Сутки в Донецкой области: россияне убили 3 жителей, обстреляли 4 района. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики не прекращают обстрелов Донетчины. В течение 27 февраля россияне ударили по Волновахскому, Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому районам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Комарской громаде повреждены 8 домов, админздание, газопровод и 2 автомобиля.

Покровский район

В Мирнограде повреждены дом и автомобиль.

27 февраля около 01:00 произошел обстрел южной части г. Покровск, в результате чего поврежден частный дом (окна, двери, забор). В 04:00 войска РФ нанесли удар по северной части Покровска. В результате вражеской атаки частично разрушен многоквартирный жилой дом.

Около 06:00 произошел обстрел южной части г. Покровск, в результате которого поврежден частный дом. В 11:00 в результате обстрела северной части Покровска повреждено частное домохозяйство.

Около 12:00 враг нанес удар по м-ну "Лазурный". Поврежден многоквартирный жилой дом.

Краматорский район

В Торском Лиманской громады 1 человек погиб, 1 дом поврежден. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 16 многоэтажек, 10 частных домов, 4 админздания, 3 нежилых помещения, 2 предприятия, 5 линий электропередач, 3 газопровода, 6 гаражей и 4 автомобиля.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

"Всего за сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2265 человек, в том числе 9 детей", - отметил Филашкин.

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