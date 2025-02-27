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Рашисты накрыли Константиновку "Смерчами" и артиллерией: погиб человек, 4 раненых. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Войска РФ обстреляли город "Смерчами" и 152-мм артиллерией. Погиб 32-летний мужчина, ранения получили гражданские от 48 до 82 лет.

Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, 3 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод и автомобиль.

Читайте: Россияне утром нанесли два удара по Краматорску, пострадало гражданское лицо, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Обстрел Константиновки 27 февраля 2025 года. Есть погибший
Обстрел Константиновки 27 февраля 2025 года. Есть погибший
Обстрел Константиновки 27 февраля 2025 года. Есть погибший
Обстрел Константиновки 27 февраля 2025 года. Есть погибший
Обстрел Константиновки 27 февраля 2025 года. Есть погибший

Автор: 

война (1364) обстрел (26872) Донецкая область (9498) Краматорский район (184) Константиновка (1724) война в Украине (3459)


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Свинокацапи тільки і роблять що руйнують, вбивають, калічать, ґвалтують, грабують.
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27.02.2025 16:04 Ответить
це їхня сутність..., на жаль для більшості країн, які мають якусь вагу у світи, це просто партнери, які відстоюють свої інтереси, вбиваючи людей...
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27.02.2025 16:36 Ответить
УДАРІВ У ВІДПОВІДЬ 100% НЕ БУДЕ. Продовжуємо зберігати комфорт россійських нацистів. Непокаране зло буде постійно повертатись. Так ще ніхто по дебільному не воював, що би саме так піклуватись про ворога. Жесть.
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27.02.2025 17:42 Ответить
это точно,горловка,донецк - все целые,откуда и летят ракеты.
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27.02.2025 18:09 Ответить
 
 