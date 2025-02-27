Воздушные Силы успешно поразили российский пункт управления дронами в Нестерянке на Запорожье, - Генштаб

26 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно нанесли удар по пункту управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских захватчиков в н.п. Нестерянка Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Отмечается, что данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БпЛА ВС РФ.

"Смелые пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины будут продолжать уничтожать войска оккупантов, пока российская федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины", - отмечают в Генштабе.

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