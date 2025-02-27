Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА на севере, в центре и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА над г.Харьков, курс - южный;
- БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный;
- БпЛА в направлении Запорожья.
- Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!
Обновление относительно движения БпЛА
- БпЛА в центре и на юго-западе Сумщины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;
- БПЛА на севере и юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный.
- Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного направления!
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