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Чиновница Черновицкой ОГА Атаманюк якобы унизила ветерана в переписке, потому что "он ей не ровня". Минветеранов отреагировало

В соцсети обнародовали якобы переписку первого заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации Алены Атаманюк, где она заявляет, что начальник управления по делам ветеранов Валерий Вивчарюк ей "не ровня, чтобы сидеть рядом с ней". Чиновница отрицает это.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации сперва рассказал пользователь Facebook Александр Соколовский.

В заметке говорится, что Атаманюк "написала одному из работников управления по вопросам ветеранской политики ОВА, что руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, потому что он не ее уровня".

Алена Атаманюк попала в скандал с оскорблением ветерана: что известно

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Как указывает Соколовский, Вивчарюк - доброволец, который защищал Украину в 2015-2016 годах и вернулся на фронт в 2022-м; бывший снайпер Сил специальных операций ВСУ.

Алена Атаманюк попала в скандал с оскорблением ветерана: что известно

Реакция самой Антонюк

Впоследствии чиновница отреагировала, заявив, что эта информация с обвинениями "не соответствует действительности" и является "продолжением информационной атаки" против нее, которая длится уже где-то 4 недели.

В комментарии "Суспільному" Алена Атаманюк сказала, что не оскорбляла ветерана в переписке. По ее мнению, скриншот или поддельный или сообщение вырвано из контекста.

Публикацию этого скриншота Атаманюк воспринимает как давление. В частности, говорит, что и раньше публиковались негативные сообщения о ней в анонимных каналах.

Относительно Валерия Вивчарюка, по словам Атаманюк, у них рабочие отношения.

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атаманюк,валерий,алена,овчарюк
Фото с совещания в Черновицкой ОВА, которое опубликовали несколько дней назад. Слева Валерий Вивчарюк, справа - Алена Атаманюк

Реакция ОВА

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил, что дал поручение безотлагательно начать служебное расследование в отношении Алены Атаманюк. Он заверил, что оно будет быстрым и объективным.

На данный момент Атаманюк отстранили от исполнения обязанностей.

"Заявление Алены Атаманюк на увольнение уже у меня на столе. Если правдивость скриншота подтвердится - она немедленно покинет свою должность", - добавил он.

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Что говорят в Министерстве ветеранов?

Министерство ветеранов Украины сообщило, что ожидает оперативных результатов служебного расследования.

"Ни одно должностное лицо не должно мерить граждан понятием "равенства" себе. Ветеран войны - приоритет для государства. Руководство Министерства по делам ветеранов высоко ценит работу Валерия Вивчарюка (Рекса) на занимаемой должности. Рекс - прекрасный пример ветерана, который продолжает служить государству, но уже на гражданской должности", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что находятся на связи с ветераном.

Алена Атаманюк попала в скандал с оскорблением ветерана: что известно

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взятка экс-главе Черновицкого облсовета: суд обязал предпринимателя перевести 15 млн грн на ВСУ

Автор: 

ветераны (1106) Министерство по делам ветеранов (232) Черновицкая область (25)


