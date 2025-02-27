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Россияне ударили 12 БпЛА по пригороду Харькова, 2 человека ранены,- ОВА

вибух

Вечером 27 февраля россияне ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вследствие попадания БпЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека", - сообщил Синегубов.

По его информации, враг ударил по Харькову двенадцатью беспилотниками.

Угроза российских БпЛА для Харькова сохраняется.

Читайте также: ПВО сбила 90 вражеских беспилотников из 166, еще 72 БПЛА - локально потеряны, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3529) обстрел (26872) Харьков (7448) Харьковская область (670) Харьковский район (190) война в Украине (3459)


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Так багато розмов скільки ми дронів робимо і де ж наші удари по москві?
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27.02.2025 21:37 Ответить
Хорошу "дискотеку" влаштували. Не пригадаю такої масової облави.
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27.02.2025 22:08 Ответить
 
 