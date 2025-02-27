Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 27 февраля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА

БпЛА на севере, в центре и на юге Сумщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА над г.Харьков, курс - южный;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс - юго-западный;

БпЛА в направлении Запорожья.

Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА с восточного направления!

Обновление относительно движения БпЛА

БпЛА в центре и на юго-западе Сумщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс - западный/юго-западный;

БПЛА в Полтавской области, курс - западный/юго-западный;

БПЛА на севере и юго-востоке Черниговщины, курс - западный/юго-западный.

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с северного направления!

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