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Топ комментарии
+23
консерви "я вас туда нє пасилал" почали лопатись. Спочатку - самі тупі.
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27.02.2025 16:34
+19
її рівень - мінует за гривню.
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27.02.2025 16:29
+14
Удар з ноги та по єпалу буде дуже помічним!
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27.02.2025 16:33
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її рівень - мінует за гривню.
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27.02.2025 16:29 Ответить
Я правильно Вас розумію, що Ви мали на увазі не старинний французький танок, а так зване французьке кохання, що більш відоме як мі---нєт. Правда не знаю, хто захоче свій орган марати в такому лайні.
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27.02.2025 16:58 Ответить
а ще булінг і боулінг
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27.02.2025 18:08 Ответить
Давати своє сокровіще до рота такому ******? я б побрзгував
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27.02.2025 21:39 Ответить
Да не минет для нее сложно там извилину одну надо иметь а тут разве что вытирать оргАн после процессе
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27.02.2025 16:32 Ответить
антонюк-це зразок зеленої БИДЛОТИ,яке сидить в усіх рівнях цієї влади
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27.02.2025 16:50 Ответить
А ще тому що всі ці ОВА,РВА,та ж зелень назначає,їх не обирають,якби вибирали(всіх суддів,прокурорів,ментів ітд.) то була б надія що якийсь % були б пристойними.
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27.02.2025 19:30 Ответить
Удар з ноги та по єпалу буде дуже помічним!
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27.02.2025 16:33 Ответить
консерви "я вас туда нє пасилал" почали лопатись. Спочатку - самі тупі.
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27.02.2025 16:34 Ответить
це не то. це звичайний дитячий садок. вчилки недоклепали. та куди їм, вони самі недоклепані.
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27.02.2025 18:11 Ответить
Женіть уже на пенсію всіх "бабок *****". Ця стара кацапська шкапа ось копита відкине і всі зуби вже сточила. А туди ж - керувати, бо "возвисілась"... Тьфу...
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27.02.2025 16:36 Ответить
Хвора.
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27.02.2025 16:38 Ответить
Судячи по її фейсу гнида ще та. Нажаль в Україні їх як гною. Зустрічався сам не раз з такими потворами які гадають що вони голубої крові.
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27.02.2025 16:39 Ответить
Нехай викладе всю цю переписку сама, якщо її випадково вже не залишилося, відразу ясно що кіздить.
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27.02.2025 16:41 Ответить
Заспокойтеся, вона не це мала на увазі. Насправді ми всі їй (а точніше їм) не рівня, просто то вже так співпало, що саме ветеран під роздачу попав.
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27.02.2025 16:41 Ответить
а як же тоді "у рівноправній справедливій Україні - реальність"?
я вже щось заплутався нарахунок справделивості та України
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27.02.2025 16:47 Ответить
Я навіть не розумію, як такі питання можна ставити через 11 років після моменту, який ознаменував перехід від мерзенного живоття у диктатурі до достойного життя у демократичній країні рівних прав і обов'язків.
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27.02.2025 16:52 Ответить
оно як. зміна курсу. зрозуміло
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27.02.2025 16:53 Ответить
Курс все той же. Дизайн вказівників міняється.
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27.02.2025 17:02 Ответить
та я вже з кацапського "достойного" усе побачив
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27.02.2025 17:05 Ответить
Якщо людина дуже хоче щось побачити, вона побачить.
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27.02.2025 17:07 Ответить
та й кацапське "міняється" теж багато за що говорить
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27.02.2025 17:06 Ответить
Колись ми точно житимемо у світі, де срач на Цензорі обов'язково перевіряється по словнику Грінченка. І тоді важче буде виявити москальських агентів.
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27.02.2025 17:10 Ответить
агенти @уйлостану занадто зашифровані та словниками їх не виявити
мертвечук, шарій, кулініч, деркач, ківі та інші до прикладу - мова перфектна
питання в істині, а вона у кожного своя
а от якщо змінюється невпинно, то є питання
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27.02.2025 17:13 Ответить
В кого не змінюється, той швидко вибуває з гри. Хтось наприклад комсомольська активістка, а потім поборниця мови. Хтось ходить в МП, а потім активно просуває ПЦУ. Хтось на Майдані лупить протестувальників, а потім стає молодшим сержантом ЗСУ. А якби істина не змінювалася, то так би й були комсомолкою, співзасновником Партії Регіонів і гопником. Все відносно)
