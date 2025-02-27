Сутки на Донетчине: россияне 25 раз обстреляли населенные пункты, убили 7 жителей. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 26 февраля, под вражеским огнем оказались населенные пункты Волновахского, Покровского, Краматорского и Бахмутского районов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Андреевке-Клевцово Комарской громады повреждены 2 склада.

Покровский район

26 февраля в 02.00 произошел обстрел частного сектора центральной части Покровска. В результате вражеской атаки поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

В 19.25 под ударом оказалось Родинское. В результате обстрела подверглись разрушениям многоквартирный дом и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.

27 февраля в 01.20 в результате восточной части Покровска погиб один гражданский мужчина и еще один местный житель, 1986 года рождения ранен. Повреждено частное домовладение.

Краматорский район

В Славянске повреждены админздание и кофейня.

В Константиновке 6 человек погибли и 10 ранены. Россия сбросила 10 бомб "ФАБ-250" и дважды атаковала город из РСЗО "Смерч".

Повреждены 18 многоквартирных и 18 частных домов, 2 учебных заведения, 12 торговых павильонов, магазин, аптека, банк, котельная, 4 гаража, 5 единиц гражданского автотранспорта, перебиты коммуникации.

В Ильиновке в результате попадания бомбы "ФАБ-250" разрушениям подверглись 2 частных дома и электросеть.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 12 домов.

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