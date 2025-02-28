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Ночью Россию атаковали десятки беспилотников, в Москве закрывали аэропорт Шереметьево, возник пожар в Курчатове

Украинские беспилотники атаковали РФ

Утром 28 февраля министерство обороны РФ заявило о сбивании якобы 22 украинских беспилотников над пятью регионами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Согласно сообщению ведомства восемь дронов были сбиты над тыловой Орловской областью, семь - над приграничной Курской, остальные - над Брянской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем.

Традиционно в минобороны РФ не сообщили о последствиях атаки. Однако ночью в аэропорту Шереметьево вводили план "Ковер". В аэропорту временно не принимали и не отправляли авиарейсы.

Также стало известно, что ночью возник пожар в Курчатовском районе Курской области. По информации местных, там якобы есть склад боеприпасов.

Однако никакой информации от местных властей или от украинских сил пока нет.

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Автор: 

беспилотник (3529) Шереметьево (25) Минобороны рф (924) Курск (1073) Удары по РФ (262)


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Українські безпілотники "Обломок" у дії ...
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28.02.2025 09:15 Ответить
Чому тільки 22 запущено,чому не 222,де ті мільйони безпілотників,про які розказує президент
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28.02.2025 09:30 Ответить
А вони по нас - 208!
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28.02.2025 10:01 Ответить
кацапи перестають викладати відео прильотів дронів, бо через пару тижнів можно вже опинитись у зоні бойових дій.
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28.02.2025 12:37 Ответить
 
 