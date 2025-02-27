Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины, - ОВА

Вечером 27 февраля российские войска массированно атаковали энергосистему Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы привлечены к ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, не распространяйте детали о местах попаданий, а также любые фото/видеоматериалы. Угроза повторных ударов сохраняется!" - написал глава администрации.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 27 февраля россиянеударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.

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