоти гівномарафонівську маячню про перемогу і кордони 91 року ,вже був контрнаступ в 2023 і чим він закінчився ?
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26.02.2025 21:20 Ответить
Сам марафон дивися і приписуєш це комусь. Тут немає ніяких сфер впливу, а зливання агентом москви трампом заручниці України в російську каналізацію. Кордон та захист кордону американський посіпака путіна не збирається робить. Чи в тебе в очах потемніло?
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26.02.2025 21:25 Ответить
Так пожалійся в ООН ,що ми такі бідні і нещасні , для чого тут цю маячню писати.
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26.02.2025 21:31 Ответить
Маячня і неадекватність в тебе, петренко. Я теж памятаю радянський час. Ти не врахував деградацію америки.
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26.02.2025 21:44 Ответить
Ну живи і далі в своїй паралельній реальності ,не буду тобі заважати.
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26.02.2025 22:05 Ответить
Наступ 2023 зірвався бо про нього забагато говорили. Он про захід ЗСУ під Курськ мовчали і кацапи самі не знали що там коється
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27.02.2025 07:42 Ответить
Який Курськ ( до нього 100 км від Суджі ) , ЗСУ контролює крихітний Суджанський район ,який для рашки немає ніякого стратегічного значення ,а от Україна піймалась на кацапську дезу "про наступ на Суми " і перекинула туди найбоєздатніші частини з Донбасу ,але зайшовши на "Курщину" ЗСУ не виявили там ніякої "армії вторгнення " яка буцім-то збиралась захопити Суми ,там на той час були лише тилові частини строковиків , яких і взяли в полон ,про що кожен день розповідали на гівномарафоні ,але за цих півроку так званої "курської операції " Україна втратила набагато більші території на Донеччині і Харківщині ,ніж ті що контролює на "курщині ",і як це ще можна назвати як не безглуздий нарцисизм зєлі і сирника і що вони надалі робитимуть з цією "суджанською операцією " ( і це при умові ,якщо кацапи не витіснять ЗСУ на Сумщину)
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27.02.2025 16:32 Ответить
"Нас обрали" - це кого? Йухла, наприклад, ніхто не обирав - його призначив Єльцин, а далі були фальшування, залякування та фізичні знищення конкурентів.

"Піти на поступки" в рамках міжнародного законодавства та міжнародно визнаних кордонів держав чи в рамках конституції московії?

"Якби я не переміг на виборах, він (Путін, - ред.) би продовжив наступ на Україну." Джерело: https://censor.net/ua/n3538152

Ну, по-перше, ти вже був Президентом, коли московитські солдати топтали українську землю. Чого ж тоді не припинив?
А по-друге, те, що зараз робить цей рудий нарцис, лише відтерміновує те саме "продовження наступу" до наступних виборів чи його імпічменту.
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26.02.2025 21:20 Ответить
І тут Остапа понесло
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26.02.2025 21:20 Ответить
Ой млядь напугав свого членоликого хозяина...уступки ёпта...той аж всі рідкісні копалини України йому готовий під ліцензію віддати на ТОТ. А ваш віслюк все остальне їде підписант х*ев. Ось такі союзники в України за це млдь воювали щоб потім вас поділили фашисти сша і х*йлостана
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26.02.2025 21:21 Ответить
Просто питання - а як би , замість Трампа , перемогла Харіс - що б це дало Україні ...?
З тима темпами і об'ємами допомоги від США - скільки ще протримається Україна ?
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26.02.2025 21:25 Ответить
Це б дало те, що при владі в США була притомна людина, замість старого маразматичного агента Кремля...
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26.02.2025 21:45 Ответить
І чим ця "притомна людина" була б краща за Трампа ?
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26.02.2025 21:49 Ответить
Та всім...Гірше ніж кацапський рудий маразматичний клоун не може бути нічого і нікого 🤡
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26.02.2025 21:54 Ответить
"Та всім" не аргумент - чим конкретно ?
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26.02.2025 21:57 Ответить
Чим, чим? П_здою! З_їбав!
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26.02.2025 22:45 Ответить
Так само як і Байден казала б "Ми вас підтримуємо до перемоги " ,а переводячи на просту мову - воюйте до останнього українця і не морочте нам голови.
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26.02.2025 22:15 Ответить
В тім то і річ , що Бідон це казав , а Трамп хоче завершення війни !
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26.02.2025 23:27 Ответить
пока от тебя только один феерический *******!
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26.02.2025 21:26 Ответить
Пока все выглядит так, что договор про ископаемые будет подписан, и похоже это случится раньше чем я думал, Зе уже подтвердил что поедет в США. Потом, как я понимаю, будет нужна ратификация, а на этом этапе в истории нередко все стопорилось. Но если ратифицируют, возникает вопрос - что дальше, и на какие это уступки готова пойти рф, ведь сильно сомневаюсь, что они отдадут хотя бы Запорожскую область, коридор в Крым, не говоря уже какой вой начнется на болотах, если объявят об очередном "жесте доброй воли". Так чем же теоретически может поступится рф, может Херсонской...
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26.02.2025 21:41 Ответить
поступки в тому, що не будуть йти далі. Яка Херсонська??
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26.02.2025 23:46 Ответить
Написал же, теоретически, просто размышления: Трампон твердит уже не впервой, что сторонам придется пойти на уступки, и если это все не какая то хитрая идиотская игра, то продать миру и украинцам за уступку что рф не пойдут дальше думаю не получится, так что же мы можем получить, например в обмен за ту же Суджу, правда она слишком маленькая...
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26.02.2025 23:59 Ответить
харківську
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27.02.2025 00:19 Ответить
Кубань - це Україна (Д. Трамп)
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26.02.2025 21:44 Ответить
Як би в часи коли знищили Бен-Ладена президентом США був "трамбон" його б не вбили.бо він би з ним домовився.....
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26.02.2025 21:48 Ответить
Ну если трамп в Италии говорил про тесные отношения США и Италии еще со времен РИМСКОЙ ИМПЕРИИ то Иисус был бы жив тоже!
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26.02.2025 22:18 Ответить
Ви впевнені що Бен Ладана вбили? Труп ніхто не бачив... І це при тому що, як правило, великих злочинців США завжди демонструє мертвими. Ну щоб ніяких сумнівів не було і населення почувалось захищеним... І що справа Бен Ладана померла разом з ним? Аж ніяк! Сьогодні таліби разом з ****** правлять Афганістаном і готують новий джихад...
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26.02.2025 23:44 Ответить
мова іде не про вбивство , а про "вміння американської сьогоднішньої ганьби."(Трамп) домовлятися із всіми ,та так,щоб всю світову спільноту ввести в протиріччя,протистояння і недовіру один до одного з єдиною метою непогано на цьому нагріти руки...Хто заробляє на створеі хаосу і протиріччях- слуга лукавого
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27.02.2025 15:21 Ответить
Він мав на увазі, що путін віддасть частину України Польщі, частину Угорщини. Румунія поки що під питанням.
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26.02.2025 22:23 Ответить
Вибіг песик з будки та гавкає на хазяїна
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26.02.2025 23:46 Ответить
Слабоумный таМпон!!! зачем ботаксному, педофильному Шнырю вове идти на уступки, если у него есть ты и бенин, Оманский Дегенерат яйца которых находятся в кремле, один за черный бизнес в 80-90 года, шлюхи, наркота, продажа особняка в 2. 2 дороже его цены в момент его банкротства рашистскому олигарху ...ну а квновская шмара это вообще отдельный разговор, оно за 6 лет насидело на три пожизненных к стати три его киностудии с офшорами по сей день работают в ПИД,,,раше под крышей шефиров....так что Украине ни чего не светит с этими двумя игрушками бункерной крысы...
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27.02.2025 09:23 Ответить
1. мені здається, що єдина поступка, яку трамп вимагає у пітуна, це відмовити собі у задоволенні вбивати українців .

