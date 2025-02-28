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Силы ПВО сбили 107 российских беспилотников из 208, еще 97 - локально потеряны, - Воздушные Силы

С вечера 27 февраля россияне атаковали Украину 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

97 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.

Также читайте: Ночью Россию атаковали десятки беспилотников, в Москве закрывали аэропорт Шереметьево, возник пожар в Курчатове

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Автор: 

беспилотник (3529) ПВО (2705) Воздушные силы (2245)


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не скигли!

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28.02.2025 09:55 Ответить
Сумська громада: ворог атакував громаду БпЛА (5 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено 3 багатоквартирних будинки. Травмовано 2 цивільні особи.
+ Ввечері 27 лютого росіяни вдарили по передмістю Харкова щонайменше 12-ма безпілотниками, поранень зазнали 2 людини.

Ну а так да, все сбили...
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28.02.2025 09:43 Ответить
тільки дурням, на четвертому році війни треба пояснювати, що збитий безпілотник завжди кудись падає!
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28.02.2025 09:58 Ответить
 
 