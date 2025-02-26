Путину придется пойти на уступки на переговорах, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину придется пойти на уступки на переговорах по завершению войны, которую РФ начала против Украины.

Об этом американский лидер сказал во время заседания кабинета министров, сообщает Цензор.НЕТ.

Американского лидера спросили, придется ли российскому диктатору Владимиру Путину идти на уступки во время переговоров по завершению вторжения России в Украину. На что Трамп ответил, что "да".

"Он это сделает. Ему придется. И я думаю, я верю, что благодаря тому, что нас избрали, эта война закончится. И я также верю, что если бы нас не избрали, если бы эта администрация не победила на выборах с большим преимуществом, война продолжалась бы еще долго", - сказал глава Белого дома.

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Также Трамп назвал Путина "очень умным, но очень хитрым человеком".

Кроме этого, президент США заявил, что если бы его не выбрали, то Путин "просто продолжил бы идти через Украину, и за определенный период времени много людей было бы убито".

"Если бы я не победил на выборах, он (Путин. - Ред.) бы продолжил наступление на Украину. Впоследствии погибло бы много людей", - сказал Трамп.

Напомним, что Трамп заявил, что Украина должна забыть о членстве в НАТО.

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