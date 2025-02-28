Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного и в Курской области, - DeepState. КАРТА

Враг за последнее время имеет продвижение в Волновахском районе Донецкой области и в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного (Волновахский район, Донецкая область) и Свердликово (Курская область РФ)", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне DeepState сообщал о продвижении врага возле Бурлацкого и в Андреевке.

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