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27.02.2025 17:19 Ответить
теорія відносності до стійкості позиції відношення не має
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27.02.2025 17:43 Ответить
Регіонали в ВР сидять і ніхто навіть не шифрується
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22.03.2025 17:48 Ответить
Ти ба, ************ вважає шо вона гАлубих крАвЄй
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27.02.2025 16:42 Ответить
Нічого дивного - поведінка звичайного, середньостатистичного українського чиновника. Просто зазвичай так вони кажуть по очима, між собою та близькими, а тут сталась прикрість - хтось злив переписку. Результат теж передбачуваний - вона через півроку отримає підвищення, а зараз всі вираховують хто злив на сторону інфу, і його звільнять.
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27.02.2025 16:44 Ответить
Консервы хоть бы что поумнее придумали, а то как спалят на горячем так сразу ита все ипса и наклепы хы)
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27.02.2025 16:52 Ответить
можновладські хвойди бавляться з вогнем, втратили відчуття реальності, до якої їм натепер є можливість повернутися купою способів, яким вони не будуть раді.. якщо взагалі на щось будуть здатні після цього...
люди злі, знервовані, скалічені фізично і морально.. влада зебілів (чи будь-кого там), не випробовуйте долю..
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27.02.2025 16:54 Ответить
На панелі будеш своє право серед подібних до себе відстоювати. І так, він тобі не рівня він воїн, а ти шлюха.
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27.02.2025 16:55 Ответить
Я подивився фото і справді нерівня.Сидить поважного виду інтелігентний чоловік і біля нього якесь щуряче одоробло і виглядає так ніби її щойно прибили мішком по голові і воно вивчає а хто ж то зробив?
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27.02.2025 16:56 Ответить
А,чому воно "альона",а не Олена?
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27.02.2025 16:57 Ответить
тому що перефарбована "Какая разница". А якщо добре пошукати, то у неї дома можна кокошник, сарафан і зипун знайти. А в кишені зипуна георгіївська стрічка стопудово лежить.
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27.02.2025 17:08 Ответить
Пропоную, Атаманюк не лише звільнити, а направити пройти медичний вишкіл та потім у складі "Госпітальєрів", в зону проведення бойових дій, десь у район Покровська чи Вовчанська.
Там вона відчує рівність та побратимство.
Виховувати треба по факту. Окопи всіх вирівнюють!!!
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27.02.2025 17:00 Ответить
Альона, блд... далі можна не читати...
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27.02.2025 17:00 Ответить
А чому Шмигаля ветерани не пресують? Пенсії постановою 1 розділив "кому дам - кому не дам" ! Чи не на часі?
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27.02.2025 17:10 Ответить
Це плювок в обличчя усім ветеранам.
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27.02.2025 17:12 Ответить
Якщо це правда, то це просто жах... Рівня не рівня, це що таке?
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27.02.2025 17:15 Ответить
Вони думають що до посади відразу надається статус і мізки. Пам'ятаю як на початку 2000 роках один депутат, з середньою освітою, кричав на доктора наук, мовляв, що ти знаєш, я депутат і краще розбираюся в цих питаннях. Таке відчуття, що тільки дебіли можуть обіймати керівні посади
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27.02.2025 17:57 Ответить
Уявляєте, тепер отакі чиновниці, яким раніше дарували холодильник норд і відправляли в 55 на пенсію будуть "катувати" громадян до своїх 65! Це жах. Лютий капець...
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27.02.2025 17:19 Ответить
Це ж еліта, куди там ветеранам чи простим смертним до королівської особи.
таких на держслужбі 99%
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27.02.2025 17:23 Ответить
Що наголосували в 2019 - те і отримали.
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27.02.2025 18:08 Ответить
то менталітет азіатів, який нам дістався від совка, кожен хто потрапляє на державну слубжу заражається на протязі короткого часу вірусом презирства до лохів...
номенклатура нікуди не щезла.
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27.02.2025 18:25 Ответить
Тупе і малограмотне дівчисько .
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27.02.2025 17:45 Ответить
Знает весь двор, мой приговор - слуга народа.
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27.02.2025 18:07 Ответить
Когда я вернулся из АТО ,во всех гражданских учреждениях я слышал-"я тебя туда не посылал".я обычно агрессивно отвечал,но сейчас же понятно - пока есть бойцы ,вы можете жить и - с **** Воровать ( кто для этого ушел в политику). почему хотя бы сейчас нет уважения к войнам?
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27.02.2025 19:11 Ответить
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28.02.2025 08:06 Ответить
 
 