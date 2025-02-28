Силы ПВО сбили 107 российских беспилотников из 208, еще 97 - локально потеряны, - Воздушные Силы
С вечера 27 февраля россияне атаковали Украину 208 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 107-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
97 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.
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+ Ввечері 27 лютого росіяни вдарили по передмістю Харкова щонайменше 12-ма безпілотниками, поранень зазнали 2 людини.
Ну а так да, все сбили...