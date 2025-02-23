Сутки Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска нанесли 455 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В частности, в Запорожье ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Запорожье

Так, в результате российского обстрела Запорожья получила ранения женщина.

По данным ГСЧС, армия РФ нанесла удары по областному центру ночью беспилотными летательными аппаратами. Пострадала 53-летняя женщина, ее госпитализировали.

"Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома и грузового автомобиля на площади 80 кв.м. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - рассказали в ГСЧС.

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Обстрелы Запорожской области

Как отмечается, враг совершил:

20 авиационных ударов по Степногорску, Лукьяновскому, Гуляйполю, Варваровке, Зеленому.

265 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку, Гуляйполе и Новодаровку.

167 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Сообщается, что поступило 27 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей.