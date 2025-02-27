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Новости опрос в Армия+
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"Как вы работаете с боевым опытом?": опрос для военных запустили в "Армия+", - Минобороны

В Армия плюс запустили новый опрос об обмене боевым опытом

В приложении для военных "Армия+" запустили новый опрос об обмене боевым опытом, инициированный Министерством обороны и Управлением изучения и внедрения опыта Командования сухопутных войск.

Об этом сообщает оборонное ведомство, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что опрос поможет узнать, какие механизмы для обмена опытом существуют сейчас, можно ли считать их эффективными и какие стоит начать применять.

"Тема нового опроса в "Армия+" еще раз подчеркивает - невозможно представить изменения в армии без самих военных. А получение боевого опыта и его распространение среди других - тема, в которой мнение защитников и защитниц должно учитываться в первую очередь", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Опрос продлится две недели - до 13 марта. Он будет содержать 14 вопросов, ответы на них займут до 10 минут.

"Анализ боевого опыта помогает повысить эффективность ведения боевых действий и уменьшить риски для личного состава. Мы ожидаем, что опрос поможет определить лучшие практики, которые уже используются в войсках, и выявить проблемы, которые нужно устранить. Результаты лягут в основу обновленных подходов к сбору, обработке и распространению боевого опыта среди подразделений ВСУ", - отметил временно исполняющий обязанности заместителя Командующего Сухопутных войск Олег Гончарук.

В Минобороны напомнили, что опрос запустили в первой очереди сервисов приложения "Армия+". Всего проведено девять опросов, во время которых собрано 130 000 ответов от военных. Сейчас идет десятый - о национальной программе "Плюсы", и он уже стал одним из самых популярных с промежуточным результатом в 38 000 ответов.

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Минобороны (9285) опрос (2820) военнослужащие (6096) Армия+ (46)


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27.02.2025 18:36 Ответить
Дитячий садок! Молодша група....
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27.02.2025 19:22 Ответить
Паркетним нефіг робити. В ту Армію+ навіть зайти непросто. Електронний ключ через Приват. Відкривай усі додатки, щоб пустило.
І шо?
Сиди, відповідай на дурні питання?
Звісно, ділимося досвідом з новоприбулими.
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27.02.2025 19:31 Ответить
когда умерову руки уже поотбивают за такое?
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27.02.2025 20:38 Ответить
 
 