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Армия РФ атаковала "Шахедами" Запорожье, пострадал человек, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 27 февраля российские войска ударили "Шахедами" по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.

Вследствие атаки получила ранения женщина.

Впоследствии Федоров уточнил, что помощь понадобилась 82-летней женщине.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя

Медики надали допомогу постраждалій внаслідок російської атаки на Запоріжжя

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 27 февраля россияне ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.

Смотрите также: Сутки на Запорожье: ранена женщина, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Запорожье (2645) обстрел (26872) Запорожская область (3039) Запорожский район (94) война в Украине (3459)


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27.02.2025 21:53 Ответить
 
 