Армия РФ атаковала "Шахедами" Запорожье, пострадал человек, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вечером 27 февраля российские войска ударили "Шахедами" по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.
Вследствие атаки получила ранения женщина.
Впоследствии Федоров уточнил, что помощь понадобилась 82-летней женщине.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 27 февраля россияне ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dnipro #530906
показать весь комментарий27.02.2025 21:53 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль