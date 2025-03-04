В этом году планируем открыть 6 переговорных кластеров с ЕС, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена открыть 6 переговорных кластеров с ЕС в 2025 году.
Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Во втором полугодии во время датского председательства мы имеем амбицию открыть 6 кластеров переговоров в этом году. Это и есть наше домашнее задание, которое мы хотим выполнить для того, чтобы мирное соглашение наше содержало политическое решение о принятии Украины в ЕС", - сказал Шмыгаль.
Далее решение будет только за политиками ЕС, парламентами и правительствами.
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вже
ДОСИТЬ?!!
https://youtu.be/0V20XD4DPQ8?si=xtAsxXPIRslE8IsO
А від слова "шмигаль"?
а почалося з "справедливих цін"
По єппалу б та з ноги!
Може навіть перевиконають план і відкриють цілих 7 переговорних кластерів або навіть і 8
Шмигальня не дає це робити?