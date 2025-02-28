В ряде областей применены графики аварийных отключений, - Укрэнерго

Утром 28 февраля в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях введены экстренные отключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Сумской ОВА со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в регионе отключения применены с 06:39. Сейчас ГАВ действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.

На Полтавщине график аварийных отключений применен с 6:42, сообщили в АО "Полтаваоблэнерго".

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 28 февраля в 06:42 получена команда на применение трех очередей ГАВ", - говорится в сообщении.

По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения, - сообщили в ДТЭК.

Напомним, вечером 27 февраля российские войска массированно атаковали энергосистему Харьковской области.

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