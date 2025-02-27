Рашисты накрыли Константиновку "Смерчами" и артиллерией: погиб человек, 4 раненых. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего 1 человек погиб, 4 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Войска РФ обстреляли город "Смерчами" и 152-мм артиллерией. Погиб 32-летний мужчина, ранения получили гражданские от 48 до 82 лет.
Повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки, админздание, 3 предприятия, 3 линии электропередач, газопровод и автомобиль.
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Dmitriy Prudko
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