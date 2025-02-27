Россияне ударили 12 БпЛА по пригороду Харькова, 2 человека ранены,- ОВА
Вечером 27 февраля россияне ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Вследствие попадания БпЛА типа "Шахед" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека", - сообщил Синегубов.
По его информации, враг ударил по Харькову двенадцатью беспилотниками.
Угроза российских БпЛА для Харькова сохраняется.
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Виктор Ле #550890
показать весь комментарий27.02.2025 21:37 Ответить Мне нравится 0
Татьяна Рогова
показать весь комментарий27.02.2025 22:08 Ответить Мне нравится 0
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