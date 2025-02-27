Чиновница Черновицкой ОГА Атаманюк якобы унизила ветерана в переписке, потому что "он ей не ровня". Минветеранов отреагировало

В соцсети обнародовали якобы переписку первого заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации Алены Атаманюк, где она заявляет, что начальник управления по делам ветеранов Валерий Вивчарюк ей "не ровня, чтобы сидеть рядом с ней". Чиновница отрицает это.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации сперва рассказал пользователь Facebook Александр Соколовский.

В заметке говорится, что Атаманюк "написала одному из работников управления по вопросам ветеранской политики ОВА, что руководитель управления Валерий Вивчарюк не может сидеть рядом с ней, потому что он не ее уровня".

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Как указывает Соколовский, Вивчарюк - доброволец, который защищал Украину в 2015-2016 годах и вернулся на фронт в 2022-м; бывший снайпер Сил специальных операций ВСУ.

Реакция самой Антонюк

Впоследствии чиновница отреагировала, заявив, что эта информация с обвинениями "не соответствует действительности" и является "продолжением информационной атаки" против нее, которая длится уже где-то 4 недели.

В комментарии "Суспільному" Алена Атаманюк сказала, что не оскорбляла ветерана в переписке. По ее мнению, скриншот или поддельный или сообщение вырвано из контекста.

Публикацию этого скриншота Атаманюк воспринимает как давление. В частности, говорит, что и раньше публиковались негативные сообщения о ней в анонимных каналах.

Относительно Валерия Вивчарюка, по словам Атаманюк, у них рабочие отношения.

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Фото с совещания в Черновицкой ОВА, которое опубликовали несколько дней назад. Слева Валерий Вивчарюк, справа - Алена Атаманюк

Реакция ОВА

Глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк сообщил, что дал поручение безотлагательно начать служебное расследование в отношении Алены Атаманюк. Он заверил, что оно будет быстрым и объективным.

На данный момент Атаманюк отстранили от исполнения обязанностей.

"Заявление Алены Атаманюк на увольнение уже у меня на столе. Если правдивость скриншота подтвердится - она немедленно покинет свою должность", - добавил он.

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Что говорят в Министерстве ветеранов?

Министерство ветеранов Украины сообщило, что ожидает оперативных результатов служебного расследования.

"Ни одно должностное лицо не должно мерить граждан понятием "равенства" себе. Ветеран войны - приоритет для государства. Руководство Министерства по делам ветеранов высоко ценит работу Валерия Вивчарюка (Рекса) на занимаемой должности. Рекс - прекрасный пример ветерана, который продолжает служить государству, но уже на гражданской должности", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что находятся на связи с ветераном.

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