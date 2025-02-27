Пребывание в плену РФ добавлено в перечень причин для установления инвалидности, - Минздрав

В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности. Теперь основанием может быть лишение личной свободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или получили другие повреждения здоровья в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что это основание для установления инвалидности распространяется как на гражданских лиц, так и на военнослужащих.

Для этого необходимо обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития громад и территорий Украины, а также пройти оценку состояния здоровья человека и ограничения по жизнедеятельности.

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По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена удалось вернуть 4 131 человека: это военнослужащие и гражданские.