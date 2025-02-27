Оператор дрона застал оккупанта в сорняках на поле и ликвидировал его сбросами. ВИДЕО

Оператор дрона группы ударной аэроразведки "Aerobomber_UA" из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ликвидировал оккупанта, который прятался в сорняках среди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

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