Армия РФ атаковала "Шахедами" Запорожье, пострадал человек, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 27 февраля российские войска ударили "Шахедами" по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.

Вследствие атаки получила ранения женщина.

Впоследствии Федоров уточнил, что помощь понадобилась 82-летней женщине.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 27 февраля россияне ударили по пригороду Харькова по меньшей мере 12-ю беспилотниками, ранения получили 2 человека.

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