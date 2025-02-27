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Новости Видео Война
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Оператор дрона застал оккупанта в сорняках на поле и ликвидировал его сбросами. ВИДЕО

Оператор дрона группы ударной аэроразведки "Aerobomber_UA" из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который прятался в сорняках среди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант "вылечил" себя выстрелом в голову из своего автомата. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19035) война (1364) уничтожение (6823) 30 отдельная механизированная бригада (153) дроны (3841)


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Топ комментарии
+10
По многочисленным просьбам телезрителей.
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27.02.2025 14:55
+8
Це вже було. Чи це ретроспектива?
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27.02.2025 14:26
+6
СЛАВА ЗСУ!
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27.02.2025 14:42
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Це вже було. Чи це ретроспектива?
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27.02.2025 14:26 Ответить
По многочисленным просьбам телезрителей.
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27.02.2025 14:55 Ответить
расширенная версия UNCUT
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27.02.2025 15:20 Ответить
було з іншою назвою
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27.02.2025 17:15 Ответить
добігався сідор по українській землі.
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27.02.2025 14:36 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
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27.02.2025 14:42 Ответить
Что это он на 0:50 начал показывать за знак?Готов отсосать,только не стреляйте?Оператор дрона наверняка гетеросексуал.
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27.02.2025 14:48 Ответить
І пістоль не спас вилупка! 😁
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27.02.2025 15:01 Ответить
заробітчанин, мля.....
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27.02.2025 17:16 Ответить
файно ***** шастать
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27.02.2025 18:46 Ответить
 
 