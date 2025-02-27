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Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины, - ОВА

Шахеди

Вечером 27 февраля российские войска массированно атаковали энергосистему Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы привлечены к ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, не распространяйте детали о местах попаданий, а также любые фото/видеоматериалы. Угроза повторных ударов сохраняется!" - написал глава администрации.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 27 февраля россиянеударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.

Смотрите также: Армия РФ атаковала "Шахедами" Запорожье, пострадал человек, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26872) энергетика (2551) Харьковская область (670)


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27.02.2025 22:41 Ответить
Чому у відповідь не бити по кацапської енергетики?
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27.02.2025 22:45 Ответить
Потомушто там мірниє люді!
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27.02.2025 23:50 Ответить
Лазером бл* 🤬🤬.
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27.02.2025 22:48 Ответить
Треба писати російські мразі а не військові
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27.02.2025 22:56 Ответить
По маzквє так жодної української ракети на четвертий рік війни і не прилетіло. Подякуємо зелупі - дєрьмаку!!
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28.02.2025 07:01 Ответить
 
 