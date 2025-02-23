Сутки Запорожской области: ранена женщина, повреждены дома и авто. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска нанесли 455 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В частности, в Запорожье ранена женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Запорожье
Так, в результате российского обстрела Запорожья получила ранения женщина.
По данным ГСЧС, армия РФ нанесла удары по областному центру ночью беспилотными летательными аппаратами. Пострадала 53-летняя женщина, ее госпитализировали.
"Спасатели ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома и грузового автомобиля на площади 80 кв.м. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома", - рассказали в ГСЧС.
Обстрелы Запорожской области
Как отмечается, враг совершил:
- 20 авиационных ударов по Степногорску, Лукьяновскому, Гуляйполю, Варваровке, Зеленому.
- 265 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку, Гуляйполе и Новодаровку.
- 167 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Сообщается, что поступило 27 сообщений о повреждении квартир, частных домов и автомобилей.
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