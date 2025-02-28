Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного и в Курской области, - DeepState. КАРТА
Враг за последнее время имеет продвижение в Волновахском районе Донецкой области и в Курской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся возле Бурлацкого, Привольного (Волновахский район, Донецкая область) и Свердликово (Курская область РФ)", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне DeepState сообщал о продвижении врага возле Бурлацкого и в Андреевке.
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+9 Amber
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саме там ваше місце , а не на украінській землі 😡
Як русня збирається воювати з НАТО в умовах, коли домінувати в небі вона не буде - важко сказати.
Від Т-подібного перехрестя лісосмуг біля дороги з н.п. Шевченко до Бурлацьке, яке вже знаходиться в сірій зоні боїв, до межі родовища, що знаходиться східніше н.п. Шевченко - лише 2,5 км.
Для довідки:
Корисна копалина: літієві руди;
Супутні корисні копалини: танталові руди, ніобієві руди, берилієві руди, кварц, польовий шпат, мусковіт.
Місце розташування: Великоновосілківський район Донецької області, на cхідній околиці с. Шевченко. За 1 км на південь проходить автотраса «С-050409», за 1 км на захід - «С-050419».
Площа ділянки: 39,84 га.
Більше - https://x.com/_thin_red_line_/status/1895387112033395015?t=Ib-08LQJ7r4N0Fd5O9SOfQ&s=19 тут.
Сили для наступу на одній обраній вузькій ділянці у них є.
Не знаю точно, хто на тому напрямку командує, але зрозуміло, що там фронт валиться.
Muchnoy ✙ Jugend
Велико-Новоселівський напрямок: Завершуємо вечір ключовин напрямком до якого я нарешті двстався, по ситуації тут важко, дуже важко! Противник грубо кажучи вже підійшов до Привільного і скоро буде штурмувати його та закидувати артою разом з дронами, тож ці дні будуть вирішальними для обох сіл-це Бурлацьке та Привільне. Стосовно Бурлацького, русохряки знаходяться у 1км від села, наскільки швидко вони продовжать рух і зачіпляться за околиці- покаже час!
На цьому напрямку все є для того щоб стримувати ворога, єдине чого не вистачає це живої сили яка змогла б хоч трохи гальмувати. Також стосовно Дніпроенергії, підарчуки засипають дронами село, так само гатять артою + підтягується піхота, поки вдається знищувати, тиск з кожним разом посилюється і активність у нас поступово падає, що змушує нас поступово робити відкат на інші рубежі!