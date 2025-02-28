Аварийные отключения электроэнергии в Украине отменены, - Укрэнерго
Введенные утром 28 февраля аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах уже отменены, но сохраняется необходимость экономного потребления.
Об этом сообщили в "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в пресс-службе, утренние отключения были вызваны ночной атакой дронов на энергетические объекты. В первую очередь ограничивали электроснабжение для промышленных потребителей.
Сейчас баланс энергосистемы восстановлен, но украинцев призывают экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00", - отметили в "Укрэнерго".
Также в это время будут применены меры ограничения мощности для промышленных и бизнес-потребителей.
Напомним, утром 28 февраля в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Донецкой областях были введены экстренные отключения.
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