Ночью Россию атаковали десятки беспилотников, в Москве закрывали аэропорт Шереметьево, возник пожар в Курчатове
Утром 28 февраля министерство обороны РФ заявило о сбивании якобы 22 украинских беспилотников над пятью регионами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Согласно сообщению ведомства восемь дронов были сбиты над тыловой Орловской областью, семь - над приграничной Курской, остальные - над Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.
Традиционно в минобороны РФ не сообщили о последствиях атаки. Однако ночью в аэропорту Шереметьево вводили план "Ковер". В аэропорту временно не принимали и не отправляли авиарейсы.
Также стало известно, что ночью возник пожар в Курчатовском районе Курской области. По информации местных, там якобы есть склад боеприпасов.
Однако никакой информации от местных властей или от украинских сил пока нет.
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