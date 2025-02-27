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Пребывание в плену РФ добавлено в перечень причин для установления инвалидности, - Минздрав

Освобожденные из плена воины

В Украине расширили перечень причин для установления инвалидности. Теперь основанием может быть лишение личной свободы вследствие вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что люди, которые пережили незаконное содержание, пытки или получили другие повреждения здоровья в результате пребывания в плену, могут получить статус инвалидности и соответствующую государственную поддержку", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что это основание для установления инвалидности распространяется как на гражданских лиц, так и на военнослужащих.

Для этого необходимо обратиться в Комиссию по вопросам установления факта лишения личной свободы при Министерстве развития громад и территорий Украины, а также пройти оценку состояния здоровья человека и ограничения по жизнедеятельности.

Читайте также: Кабмин запретил направление лиц с инвалидностью на ВВК

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена удалось вернуть 4 131 человека: это военнослужащие и гражданские.

Автор: 

Минздрав (4899) пленные (2126) инвалидность (170)


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Топ комментарии
+7
Піде хвиля полонених тепер прокурорів 😸
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27.02.2025 18:12
+4
Потужно...
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27.02.2025 18:11
+4
прокурори ... раптово попали в полон десь під Києвом!
Випадково в живих залишилися, дякуючи Татарову, який вбив тих чеченів кадирівців...
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27.02.2025 18:19
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Потужно...
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27.02.2025 18:11 Ответить
Народили, дбли блд..
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27.02.2025 18:34 Ответить
Піде хвиля полонених тепер прокурорів 😸
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27.02.2025 18:12 Ответить
прокурори ... раптово попали в полон десь під Києвом!
Випадково в живих залишилися, дякуючи Татарову, який вбив тих чеченів кадирівців...
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27.02.2025 18:19 Ответить
Уявляю, скільки тепер з"явиться "звільнених з полону" чинуш, прокурорів, мєнтів та іншої наволочі. Простий же солдат-чорнороб, який насправді там побував, як завжди, буде роками це доводити...
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27.02.2025 18:39 Ответить
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27.02.2025 18:19 Ответить
Тобто, інвалідність даватимуть лише за те, що побув у полоні? Навіть, сказати нічого....
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27.02.2025 18:35 Ответить
Ну, слово "лише" - это ты перебрал. Ты побудь в плену рашки, а потом говори.
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27.02.2025 18:40 Ответить
Згоден. Але тут є питання. Це все нормально діє у правовій державі. В нас же буде, як завжди. Вже було тисячі випадків з УБД, яке першими отримували штабісти, які ближче 300 кілометрів до передової не були. Бійцям, які дійно воювали, доводилось місяцями доводити, що вони дійсно були на передовій. З чорнобильцями були такі ж історії. Більш, ніж впевнений, що і тут буде те ж саме.
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27.02.2025 18:51 Ответить
Тут просто прикол в том, что все психические диагнозы прописаны в МОЗ и прочих. И создавать отдельный пункт настолько же тупо, как одноногому каждый год ходить в МСЕК и подтверждать, что нога не отросла.
Не понятен вопрос о группе инвалидности - если в связи с пленом утрата конечности, то причём тут тогда сам факт плена, если есть статья о потере конечности?
Если психозы, депрессия и прочее - то снова таки, тут всё к псих.диспансеру.
Просто выдумывают очередную х*йню, вот и всё.

А по теме - говорится про плен рашки или про плен из-за действий рашки. Ведь к примеру, из-за действий рашки, у нас тцкуны и менты похищают людей, следовательно это плен из-за действий рашки. Шутка может и неудачная, но отражает факт
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27.02.2025 18:59 Ответить
В тому і справа. Впевнений, що різні чинуші і прокурори, які в полоні побувають лише на папері, отримають пожиттєво 1 групу. Звичайніі ж солдати, які насправді побували в полоні, отримають 3-тю, яку, до того ж, знімуть через рік.
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27.02.2025 19:11 Ответить
І це запитує ухилянт, до речі.
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27.02.2025 18:44 Ответить
Один уже звільнився.....😡
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27.02.2025 19:03 Ответить
 
 