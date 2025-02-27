Россияне утром нанесли два удара по Краматорску, пострадал гражданский человек, повреждены жилые дома. ФОТОрепортаж
Около 10:10 27 февраля нанесли два удара по Краматорску. Враг атаковал частный сектор и промышленную зону города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.
В результате обстрела пострадал один гражданский человек, который получил легкие ранения. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
По предварительной информации, повреждены более 20 жилых домов. Окончательные данные о разрушениях уточняются. На месте работают коммунальные службы и спасатели.
Напомним, 25 февраля российские оккупационные войска обстреляли Краматорск, в результате чего погиб один человек, 14 получили ранения, среди них - четверо детей.
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