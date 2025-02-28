Общие боевые потери РФ с начала войны - около 874 560 человек (+1060 за сутки), 10 222 танков, 23 847 артсистем, 21 234 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 874 560 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - сообщили в Генштабе.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 874560 (+1060) человек,
танков - 10222 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 21234 (+17) ед,
артиллерийских систем - 23847 (+54) ед,
РСЗО - 1303 (+1) ед,
средства ППО - 1087 (+0) ед,
самолетов - 370 (+0) ед,
вертолетов - 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 27274 (+172),
крылатые ракеты - 3085 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 38994 (+126) ед,
специальная техника - 3763 (+4)
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215!!! одиниці знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Загальна результативність ППО перевалила за 31000!
Логістика та арта супер.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 874000!!! це більше, ніж все сільське населення такого регіону, як Алтайський край.
ББМ +21
Арта +38
РСЗВ +3
ППО +1
КР +21
Авто +26
Спец -1
Чумардоси +1 650 і таким чином на сьогодні за лютий 35 520
Червень, липень, серпень 24-го
35 030, 35 680, 36 810
Чи зможе "коротенький" лютий обійти серпень, завтра побачимо.
Якщо ні, то 29,30 і 31 лютого пить не буду.