Общие боевые потери РФ с начала войны - около 874 560 человек (+1060 за сутки), 10 222 танков, 23 847 артсистем, 21 234 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 874 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 874560 (+1060) человек,

танков - 10222 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 21234 (+17) ед,

артиллерийских систем - 23847 (+54) ед,

РСЗО - 1303 (+1) ед,

средства ППО - 1087 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 27274 (+172),

крылатые ракеты - 3085 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 38994 (+126) ед,

специальная техника - 3763 (+4)

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