2. здається, путін навіть на це не готовий: він замість того, щоб побудувати людям туалети на росії, під нуль випускає ракети по Україні та містам-мільйонникам. Гадаєте, цей маніяк зупиниться, якщо його попросять?

 3. жаль що довб**** трамп цього не розуміє, ще й в захваті від особи маніяка.
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27.02.2025 10:19 Ответить
как вообще с этим идиотом можно что-то подписывать? позор черту зеленскому и его г.вноп.дорам из кабмина
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27.02.2025 10:31 Ответить
Ооо дурень прокинувся і сів в крісло, камери журналістів почали роботу...
Весь світ напружив мізки від почутого абсурду...... аааа що воно хотіло цим сказати... ?
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27.02.2025 10:55 Ответить
Якийсь маразматичний бізнесмен надумав керувати майором кдб. Трамп хоча приблизно не знає що це за істоти.
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27.02.2025 11:02 Ответить
Мабуть Трамп знає більше ніж заброньовані глядачі марафону. В мого брата командира бмп Бредлі весь екіпаж набраний з бусифікованих пішов в сзч не доїхавши навіть до лінії зіткнення. Зараз його бригада виведена на доукомплектацію. Брат передає всім привіт і кличе доєднатись всіх бойових ухилянтів що виступають за продовження війни в його бригаду.
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27.02.2025 11:17 Ответить
Навіщо йти ***** "на поступки" якщо ви вже йому зарані пообіцяли все здати так як він і хотів.
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27.02.2025 11:19 Ответить
"І я думаю, я вірю, що....." - щось вже не так переконливо виглядає як оте "я закончу войну за 24 часа".. Мдаа.. Цього ідіота точно запам'ятають..
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27.02.2025 11:27 Ответить
Наступною заявою придурка, взавтра, буде: Нам потрібно підписати цю угоду, Америка поверне свої 500млрд$
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27.02.2025 11:32 Ответить
Без обміну частини курської області на лівий берег херсонщини нема сенсу будь що обговорювати -- я "взаємні поступки" ніяк інакше не сприймаю ...
Це максимум на що ЗСУ погодится , а суб"єктом в Україні є виключно ЗСУ , а будь хто , будь що інше - ніхто й звати його ніяк .

Саме це не розуміють не тільки ********* , але й трампісти : що ніякий ЗЕ ніяких рішень про поступки не має ніякого права ...
Я знов півторюю , що якщо "будапештський меморандум" нічого не коштує , то й будь які майбутні карлячки йще меньшу ціну будуть мати .

<************ обнулив не тільки будь які запевнення кандидатів у ядерний клуб , він йще помножив на нуль цінність будь яких політичних угод будь кого з будь ким , а особисто з ним - без будь яких варіантів .
Це ***** розуміє це , а ось "підліток" Трамп йще з цим штофхнеться ... як колись Шоневтік починал з "надапростапєрєстатьстрєлять" , а ось в 2022 році підписав рішення ВР про заборону будь яких перемовин й контактів зі злочинцем *****м .
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27.02.2025 13:52 Ответить
 
 