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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 874 560 человек (+1060 за сутки), 10 222 танков, 23 847 артсистем, 21 234 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение россиян 27 февраля

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 874 560 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - сообщили в Генштабе.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 874560 (+1060) человек,

танков - 10222 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 21234 (+17) ед,

артиллерийских систем - 23847 (+54) ед,

РСЗО - 1303 (+1) ед,

средства ППО - 1087 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 27274 (+172),

крылатые ракеты - 3085 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 38994 (+126) ед,

специальная техника - 3763 (+4)

Смотрите: Уцелевший оккупант о потерях своего подразделения: "Из 125 нас осталось человек 40. Я не знал, что я, бл#дь, с больной ногой так быстро бегаю". ВИДЕО

Сколько уничтожения россиян за сутки

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+25
Минув 4027 день москальсько-української війни.
215!!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 31000!
Логістика та арта супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 874000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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28.02.2025 08:03
+9
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28.02.2025 08:49
+6
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28.02.2025 08:44
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Правила форума Совет форумчан
Минув 4027 день москальсько-української війни.
215!!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 31000!
Логістика та арта супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 874000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
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28.02.2025 08:03 Ответить
Забули змінити показники? Буває .
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28.02.2025 08:34 Ответить
Дякую, просто не те зображення виклав )
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28.02.2025 08:50 Ответить
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28.02.2025 08:49 Ответить
Як тобі вдалося з неправильними данними намалювать правильну картинку?
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28.02.2025 10:22 Ответить
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28.02.2025 08:44 Ответить
Ну, хоч броні додадося... малувато, але хоч два порядки
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28.02.2025 09:16 Ответить
+9 одиниць в порівнянні з учора, де ти тут порядок бачиш, тим паче два?
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28.02.2025 10:53 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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28.02.2025 09:30 Ответить
Чумардоси на вчора 871 850 плюс сьогодняшні 1 060 ну ніяк не 874 860 не вистачає ще 1 650 тушок. ГШ зробив корегування. Танки і БПЛА без змін
ББМ +21
Арта +38
РСЗВ +3
ППО +1
КР +21
Авто +26
Спец -1
Чумардоси +1 650 і таким чином на сьогодні за лютий 35 520
Червень, липень, серпень 24-го
35 030, 35 680, 36 810
Чи зможе "коротенький" лютий обійти серпень, завтра побачимо.
Якщо ні, то 29,30 і 31 лютого пить не буду.
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28.02.2025 10:50 Ответить
 
 