Россияне утром нанесли два удара по Краматорску, пострадал гражданский человек, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж

Около 10:10 27 февраля нанесли два удара по Краматорску. Враг атаковал частный сектор и промышленную зону города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

В результате обстрела пострадал один гражданский человек, который получил легкие ранения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, повреждены более 20 жилых домов. Окончательные данные о разрушениях уточняются. На месте работают коммунальные службы и спасатели.

Напомним, 25 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск, в результате чего погиб один человек, 14 получили ранения, среди них - четверо детей.

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