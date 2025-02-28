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Новости Война
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Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного и в Курской области, - DeepState. КАРТА

Ситуация на фронте

Враг за последнее время имеет продвижение в Волновахском районе Донецкой области и в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного (Волновахский район, Донецкая область) и Свердликово (Курская область РФ)", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне DeepState сообщал о продвижении врага возле Бурлацкого и в Андреевке.

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Карта

Автор: 

война (1364) Донецкая область (9498) Курск (1073) Волновахский район (176) Привольное (3) Бурлацкое (10) DeepState (70)


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Топ комментарии
+9
Кацапи , просунутесь невдовзі до пекла ,
саме там ваше місце , а не на украінській землі 😡
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28.02.2025 07:28
+2
Схоже, повних ходом йде здача рашистам Шевченківського родовища літієвих руд, де на невеликій площі у 40 га сконцентровані від 10 до 15% світових запасів літію.
Від Т-подібного перехрестя лісосмуг біля дороги з н.п. Шевченко до Бурлацьке, яке вже знаходиться в сірій зоні боїв, до межі родовища, що знаходиться східніше н.п. Шевченко - лише 2,5 км.

Для довідки:
Корисна копалина: літієві руди;
Супутні корисні копалини: танталові руди, ніобієві руди, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Місце розташування: Великоновосілківський район Донецької області, на cхідній околиці с. Шевченко. За 1 км на південь проходить автотраса «С-050409», за 1 км на захід - «С-050419».
Площа ділянки: 39,84 га.

Більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015?t=Ib-08LQJ7r4N0Fd5O9SOfQ&s=19 тут.
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28.02.2025 10:24
+2
Туди поставили Наєва. І не дають людей.

Muchnoy ✙ Jugend
Велико-Новоселівський напрямок: Завершуємо вечір ключовин напрямком до якого я нарешті двстався, по ситуації тут важко, дуже важко! Противник грубо кажучи вже підійшов до Привільного і скоро буде штурмувати його та закидувати артою разом з дронами, тож ці дні будуть вирішальними для обох сіл-це Бурлацьке та Привільне. Стосовно Бурлацького, русохряки знаходяться у 1км від села, наскільки швидко вони продовжать рух і зачіпляться за околиці- покаже час!
На цьому напрямку все є для того щоб стримувати ворога, єдине чого не вистачає це живої сили яка змогла б хоч трохи гальмувати. Також стосовно Дніпроенергії, підарчуки засипають дронами село, так само гатять артою + підтягується піхота, поки вдається знищувати, тиск з кожним разом посилюється і активність у нас поступово падає, що змушує нас поступово робити відкат на інші рубежі!
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28.02.2025 13:39
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Кацапи , просунутесь невдовзі до пекла ,
саме там ваше місце , а не на украінській землі 😡
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28.02.2025 07:28 Ответить
Дві однакових карти, а де ж Свердлікове.
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28.02.2025 08:20 Ответить
Виявляється, вторую армію міра навіть бусифіковані можуть зупинити, якщо підрізати крила КАБам.
Як русня збирається воювати з НАТО в умовах, коли домінувати в небі вона не буде - важко сказати.
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28.02.2025 10:09 Ответить
ну да никто и не собирается, это некоторым личностям выгодно фантазировать о щите Европы
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28.02.2025 11:55 Ответить
Збирається. Щонайменше повернути контроль над країнами Балтії. Це у них загальна мулька ще з 90-х років.
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28.02.2025 11:56 Ответить
Домінувати в ЯО ніхто не буде. Тому як припече- у рузьке є чим відповісти, а може і трампон ще допоможе і тоді Єропі точно хана...
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28.02.2025 12:12 Ответить
Будь-яка зброя безглузда, якщо немає рук, що її тримають.
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28.02.2025 13:09 Ответить
Як же ж вам не хочеться зізнатись самим собі, що від "второй арміі міра" до кавалерії та штурмовиків на милицях вас опустили якісь там "хохли".
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28.02.2025 13:31 Ответить
Схоже, повних ходом йде здача рашистам Шевченківського родовища літієвих руд, де на невеликій площі у 40 га сконцентровані від 10 до 15% світових запасів літію.
Від Т-подібного перехрестя лісосмуг біля дороги з н.п. Шевченко до Бурлацьке, яке вже знаходиться в сірій зоні боїв, до межі родовища, що знаходиться східніше н.п. Шевченко - лише 2,5 км.

Для довідки:
Корисна копалина: літієві руди;
Супутні корисні копалини: танталові руди, ніобієві руди, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Місце розташування: Великоновосілківський район Донецької області, на cхідній околиці с. Шевченко. За 1 км на південь проходить автотраса «С-050409», за 1 км на захід - «С-050419».
Площа ділянки: 39,84 га.

Більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015?t=Ib-08LQJ7r4N0Fd5O9SOfQ&s=19 тут.
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28.02.2025 10:24 Ответить
А ви помітили, що русня останнім часом просувається лише у напрямку цього родовища, фактично забивши і на Часів Яр, і на Торецьк, і на Куп'янськ, і навіть на Покровськ?
Сили для наступу на одній обраній вузькій ділянці у них є.
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28.02.2025 13:23 Ответить
Так, все вірно.
Не знаю точно, хто на тому напрямку командує, але зрозуміло, що там фронт валиться.
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28.02.2025 13:35 Ответить
Туди поставили Наєва. І не дають людей.

Muchnoy ✙ Jugend
Велико-Новоселівський напрямок: Завершуємо вечір ключовин напрямком до якого я нарешті двстався, по ситуації тут важко, дуже важко! Противник грубо кажучи вже підійшов до Привільного і скоро буде штурмувати його та закидувати артою разом з дронами, тож ці дні будуть вирішальними для обох сіл-це Бурлацьке та Привільне. Стосовно Бурлацького, русохряки знаходяться у 1км від села, наскільки швидко вони продовжать рух і зачіпляться за околиці- покаже час!
На цьому напрямку все є для того щоб стримувати ворога, єдине чого не вистачає це живої сили яка змогла б хоч трохи гальмувати. Також стосовно Дніпроенергії, підарчуки засипають дронами село, так само гатять артою + підтягується піхота, поки вдається знищувати, тиск з кожним разом посилюється і активність у нас поступово падає, що змушує нас поступово робити відкат на інші рубежі!
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28.02.2025 13:39 Ответить
То Ви вважаєте, що Наєва навмисно на цю ділянку скерували? Що наперед була підготовлена до здачі ворогу.
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28.02.2025 14:18 Ответить
Навмисно - так. Чи обов'язково для здачі - навряд. Це - найважча ділянка, русня ж сама пре, їй зєля не указ.
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28.02.2025 14:23 Ответить
Доки буде сидіти єврейський клоун, московит Сирський буде нищити ЗСУ. У Пуйла нема надійнішого союзника, як непідкупний.
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28.02.2025 11:25 Ответить
 
 