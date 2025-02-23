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Сутки Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска нанесли 455 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В частности, в Запорожье ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Запорожье

Так, в результате российского обстрела Запорожья получила ранения женщина.

По данным ГСЧС, армия РФ нанесла удары по областному центру ночью беспилотными летательными аппаратами. Пострадала 53-летняя женщина, ее госпитализировали.

"Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома и грузового автомобиля на площади 80 кв.м. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - рассказали в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Запорожье, ранена женщина, произошел пожар в частном секторе

Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля

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Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля
Атака на Запорожье 23 февраля

Обстрелы Запорожской области

Как отмечается, враг совершил:

  • 20 авиационных ударов по Степногорску, Лукьяновскому, Гуляйполю, Варваровке, Зеленому.
  • 265 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку, Гуляйполе и Новодаровку.
  • 167 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Сообщается, что поступило 27 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей.

Автор: 

Запорожье (2698) обстрел (28274) Запорожская область (3256) Запорожский район (162)


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