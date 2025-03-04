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Новости Членство Украины в ЕС
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В этом году планируем открыть 6 переговорных кластеров с ЕС, - Шмыгаль

Переговоры о членстве в ЕС. Подробности от Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть 6 переговорных кластеров с ЕС в 2025 году.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Во втором полугодии во время датского председательства мы имеем амбицию открыть 6 кластеров переговоров в этом году. Это и есть наше домашнее задание, которое мы хотим выполнить для того, чтобы мирное соглашение наше содержало политическое решение о принятии Украины в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Далее решение будет только за политиками ЕС, парламентами и правительствами.

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Автор: 

членство в ЕС (1001) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+9
у мене від слова "кластер" чи "саміт" вже рвотний рефлекс
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04.03.2025 12:49
+5
Кластери, ***...
По єппалу б та з ноги!
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04.03.2025 12:50
+3
А від фото шмургаля?
А від слова "шмигаль"?
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04.03.2025 12:53
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Може,
вже
ДОСИТЬ?!!
https://youtu.be/0V20XD4DPQ8?si=xtAsxXPIRslE8IsO
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04.03.2025 12:48 Ответить
у мене від слова "кластер" чи "саміт" вже рвотний рефлекс
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04.03.2025 12:49 Ответить
А від фото шмургаля?
А від слова "шмигаль"?
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04.03.2025 12:53 Ответить
а в мене від "справедливий мир"
а почалося з "справедливих цін"
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04.03.2025 14:12 Ответить
Шмыгаль новости не читает) какое ЕС , тут бы пару городов сохранить
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04.03.2025 12:49 Ответить
А чому не 28.... ?
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04.03.2025 12:49 Ответить
Кластери, ***...
По єппалу б та з ноги!
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04.03.2025 12:50 Ответить
Ну так, так. Кластерів, та ще й шість? Потужно і незламно. Вже мабуть перелякані окупанти шукають площадки де складать зброю після своєї капітуляції, а трамп з венсами наввипередки біжать вибачатися перед нацвеличнішим і шмигалями.
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04.03.2025 12:50 Ответить
Это если в этом году вы не окажитесь на нарах и под следствием..
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04.03.2025 12:51 Ответить
Чергова маячня від шістки акмєтава. Це рінах такими словами зомбував лугандонів?
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04.03.2025 12:51 Ответить
А я знаю, знаю - кластери це щось про лікарні, "кластерні лікарні". Будуть видно в лікарнях перемовлятися.

Може навіть перевиконають план і відкриють цілих 7 переговорних кластерів або навіть і 8
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04.03.2025 12:51 Ответить
6 клистиров тебе в дупу и подряд.
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04.03.2025 12:54 Ответить
Ви того, про непорушні пункти незламності не забудьте...
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04.03.2025 12:57 Ответить
Натягнув окуляри, зробив розумне обличчя, сказав пару слів іншомовного походження.... і можна вже в міністри.
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04.03.2025 12:58 Ответить
І переговорювати, обговорювати, наговорювати, недоговорювати. Впродовж року. Аби лише війнонька і далі тривала
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04.03.2025 12:59 Ответить
Ця шмігальвська гніда мала займатися ВПК, а не дрочити на "кластари". Тварюка...
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04.03.2025 13:02 Ответить
А зброю ні пробували робити?
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04.03.2025 13:03 Ответить
Це вони порахували ,щоб всім одночасно здриснути з країни вслід за Зє треба відкрити " кластери" за кордоном ,нібито для переговорів. А шість кластерів точно всім "слугам народу" вистачить, чи це тілько для д' ефективних менеджерів?
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04.03.2025 13:11 Ответить
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04.03.2025 13:17 Ответить
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04.03.2025 14:14 Ответить
Когда откроете кластер "выборы" и кластер "казнокрады в суде"?
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04.03.2025 13:19 Ответить
Мародерам аби мародерить
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04.03.2025 13:21 Ответить
Сирський! Чому досі не знищені газо та нафтоперекачувальні станції у Суджі та Унечі? Що, баригі досі торгують з рашею та сидять на трубі, а ти їх охоронець? Вже час вийти з той Суджі та знищити там все, що тільки можна, та розпочати наступ в іншому місці.
Шмигальня не дає це робити?
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04.03.2025 13:21 Ответить
Ой *****....
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04.03.2025 13:23 Ответить
 
 