Воздушные Силы успешно поразили российский пункт управления дронами в Нестерянке на Запорожье, - Генштаб
26 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно нанесли удар по пункту управления БпЛА 503-го мотострелкового полка 19-й мотострелковой дивизии 58-й армии российских захватчиков в н.п. Нестерянка Запорожской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Отмечается, что данный военный объект использовался противником для управления, хранения и обслуживания БпЛА ВС РФ.
"Смелые пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины будут продолжать уничтожать войска оккупантов, пока российская федерация не прекратит вооруженную агрессию против народа Украины", - отмечают в Генштабе.
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Amber
показать весь комментарий27.02.2025 18:51 Ответить Мне нравится 3
Urs
показать весь комментарий27.02.2025 19:08 Ответить Мне нравится 1
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