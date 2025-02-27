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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА на севере, в центре и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА над г.Харьков, курс - южный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный;
  • БпЛА в направлении Запорожья.
  • Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!

Обновление относительно движения БпЛА

  • БпЛА в центре и на юго-западе Сумщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
  • БПЛА на севере и юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный.
  • Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного направления!

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Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774) Шахед (936) война в Украине (3459)


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Харьков, Сумы... Сегодня прям целенаправленно бьют по городам. Походу, чем ближе "перемирие", тем ожесточеннее атаки будут.
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27.02.2025 23:08 Ответить
Удавися ! Нелюд ху,,лО ! ,,, сієш шахеди сметі замість хліба - прийде пора пожнеш,,,
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27.02.2025 23:13 Ответить
Тримаємося разом, українці!
Разом до перемоги!
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28.02.2025 00:10 Ответить
Рочків через п'ять, полетять татарстанські уроди шляхами птахів перелетних... Нищачі і ПРО ППО... Над копалинами українськими...
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28.02.2025 01:28 Ответить
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28.02.2025 02:44 Ответить
 
 