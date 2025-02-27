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Новости Видео Война
14 072 14

Уцелевший оккупант о потерях своего подразделения: "Из 125 нас осталось человек 40. Я не знал, что я, бл#дь, с больной ногой так быстро бегаю". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин рассказывает о высоком уровне потерь его подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант сообщил, что украинские воины различными способами ликвидировали две трети его сообщников.

"Военнослужащий 26-го мотострелкового полка ВС РФ рассказывает о том, как из-за постоянных атак дронов-камикадзе и артиллерийских обстрелов от его подразделения численностью 125 человек осталось около 40", - пишет в заметке автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона засек оккупанта в сорняках на поле и ликвидировал его сбросами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+15
Ти скоро - ***** - і без ніг побіжиш
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27.02.2025 15:45
+12
Тимчасово живий окупант ...
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27.02.2025 15:45
+7
він ще не в курсі у повних своїх можливостях, і поки що не здогадується, що може без дівайсу слухати кобзона.
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27.02.2025 16:03
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Ти скоро - ***** - і без ніг побіжиш
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27.02.2025 15:45 Ответить
Тимчасово живий окупант ...
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27.02.2025 15:45 Ответить
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27.02.2025 15:47 Ответить
фтарая армия мира)). Бігають скоріше кулі..
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27.02.2025 15:48 Ответить
Квадробери...
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27.02.2025 16:05 Ответить
))))))
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27.02.2025 22:29 Ответить
Понесут скоро...
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27.02.2025 15:56 Ответить
він ще не в курсі у повних своїх можливостях, і поки що не здогадується, що може без дівайсу слухати кобзона.
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27.02.2025 16:03 Ответить
Я не знал, что я, бл#дь, с больной ногой так быстро бегаю

Бл#ди с больной ногой - оні ващє нєпрєдсказуємиє...
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27.02.2025 16:21 Ответить
Казав Казанський, що кацапи здихають за корисні копалини для Трампа. Отакоєот...
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27.02.2025 17:01 Ответить
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27.02.2025 17:30 Ответить
"Вєлікая руссская культура б..ь! Вєлікій і магучій руссскій язик б..ь! Украінской культури нєт! І украинского язика нєт!"
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27.02.2025 17:33 Ответить
Останній зв"язок,на наступний раз не втечеш,куля дура наздожене!
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27.02.2025 19:43 Ответить
Одне може втішити москаля -- коли його зариють , то волосся де-який час ще буде продовжувати рости, і ратиці теж... Ну, якщо його не зжеруть голодні тваринки...
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27.02.2025 21:47 Ответить
 
 