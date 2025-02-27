Уцелевший оккупант о потерях своего подразделения: "Из 125 нас осталось человек 40. Я не знал, что я, бл#дь, с больной ногой так быстро бегаю". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянин рассказывает о высоком уровне потерь его подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант сообщил, что украинские воины различными способами ликвидировали две трети его сообщников.

"Военнослужащий 26-го мотострелкового полка ВС РФ рассказывает о том, как из-за постоянных атак дронов-камикадзе и артиллерийских обстрелов от его подразделения численностью 125 человек осталось около 40", - пишет в заметке автор публикации.

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